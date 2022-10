Todo parece indicar que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh tiene una temporada difícil, aunque su próximo disco está a la vuelta de la esquina. Esto, debido a la polémica foto que publicó el viernes pasado en la que aparece con una imagen descuidada.

Las teorías sobre la publicación de esta foto van desde la posibilidad que Amaia esté participando en una campaña para desmitificar el estigma sobre la salud mental o la apariencia personal hasta que se trata de una campaña de marketing para el lanzamiento de su próximo disco. Sin embargo, la explicación más contundente hasta el momento, es que la cantante pasa por una depresión profunda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

¿Qué le pasa a Amaia Montero?

A ciencia cierta nadie sabe lo que está sucediendo con la vida de Amaia, porque hasta el momento de la publicación de esta nota, la cantante no se ha pronunciado al respecto.

El hecho de no conocer qué está pasando en la vida de la cantante de 46 años ha preocupado a millones de fans en todo el mundo, al igual que a la familia, amigos, prensa internacional y colaboradores de Amaia, quienes han puesto manos a la obra para saber si pueden ayudarla.

A continuación te presentamos tres pistas que podrían indicar que Amaia Montero no pasa por un buen momento

1 Desesperanza

El pasado fin de semana, el mensaje que Amaia compartió junto a la foto dejó entrever un sentimiento de desesperanza cuando escribió: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

Lo que pocos saben es que una pista que indica un grave descuido o la falta de claridad mental es que Amaia publicó la fotografía en dos ocasiones, y además continuó publicando algunos mensajes en Instagram Stories, donde compartió la cita: «Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?».

2 Ausencia

La prensa española confirmó este lunes que ni el equipo ni familiares conocen su paradero actual. De acuerdo con una publicación del diario español ABC, Idoia Montero, su hermana y asistente personal no sabe dónde se encuentra Amaia y se ha negado a dar declaración alguna acerca de la situación actual de su hermana.

3 Tristeza profunda

De acuerdo con algunos reportes de la prensa española, una persona muy cercana a la cantautora declaró que se encuentra atravesando por un mal momento en su salud física y mental. Dicho comentario tomó sentido para muchas personas, cuando Amaia respondió a una de sus seguidoras.

«Hola reina, ¿Cómo te sientes?», y la respuesta de Amaia aumentó la preocupación: «Destruida».