Tras largas semanas con altos niveles de nerviosismo por la validación de la elección, con la confirmación del triunfo de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA la fiesta morenista vuelve a tomar vuelo y hasta en Palacio Nacional lanzaron serpentinas.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se quedó atrás y se dijo “satisfecho con la resolución del Tribunal, porque no convenía un conflicto postelectoral”, no se fueron limpios los magistrados, porque también dijo que se tardaron pero que al final “siento que resolvieron bien y aguantaron presiones”.

Todos los calificativos que el Presidente vertió sobre AVA evidencian su afinidad, “gente recta, limpia, una buena persona, a Américo le inventaron de todo, nada más que aguantó por su trayectoria de gente buena, íntegra; cualquier otro no aguanta una guerra sucia”, aseguró.

Sin embargo, como era de esperarse, el Partido Acción Nacional no se quedó tranquilo y acusó que no vio justicia, el Diputado local y Presidente del Comité Directivo Estatal LUIS RENÉ CANTÚ, aseguró que la resolución se debió a “las amenazas que se vieron en la Sala Superior del TEPJF”.

En contraparte la también diputada local ÚRSULA SALAZAR MOJICA, sobrina desconocida por AMLO, llamó a tener “madurez política”, algo que ha demostrado no tener la bancada guinda, fue más allá al asegurar que “nunca se ha bloqueado un diálogo con el grupo parlamentario (del PAN)”.

Sin embargo, ÚRSULA es una de las protagonistas en el Congreso de Tamaulipas para mal, después del desastroso “liderazgo” de ARMANDO ZERTUCHE, la Coordinadora de la Bancada no ha logrado mantener la unidad en el grupo, y se les han ido de las manos victorias que habrían sido importantes, todo por falta de oficio.

Ahora tendrán que demostrar fortaleza y deberán cambiar de estrategia, pues lo que parecía una poderosísima bancada sólo dejó rayones y han complicado el trabajo que ahora tocará hacer a VILLARREAL ANAYA.

Por lo pronto en la “flor consentida” no hay una sola habitación disponible, el evento del año ha convocado a tantos y tantos fieles apoyadores que no hay espacios libres en los Hoteles de la Capital, se prevé una buena fiesta.

QUE CURIOSO

Pese a que las apuestas eran en contra, al próximo Gabinete estatal se colaron dos personajes que no han sido más que polémicos, por decir lo menos.

El ex Alcalde con licencia de Río Bravo, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, y la ex candidata perdedora de Morena a la Alcaldía de Tampico, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, cuentan las horas para asumir el cargo de secretarios de Gobierno y del Trabajo, respectivamente, pese a los señalamientos en su contra.

Les tocará demostrar que son pieza para el nuevo gobierno y no solo compromiso político de esos que duran uno o dos años para “pagar” el favor.

¿Usted qué piensa?