Se espera que prevalezca la concordia en el Congreso Local, luego de que la primera sesión legislativa a cargo de la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, como presidenta de la mesa directiva, se desarrolló sin mayores contratiempos a pesar de la advertencia de la aún coordinadora de la fracción de Morena, Úrsula Salazar Mojica, quien declaró que “no habrá borrón y cuenta nueva”.

Cárdenas Castillejos tiene mucha razón cuando señala que “la sociedad tamaulipeca ya no quiere, ni necesita más la confrontación política, ya no quiere más división, ya no quiere más enfrentamientos que solo perjudican el desarrollo y el avance del quehacer legislativo”.

Nadie olvida la actitud beligerante de las y los diputados de Morena durante las últimas sesiones del primer año de la LXV Legislatura Local, cuando en lugar de dialogar decidieron proferir insultos y empujones, esconder micrófonos y hasta clausurar, en forma simbólica, el salón de plenos.

Todo parece indicar que el escenario cambió con la administración de Américo Villarreal Anaya, quien sostuvo reuniones con diputadas y diputados de Morena antes de tomar posesión como gobernador constitucional de Tamaulipas, precisamente para destrabar el rezago legislativo que hay en el Congreso Local.

Por ejemplo, están pendientes diversas reformas, entre las que se encuentra la legalización de los llamados matrimonios igualitarios en Tamaulipas, luego de que se han hecho cambios en los Códigos Civiles de 28 entidades federativas para permitir la unión de parejas del mismo sexo.

A propósito de los derechos de homosexuales y lesbianas, resulta que una de las primeras representantes transgénero en la Cámara de Diputados, María Clemente García Moreno se deslumbró con los reflectores y ahora se siente artista porque acaba de subir un video sexual a las redes sociales, cuya ocurrencia no sólo propició que haya recibido fuertes críticas por parte de los usuarios de twitter, sino también que voceros de grupos gays hayan condenado su protagonismo.

En respuesta, la diputada trans García Moreno señaló que “era su vida y su cuerpo”, por lo que nadie tiene derecho a criticarla por subir el video sexual, sin embargo, varios usuarios de twitter coincidieron en señalar que “la exhibición de sus prácticas sexuales no aporta nada a su gestión legislativa”.

Y para cerrar con “broche de oro”, la representante de la comunidad gay en la Cámara de Diputados reveló que ella ejerce el trabajo sexual, como si no fuera suficiente el oneroso salario y compensación que recibe como legisladora.

El escándalo suscitado propició que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, haya condenado también el protagonismo de la legisladora trans García Morena, por lo que solicitó que el Comité de Ética del Palacio Legislativo de San Lázaro investigue el caso.

De regreso con el Congreso Local, la diputada Cárdenas Castillejos se ha distinguido por defender los derechos de las mujeres, como se puede constatar con la iniciativa de reforma a la Ley de Prevención de la Violencia Familiar en Tamaulipas que recientemente presentó para ser discutida en comisiones y en caso de ser aprobada presentarla ante el pleno.

La iniciativa tiene como título “Violencia Vicaria”, que es considerada como violencia intrafamiliar porque incluye toda conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona.

Dicha violencia se tipifica como maltrato infantil porque ocurre cuando un menor presencia la agresión física o verbal entre la pareja, pero también cuando sufre en forma directa una agresión por parte de uno de sus familiares.

En muchos casos el hijo o la hija es utilizado con el objetivo de hacer daño a la pareja, es decir el individuo, ya sea el hombre o la mujer, aprovecha la fragilidad de los menores para vulnerar su integridad física o psicológica con el fin de dañar a su cónyuge.

La violencia vicaria es utilizada como mecanismo de coacción y control del cónyuge, puesto que se ve forzado a ceder a las pretensiones o deseos del otro ante el miedo de que los menores sean agredidos.

La iniciativa de la diputada Cárdenas Castillejos resulta necesaria para proteger a las parejas y sobre todo a sus hijas e hijos cuando están en el proceso de separación o de divorcio, sin embargo, le ganó su inclinación por defender a las mujeres y se le olvidó que también los hombres sufren la “Violencia Vicaria”.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del Congreso Local, el diputado local José Braña Mojica de Morena presentó nuevamente la iniciativa para que Ciudad Victoria reciba el denominado Fondo de Capitalidad, cuyos recursos serían destinados a diversas obras de infraestructura urbana.

En la anterior iniciativa del Fondo de Capitalidad para Ciudad Victoria, Braña Mojica exigía que la anterior administración estatal destinará por lo menos mil millones de pesos, sin embargo, ahora con el argumento de la “austeridad republicana” sólo solicita una inversión de 600 millones de pesos.

Y en verdad se requiere con urgencia una fuerte inversión en la capital tamaulipeca, puesto que a diario se registran fugas de agua potable, la recolección de basura sigue deficiente, el alumbrado público prácticamente desapareció en la mayoría de los fraccionamientos y colonias, sin dejar de mencionar que los baches se han convertido en una verdadera amenaza para los automovilistas.

Por último, el gobernador Villarreal Anaya decidió ayer no ratificar como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) a Horacio Ortiz Renán, como se esperaba desde el pasado 15 de septiembre, cuando renunció a la presidencia para dejar en el cargo a David Cerda Zúñiga, quien deberá de sortear todas las denuncias que hay en contra de su antecesor.

