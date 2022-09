En pleno 2022 con una crisis económica encima y una pandemia casi de “salida”, los temas importantes que se debaten en el Senado y la Cámara de Diputado son otros, es prioritario analizar la ampliación hasta 2028 de un proyecto planeado para que terminara en 2024.

Es así, aunque el proyecto para la permanencia del Ejército Mexicano en las calles para que se hagan cargo de la seguridad pública marca un plazo que termina en 2024, extrañamente se adelantó dos años el análisis de su extensión.

Más extraño, la iniciativa la presentó la diputada YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ del PRI, lo que comprometió la alianza PRI-PAN-PRD que se preparaba para tratar de mantener la Gubernatura del Estado de México que el próximo año será renovada, lo que podría beneficiar a Morena, que postulará a la ex Secretaria de Educación Federal, DELFINA GÓMEZ, la cual ha sido exhibida como extorsionadora.

Esta iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados Federales se topó con una Senado cerrado y ante el evidente fracaso extrañamente, otra vez, decidieron aplazar la votación y ahora hasta sería presentada una nueva iniciativa.

Ahora la novedad es que YOLANDA DE LA TORRE solicitó licencia para separarse de cargo como legisladora federal porque asumirá en Durango el cargo de Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Durango.

A partir del próximo lunes, 26 de septiembre, Diputada dejará su curul en San Lázaro, quien tras anunciar la separación del cargo, aseguró y subrayó que la separación del cargo no obedece a presiones.

“Durango vive un momento muy importante y yo creo que puedo contribuir desde muchos ámbitos, yo he trabajado en la parte federal en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, soy uno de los perfiles que ha tenido el privilegio de servir en los tres órdenes de gobierno, en lo local, en los tres Poderes del estado, y hay mucho por hacer”, afirmó YOLANDA.

¿Pero qué podría ser más importante en Durango que seguir con la lucha que ha causado otra polémica y una nueva disputa entre partidos políticos que ha sido utilizada por la Federación como cortina de humo?

Pues ya nos respondió, aseguró que regresará a Durando para emprender ‘proyectos importantes’, porque según ella es más importante que lidiar “con alacranes, alimañas ponzoñosas, de todo”, ahora resulta.

No lo sé, es demasiado extraño que primero proponga una iniciativa polémica en un momento en que no es tiempo de discusión, que hizo tanto eco como para lograr callar a la gobernadora de Campeche LAYDA SANSORES que traía bien revolcado al ex gobernador de ese estado y dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO “ALITO” MORENO, y ahora, salga por piernas y corra de regreso a su estado.

No lo sé, parece raro, ¿usted qué opina?

QUE CURIOSO

Crece el nerviosismo en Tamaulipas.

Los que se van ya andan sacando sus cosas de las oficinas, lo poco que aún les queda, y los que quieren llegar, ya anda repartiéndose puestos que aún no tienen seguros porque la elección sigue impugnada en tribunales.

Esa situación está generando una gran incertidumbre, por eso es que el propio Gobernador electo llamó a magistrados a resolver ya mismo, porque quedan pocos días para acomodar los cuadros, compromisos y caballitos de batalla, así, en ese orden de importancia.

Hace 6 años, algunos burócratas “de confianza” de toda la vida en administraciones priistas (que eran los únicos gobiernos locales que se habían tenido) lograron acomodarse en la primera administración panista y fueron “quemados vivos” y exhibidos en redes sociales.

Ahora, a unos días de que entre el primer gobierno morenista, algunos burócratas “de confianza” están migrando y por muchos están siendo señalados.

Qué lástima, se trata (en la mayoría de los casos) de burócratas de carrera, personas que han dedicado su vida profesional al servicio público, por eso no es correcto satanizarlos por migrar a una administración de un gobierno que surge con una ideología política diferente, pero que va a lo mismo, a servir.