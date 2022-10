La tarde de este sábado cundió la mala noticia de un percance carretero del senador Doctor Faustino López Vargas, que viajaba con su esposa, en Zacatecas.

Estaba estábamos en una fiesta familiar. Uno de los asistentes, vecino del Fovissste, nos compartió el dato. Nos compartió su preocupación por la salud del Doctor Faustino, dijo que lo conoció hace dos años al enfermar su padre y atenderlo el Doctor. «Mi padre estaba convaleciente en casa y el doctor lo atendía. Nos dijo que cuando se sintiera mal no dudarámos en llamarle. No cobraba, igual yo le entregaba vales de gasolina, que a veces rechazaba. Gran persona el Doctor».

Al rato el amigo de Fovisste nos compartió que el senador Ricardo Monreal acababa de informar de la muerte del Senador y su esposa Pilar Hernández Morales.

Lo que sabemos es que en carretera viajado de México a Zacatecas, y manejando un Mazda su secretario particular Adán Michel Morales ocurrió la ponchadura de una llanta en un tramo del municipio Trancoso, Zacatecas.

El senador Faustino iba al informe de la senadora María Soledad Luévano. El evento se canceló por la tragedia.

En redes sociales se equipara el carreterrazo del senador Faustino con los incidentes mortales del ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, y de Manuel Jesús Clouthier, Rafael Moreno Valle, y Marta Erika Alonso

En razón de la muerte del senador Faustino López se convocara a elecciones en Tamaulipas. Se baraja ya para la candidatura por Morena a Américo Villarreal Santiago, quien es consejero nacional de dicho partido, y Licenciado en Ciencias Políticas Administración Pública por la Universidad de Monterrey, UDEM.

Se menciona también al ex delegado federal de Bienestar, Jose Ramón Gómez Leal y a la ex alcaldesa María Esther Ortiz Domínguez.

Vale decir que el morenista y empresario Enrique Yáñez Reyes envió un mensaje al Gobernador Américo Villarreal donde le dice: «La situación de Morena, ante la próxima elección para elegir al próximo Senador, en el mes de Febrero no es nada complicada, si se elije a un Verdadero Morenista, que lo conozcan en todo el Estado, hombre de principios y valores».

Y añade Yáñez: «Ante esta realidad, y yo sin un puesto gubernamental y sin ningún impedimento, levanto la mano, para llegar a ser ese candidato de Morena, al Senado de la República. Estoy a sus órdenes Señor Gobernaor».

Dos.- Pues ahí tienen que este domingo en Madero el Presidente López Obrador en visita de trabajo dijo: «Es una bendición que ganara Américo Villarreal…tienen un buen Gobernador».

La gente coreaba: «Es un honor estar con Obrador», mientras otros le gritaban «eres un fregón».

A su salida de la refinería, ‘Francisco I. Madero’, en donde encabezó una reunión de supervisión a los trabajos de rehabilitación el Presidente reiteró que el Gobernador Américo Villarreal tiene todo el respaldo del Gobierno Federal.

Sobre los trabajos en la refinería Madero, López Obrador indicó que «va avanzando y vamos a invertir más», dijo.

«La refinería Madero que estaba parada cuando llegamos al gobierno, ahora después de invertirle 8 mil millones de pesos está procesando 105 mil barriles diarios de petróleo», escribió el presidente en sus redes sociales, luego de la reunión de trabajo.

«Me acompañó el Gobernador Américo Villarreal y me comprometí a regresar con todo el gabinete para apoyar aún más al pueblo de Tamaulipas». Que quede entendido y quede anotado.

En la reunión en la refinería Madero también estuvieron presentes la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el Director General de Pemex Octavio Romero Oropeza.

Por su parte, el Doctor Américo Villarreal se dirigió al Presidente y aseguró que Tamaulipas se sumará con voluntad y trabajo para contribuir a lograr la paz con justicia y un desarrollo equitativo en beneficio de los más pobres. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez