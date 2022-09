Cerramos esta colaboración cuando aún no concluía la ronda de exposiciones de los señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo los argumentos examinados presentaban una tendencia en sentido aprobatorio al proyecto de sentencia emitido con anticipación. Para las ocho de la noche ya había cuatro votos confirmando el triunfo de Américo Villarreal Anaya y estaban pendientes los posicionamientos de tres de los magistrados.

Hasta esa hora de la noche los integrantes del TEPJF no habían encontrado entre los argumentos y pruebas del PAN, los elementos suficientes como para anular los comicios electorales.

Aunque la tendencia parece indicar que ¡”Habemus” gobernador!, dejamos pendiente el desenlace final del tema para mañana.

2.- Por lo pronto le podemos comentar que mientras se termina de dilucidar la elección del pasado 5 de junio, se trabaja en los preparativos de la Sesión Solemne del Congreso del Estado, en la que se dará posesión al próximo gobernador de Tamaulipas, la cual iniciará a las 9 horas de este sábado 1º de octubre.

Una vez instalada la sesión se procede a integra la comisión que irá encontrar al gobernador electo, el cual estará arribando acompañado de la comitiva a las 9:30 horas al recinto parlamentario, donde rendirá la protesta de ley en apego al Artículo 90 de la Constitución de Tamaulipas que establece puntualmente:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden”.

A las 11 horas en el Recinto Ferial, ya convertido en el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal encabezará un evento masivo, en ese escenario pronunciará su primer mensaje como mandatario dirigido a sus gobernados.

CUIDADO CON LA DOBLE REMUNERACIÓN.- Cualquier gente involucrada en el quehacer político y sin ser abogado, sabe que en este país no se pueden asumir dos cargos de manera simultánea. Ojo para los que están por aceptar un puesto y tienen otra responsabilidad remunerada, tendrán que elegir a una de ellas para no caer en un delito, y poner en riesgo sus derechos, donde actualmente laboran.

Cabe la posibilidad de asumir las dos responsabilidades, pero sin goce de sueldo en una de ellas, para no contravenir lo establecido en lo que se refiere a dos remuneraciones del Estado, aunque una sea federal y otra estatal, o de otra institución pública.

Hace unos días cuando el gobernador electo solicitó su reinstalación en el Senado, se hicieron conjeturas sobre posibles sanciones para él, pero en el caso del doctor Américo Villarreal primeramente aún no está en funciones de gobernador, tampoco percibiendo sueldo alguno, por lo cual en el supuesto de que recibiera un ingreso del Senado, no hay duplicidad, ni de funciones, ni de ingreso.

Aunque déjeme decirle que desde 2018 en este país son frecuentes las violaciones a nuestra Carta Magna, y fue el caso de Manuel Velasco Coello de Chiapas quien protagonizó un episodio similar, o quizá peor que el del tamaulipeco y que a continuación narramos, de igual manera el doctor Manuel Mancera, y eso que este último es abogado.

Bien, el Artículo 125 constitucional establece que “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Pero además el Artículo 62 establece que “los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación”.

Esto quiere decir que las funciones representativas, como ser senador o diputado federal, deben suspenderse mientras se es gobernador, alcalde, etc.

La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviese en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

Aquí le vamos a narrar lo que ocurrió en Chiapas donde se violó la ley, pero hubo benevolencia para el protagonista de la historia.

EL CASO VELASCO PROVEE DE ARGUMENTOS A AMÉRICO.- En las elecciones federales de 2018 el Partido Verde Ecologista de México incluyó en su lista de candidatos plurinominales (en la 2ª posición) al Senado de la República al gobernador de Chiapas en funciones, que era Manuel Velasco Coello, pese a que la Constitución Federal prohíbe a los gobernadores postularse a ese cargo durante su mandato.

En esas circunstancias el INE validó el 30 de junio del año citado la postulación de Velasco al Senado. El argumento que dio solidez a este procedimiento fue el caso del doctor Miguel Mancera, que siendo Jefe de Gobierno de la Cd. de México, fue incluido por el PAN en la lista de plurinominales, pese a esa prohibición.

El 24 de agosto el Congreso local de Chiapas modificó la Constitución del Estado para permitir que el gobernador Velasco pudiera lograr su licencia para asumir el cargo de senador el 1º de septiembre de 2018.

Este fue un caso muy sonado quizá usted lo recuerde, porque Velasco luego pidió licencia como senador para volver a asumir la gubernatura de Chiapas, algo que se le negó en un principio, pero que finalmente fue aprobado, y en el colmo de las irregularidades, el Congreso del Estado nombró a Manuel Velasco como gobernador sustituto de sí mismo.

En pocas palabras Manuel Velasco fue gobernador sin terminar su periodo, luego senador, y nuevamente regresó a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo de su estado.

En este país nuestro, todo se puede cuando hay voluntad política para cumplir con una orden superior.