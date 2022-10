¿Estarán Truko y Valderrama frente a frente?

1.- Este sábado después de conocerse el deceso del senador Faustino López Vargas y su señora esposa, las redes sociales se volcaron sobre el tema del procedimiento que sigue para la celebración de una elección extraordinaria, prácticamente ya se dijo todo lo que establece la Constitución, lo que no se dijo, es que el costo de estos comicios correrán por cuenta de los partidos políticos y no del INE; tampoco mencionaron que si hubiera acuerdos puede prolongarse la sustitución del relevo, y eso depende del Senado de la República.

Efectivamente corresponde al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta hacer la declaración de ausencia del propietario y suplente del escaño, lo cual puede ocurrir en cualquier momento y con ello inicia el procedimiento, sin embargo esos tiempos que marca la Constitución no son tan rígidos.

Quizá algunos recuerden cuando Enrique Cárdenas González siendo suplente de Manuel Cavazos Lerma como senador (en la elección de 1991), cuando este pidió licencia para buscar la gubernatura de Tamaulipas en 1992, la Cámara Baja tardó más de lo debido para llamar a don Enrique, fueron varios meses con la curul vacía, y los tiempos estaban marcados por la Constitución pero se pasaron por alto.

Fue tema nacional, incluso hubo declaraciones del presidente de la mesa directiva en funciones, y dijo que no era una emergencia, que el Senado estaba trabajando normalmente, hasta se habló de la tolerancia, que sólo había que preocuparse ante la ausencia de un 10 % de senadores y no era el caso. En pocas palabras, mientras no tengan un 10 % de vacantes no existe problema, ni urgencia por reponer las bajas.

Laura Alicia Garza Galindo (+) por su experiencia en el Congreso de la Unión fue entrevistada sobre ese retraso y comentó, que efectivamente era algo extraño, “si yo fuera él (don Enrique), estaría preocupada”. Finalmente el Senado llamó a don Enrique Cárdenas González. Con esta historia queremos ilustrar que los tiempos que marca la Constitución no siempre se cumplen.

2.- Retomando el tema de la elección extraordinaria, si bien Morena puede tener todo para ganar esa elección, una campaña en este momento va a imponer una veda al gobierno de Américo Villarreal Anaya cuando está en pleno despegue y lo mismo a los alcaldes de todos los partidos. En pocas palabras, pese a la fortaleza de Morena, esta elección no es deseable para su proyecto político en Tamaulipas.

Por el contrario para el PAN es una magnífica oportunidad para intentar “quitarse la espinita” de la derrota del pasado 5 de junio, además de llevar en el Truko César Verástegui Ostos una opción con crecimiento logrado en la campaña de gobernador, que si bien no le alcanzó para derrotar a Américo Villarreal Anaya, si le dará un buen impulso en esta contienda. Claro no damos por hecho que sea el hombre de Xicoténcatl el abanderado azul, porque puede decir que no, pero es la carta fuerte en este momento

Mientras que los hombres de Morena para la causa electoral de principios de 2023, son el tampiqueño Rodolfo González Valderrama, el reynosenses JR José Ramón Gómez Leal, el de Nuevo Laredo Carlos Canturosas (en caso de que resuelva su problema legal), incluso Maki Ortiz Domínguez y quizá levante la mano Alejandro Rojas Díaz Durán.

En la elección de candidato, el primer morenista de Tamaulipas puede no tener voto, pero si veto; es una de las reglas no escritas, un gobernador del partido que sea no puede compartir el horizonte político estatal con alguien contrario a él. aunque sea de la misma corriente guinda en este caso.

Cerramos el tema con el artículo 77 de la Constitución General de la República, el cual establece que la mesa directiva del Senado debe declarar vacante la senaduría y pedir la convocatoria en un plazo máximo de 30 días para que se celebren elecciones extraordinarias dentro de los 90 días siguientes.

3.- El doctor Américo Villarreal Anaya cerró su primera semana de gobierno con broche de oro, al obtener del Presidente Andrés Manuel López Obrador el ofrecimiento de regresar con todo el gabinete “para apoyar aún más, al pueblo de Tamaulipas”. Este testimonio está en las redes sociales del Jefe de la Nación.

El Presidente fue reiterativo en manifestar que el Gobernador Américo Villarreal tiene todo el respaldo del Gobierno Federal.

El mandatario estatal correspondió al Presidente de México, al dar testimonio de que “Tamaulipas se sumará con voluntad y trabajo para contribuir a lograr la paz con justicia y un desarrollo equitativo en beneficio de los más pobres”.

Asimismo el gobernador Villarreal dejó constancia de que “en esta nueva etapa de colaboración respetuosa y positiva, le reitero nuestra coincidencia con los principios de la Cuarta Transformación, así como mi compromiso firme de gobernar con honestidad, de hablar invariablemente con la verdad y ser siempre leal a nuestro pueblo».

FERIA DEL LIBRO DE LA UAT, UN EVENTO EXTRAORDINARIO.- La UAT prosigue con los preparativos de lo que será una extraordinaria Feria Universitaria del Libro al contar con la participación de las editoriales más importantes del país, y la aportación de escritores reconocidos que sustentarán diferentes temáticas, además será un espacio intercultural regional artístico, educativo y económico, en el que van a converger varios municipios de la región Huasteca que presentarán sus valores artesanales y riqueza gastronómica. Esto ocurrirá del 24 al 30 del presente octubre en el Gimnasio Olímpico del Campus Tampico-Madero.

Con estas características será una Feria del Libro distinta a las que existen en otros puntos del país, y al participar otros estados le dan un perfil nacional, de manera oficial ya fue confirmada la participación de los historiadores Paco Ignacio Taibo II y Fritz Glockner, entre otros autores de diversos géneros literarios y con temáticas para todo público.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C.P. Guillermo Mendoza Cavazos se propuso darle un nuevo giro a la Feria Universitaria del Libro, convirtiendo el evento en un suceso de gran magnitud en la difusión de la lectura, al propio tiempo de ofrecer a la sociedad un encuentro intercultural de primer nivel.