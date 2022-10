Tentativamente el domingo 9 de octubre el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la refinería de Cd Madero, será la octava ocasión que pise territorio tamaulipeco en su papel de titular del Poder Ejecutivo Nacional, y la primera vez que lo estará haciendo cuando Morena ya es gobierno en esta entidad. Será interesante observar la diferencia, si es que la hay.

La última vez que el Presidente AMLO acudió al territorio tamaulipeco fue el 15 de febrero, cuando realizó una revisión en la aduana de Nuevo Laredo.

En los trascendidos empezó a correr la versión de que el gobernador Villarreal Anaya buscará entrevistarse con López Obrador durante la visita en cuestión, ojalá lo consiga. Lo usual en estos casos es acudir a recibirlo en el aeropuerto de Tampico y de ahí se puede derivar el encuentro fast track o lograr una entrevista programada en el Palacio Nacional o en otro punto.

Los protocolos de la agenda presidencial son muy rigurosos y no puede dejarse a la improvisación, un espacio de diálogo entre ambos mandatarios debe de gestionarse con anticipación y ahora se está a tiempo.

Aún con todo el afecto y el reconocimiento que AMLO ha manifestado en diferentes ocasiones al doctor Villarreal, el Estado Mayor tiene sus reglas y hay que respetarlas.

También hay que señalar que esta es la segunda visita que efectúa el Jefe de la nación a la refinería de Cd. Madero.

VICTORIA TENDRÁ RECURSOS TODO EL SEXENIO.- El Fondo de Capitalidad representa de acuerdo a la propuesta de la ley en materia, el 1 % del presupuesto estatal en obras para Cd. Victoria, como ordenamiento legal quizá permanezca en estatus quo dependiendo de las condiciones económicas con las que inicie su gestión Américo Villarreal Anaya.

El gobernador de Tamaulipas actuó con mucha cautela porque en su mensaje de toma de posesión, si bien asumió el compromiso de construir un segundo acueducto para atender el problema del agua de la capital tamaulipeca, no mencionó para nada el referido fondo que representa alrededor de 650 millones de pesos.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, conocedor de esta situación, dejó traslucir la existencia de acuerdos para que el Fondo de Capitalidad inicie su primer año con menos recursos de los que se había considerado, y que este irá en aumento conforme se recuperen las finanzas estatales.

El Jefe Edilicio explicó que se irá “de menos a más, y de acuerdo a las posibilidades del Gobierno del Estado”, también indicó que fijarían una cantidad específica, pero ya iniciada la aplicación de ese fondo, “se va a quedar y será incrementado año con año, porque lleva un por ciento de incremento anual”.

La circunstancia, es que no serán los 650 millones que se calculaban con la aplicación del 1% del presupuesto global estatal, pero sí habrá un recurso permanente a lo largo del sexenio para la realización de obras y acciones diversas.

Al respecto el alcalde Lalo Gattás, ya tiene un plan de acción en el que se contempla aplicar el 70 por ciento a la rehabilitación de vialidades, que es la demanda más importante de la ciudad; y el 30 por ciento restante lo destinará a hacer más eficiente la recolección de basura y al embellecimiento de parques y jardines.

LA PROPUESTA DE ALE CARDENAS.- Cabe mencionar que la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos ha estado atenta al tema del Fondo de Capitalidad, y también coincide en que lo importante es mantener un presupuesto, que puede ser de alrededor de 300 millones de pesos para infraestructura en pavimentación, alumbrado y banquetas entre otros.

Por lo que se refiere al veto explicó que para retirarlo o dejarlo sin efecto, es necesario hacer modificaciones a la constitución. En su opinión y dado lo cercano de la definición del Presupuesto de Egresos 2023, “lo ideal es presentar una nueva propuesta, que venga bien fundamentada y bien estructurada”.

BRAÑA, EL PRIETITO EN EL ARROZ.- Por su parte el diputado local por el XIV Distrito con cabecera en Cd. Victoria, José Braña Mojica, quiere lucirse ante los victorenses, y pese a que no le son ajenas las circunstancias que viven las finanzas del Estado insiste en la aplicación del 1 % al presupuesto total para canalizarlo al Fondo de Capitalidad de manera permanente

El sobrino de oro, parece buscar reflectores y no precisamente resultados, por eso insistió en presentar por segunda ocasión una iniciativa para crear el Fondo de Capitalidad, el cual fue vetado por el anterior gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

La iniciativa ha sido y es impulsada por Morena, pero si esto antes fue recurso para confrontar al partido opositor, hoy la identidad de partido entre el Ejecutivo y el Legislativo, debe reflejarse en diálogos y acuerdos.

La obra del acueducto representa mucho dinero, falta actualizar costos y que se anuncie la inversión con pleno conocimiento de su costo, de tal manera que el Legislativo no debe intentar imponer criterios al Poder Ejecutivo, lo procedente es tejer acuerdos sobre bases reales, y hacerlos transitar por caminos accesibles y no por veredas que no parecen tener éxito.