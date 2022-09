Fortalezas y debilidades de un proyecto de gabinete

Un Secretario de Seguridad formado en la Guardia Nacional

Mensajes controvertidos entre las dos corrientes en pugna se inscriben en el capítulo final que está por dictar el desenlace de los comicios del pasado 5 de junio. Por una parte un “proyecto de sentencia” que animó al gobernador electo Américo Villarreal a dar a conocer este lunes por la mañana los nombres de quienes serán sus colaboradores principales, con la certeza de que el 1º de octubre estará rindiendo protesta para asumir la Primera Magistratura de Tamaulipas.

También se difundió ampliamente un “proyecto de sentencia” de 342 hojas que si usted tiene oportunidad de leerlo, no deja duda de que es favorable para el gobernador electo, al rechazar como recursos probatorios de una relación con elementos delincuenciales los argumentos presentados por la parte demandante.

La circunstancia es que a la demanda le faltó sustento a las acusaciones fundamentales del PAN en este proceso, que nunca puso en duda el resultado de la votación, lo que cuestionó fue la manera como se obtuvo esa votación, pero no lo fortaleció con elementos probatorios, no por lo menos hasta ahora. Lo que presentó fue fundamentalmente algunos audios y principalmente abundantes publicaciones de diferentes medios de comunicación de la Cd. de México, y no es la primera vez que se desechan esta clase de pruebas mediáticas.

Sin embargo, esto aún no se acaba, y será interesante seguir la trasmisión de la sesión pública convocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el miércoles a las 17 horas.

2.-Por lo pronto Américo Villarreal Anaya presidió la conferencia “de los lunes”, donde si bien el tema central fueron los nombramientos, no desperdició la oportunidad para responsabilizar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a Roberto Gil Zuarth sobre cualquier cosa que le pudiera suceder a él (Américo) o a su familia o colaboradores.

Dio a conocer 15 principales nombramientos, 14 de ellos con nivel de secretaría o similar, y por vez primera la de un asesor jurídico del gobernador, aunque siempre ha funcionado uno en la Secretaría General de Gobierno. Esta responsabilidad recayó en la Lic. Tania Contreras López, que aunque su especialidad es el tema electoral, sentimos que será de gran ayuda al mandatario.

El desconocimiento del tema jurídico en un gobernante, llámese Presidente de la República o gobernador, históricamente ha provocado errores lamentables, o por lo menos entorpecieron en algún momento la vida del país o del estado, lo estamos viendo en el actual Gobierno de la República.

Por otra parte, donde siempre ha funcionado una asesoría jurídica es en la Secretaría General de Gobierno que regula el terreno notarial, y mantiene una línea directa con Gobernación sobre diferentes temas, tiene una carga de trabajo que lo sustrae en determinados momentos y difícilmente podría llevar a cabo de manera simultánea el asesoramiento del despacho del gobernador.

Y son en estas dos instancias, el despacho del gobernador y de la General de Gobierno de donde salen las líneas a seguir en los temas legislativos y también en el terreno laboral, donde podemos prever la renovación de los organismos sindicales o similares fuera del molde tradicional, de acuerdo a las políticas emitidas desde el centro por la 4ª T, y que también tienen que ver con la Secretaría del Trabajo, asignada a otra mujer, la tampiqueña, licenciada en administración, Olga Patricia Sosa Ruiz, con maestría administración pública.

El don de gentes de Sosa Ruiz es un ingrediente importante en la nueva agenda de trabajo que se prevé para esa secretaría, que también tiene que ser más intensa en el tema de la seguridad laboral. La exdiputada federal es ante todo un ente político que tendrá que lidiar también con los conflictos que pudieran generarse y su dominio del área administrativa de las instituciones públicas contribuirá a dar los resultados que está requiriendo el Gobierno de Tamaulipas.

LA EQUIDAD Y EQUILIBRIO GEOGRÁFICO.- Con respecto a la equidad, de las 14 secretarías 7 son para mujeres, y con la asesoría jurídica de Tania Contreras, son 8 puestos de primer nivel asignados a figuras femeninas. También en la designación del nuevo equipo se tomó en cuenta la regionalización, y es así como tenemos funcionarios de la zona fronteriza, del sur del estado y del centro con Cd. Victoria y uno de Xicoténcatl en la persona del doctor Jesús Lavín Verástegui, quien será el Secretario Administrativo.

El Dr. Lavín es ampliamente conocido por su formación académica, pero presenta fortalezas como profesional en el sector privado y público en el gobierno estatal, donde ha tenido a su cargo la subdirección administrativa del Hospital General de esta capital; fue Subsecretario de la Contraloría del Estado de Tamaulipas, Director de la Unidad de Control de Gasto Corriente; Subdirector de la Secretaría de Servicios Administrativos, amén de las responsabilidades administrativas desempeñadas en la UAT, como Director de la Facultad de Comercio y Administración de Victoria, y Director del Centro de Innovación Tecnológica y Transferencia del Conocimiento de la máxima Casa de Estudios. Todo esto en conjunto le proporciona la experiencia y conocimientos necesarios para asumir de manera responsable la Secretaría de Administración.

SOBRA GRADO ACADÉMICO Y FALTA EXPERIENCIA.- Mañana continuaremos examinando otros perfiles, pero le puedo adelantar que aunque no lo conocemos porque es de Chiapas, la persona que se anunció para asumir la Secretaría de Seguridad Pública, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, presenta una excelente formación académica, dos licenciaturas (en derecho y en administración) dos maestrías y dos doctorados, es piloto aviador y realizó otros cursos.

Sin embargo en el currículum oficial no reporta experiencia en el área de seguridad, ni en ningún otro campo, sus valores son académicos, y por otra parte no conoce la problemática de Tamaulipas en el tema de seguridad pública, en pocas palabras ni lo conocemos, ni nos conoce.

Sin embargo en la red encontramos algunos datos que presentamos a continuación.

Aparicio es un comandante formado en la Guardia Nacional, y hasta hace unos días se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Tulum, Quintana Roo, cargo al que renunció para reportarse al área central de la Guardia Nacional. Obviamente desde ahí fue recomendado para Tamaulipas.

En Tulum tomó posesión del referido cargo el 28 de enero de este año, así es que apenas si estuvo 7 meses, este es un punto de la Rivera Maya con una población de 46 mil 721 habitantes, según Wikipedia.

El nombramiento de la Secretaría de Seguridad es el que más interesa a los tamaulipecos porque tiene que ver con la protección de las familias que residen en este estado, porque en seis años se logró restablecer la tranquilidad a Tamaulipas, sobre todo en sus carreteras y todos desean que lo logrado, poco o mucho se conserve y de ser posible, se supere.

La anotación final sobre este tema, es que iremos comentando las fortalezas y también las debilidades que pudieran tener algunos integrantes del proyecto de gabinete presentado por el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya. A estas alturas usted seguramente ya conoce todos los nombres a través de notas informativas, pero lo importante es ver las ventajas que pueden ofrecer por su trayectoria, igualmente sus incapacidades, hay cuando menos alguno de curriculum corto pero de grandes vuelos.