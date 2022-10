El Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya nombró como jefe de la oficina del ejecutivo Estatal al Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quién se desempeñaba como médico cirujano general. El nuevo funcionario fue convocado a contribuir y enaltecer el trabajo para la transformación de Tamaulipas, ejerciendo el mejor de sus esfuerzos.

En tanto en la Secretaría de Educación en Tamaulipas donde funge como titular, Lucía Aimé Castillo Pastor; y quien entregó nombramientos a los subsecretarios de planeación, María del Refugio Varela Reyes; a la Subsecretaria de Educación Básica, Marcela Ramírez Jordán; Guadalupe Acosta Villarreal, subsecretario de educación Media y Media Superior; Patricia Elizabeth Barrón Herrera, Subsecretaría de Administración y Lic. Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la unidad ejecutiva.

Con estos nombramientos se le está dando forma al equipo de los responsables de la educación en Tamaulipas, con el pleno compromiso que se enfoquen en su trabajo con eficiencia, capacidad, responsabilidad y con la obligación, sin duda, de abatir el gran rezago educativo que prevalece en las escuelas de la entidad, afectado por la pandemia del Covid-19

Por cierto en la SET se escucha el nombre de la Lic. María Luisa Guerrero como titular del área de comunicación social. Sin duda, una gran profesional y mujer de muchas luchas. Con seguridad podríamos decir que hará un gran trabajo en esta materia. Enhorabuena

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C.P. Guillermo Mendoza Cavazos; reitera su compromiso al Gobernador Americo Villarreal, de contribuir en la transformación, desarrollo y bienestar de Tamaulipas. Realizando todos sus esfuerzos desde la educación superior con el interés común de responder a las necesidades de la sociedad; trabajando en equipo en bien de la comunidad universitaria y tamaulipeca.

En otro tema, ante pregunta de la periodista Guadalupe Domínguez, sobre la orden de aprehensión del ex gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca; por la Fiscalía General de México, el presidente de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX) de ciudad Victoria, Mario Flores Pedraza; señalo: “si el ex gobernador cometió un ilícito, que se castigue con todo el peso de la ley y a todos los involucrados, y si no cometió ningún ilícito que se le exonere y se repare el daño”

También dijo que “hay gente que llega al gobierno y se enriquecen, se van siendo multimillonarios en bienes personales e inmuebles.” incluso se refirió a los corruptos legales, que dijo, “son aquellos que tienen la ley bajo la manga y que nunca se les puede comprobar nada”

Finalmente Mario Flores Pedraza externo que ellos como empresarios desean trabajar con tranquilidad, y certeza. Para y por el desarrollo de los tamaulipecos.

