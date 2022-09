Uno de los reclamos insistentes de Héctor Joel Villegas, integrante del Comité de Entrega-Recepción que representa los intereses del gobernador electo en esta etapa de la transición, ha señalado en más de una ocasión que las dependencias del Gobierno de Tamaulipas “carecen de manuales de organización, o por lo menos no los han publicado”, entendemos que se refería a subirlos a la red. De tal manera que nos dimos a la tarea de buscarlos y los encontramos en https://po.tamaulipas.gob.mx/manuales-de-organizacion/

Esta es la liga para que Lic. Héctor Villegas no batalle en la búsqueda. Cabe mencionar que todavía en la conferencia del lunes comentó, que “se ha identificado que la mayoría de las dependencias no cuentan con manuales de organización ni estructuras orgánicas publicadas”. “Ellos gobernaron desde la arbitrariedad y al margen de la racionalidad legal y procedimental”, fue su declaración, pero ese día ya estaban en la red, no sabemos desde cuando aparecen, pero por lo menos en esa ocasión estaba faltando a la verdad el encargado de la política del referido comité de recepción.

Así es, en el Periódico Oficial del Gobierno de Tamaulipas están 42 manuales de organización que corresponden a las dependencias del Estado, con la excepción de 3 secretarías que cuentan con manuales de 2014, las 9 restantes actualizaron ese documento en el transcurso del presente sexenio.

Los manuales de organización de la administración pública, del nivel que sea, federal, estatal o municipal, es responsabilidad del titular de la dependencia (secretaría, coordinación, dirección general, etc) basado en las leyes y reglamentos que rigen a la institución. Se supone que cada vez que arriba un nuevo funcionario este puede o debe actualizarlos según su criterio sin faltar al sustento legal. Sin embargo algunos de ellos han permanecido sin modificación.

De las 12 dependencias de primer nivel del Gobierno del Estados, podemos contar 8 secretarías, y las 4 restantes son la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría Gubernamental, la Coordinación de Comunicación Social y la Auditoría Superior del Estado, tres de ellas (Salud, Procuraduría y Comunicación) tienen manuales elaborados en 2014 y son los más antiguos, pero todas las restantes si han actualizado sus manuales. Hay que considerar que la actual administración inició en 2016.

Por lo que respecta a las 9 dependencias restantes tiene manuales de organización elaborados en 2017 (Contraloría), 2018 (Desarrollo Rural y Pesca y Acuacultura), 2019 (Turismo), 2020 (Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Finanzas y Secretaría del Trabajo) y en enero de 2022 el de la Secretaría de Obras Públicas.

Hay 42 manuales de organización vigentes publicados en el Diario Oficial, 29 de ellos de organismos públicos y 3 corresponden a organismos municipales y las 12 secretarías o con rango similar ya mencionadas.

Además en el archivo histórico hay los que corresponden de los años 1999 al 2004 (sexenio de Tomás Yarrington) y del 2005 al 2010 (del gobierno de Eugenio Hernández).

Por lo pronto al Lic. Héctor Joel “El Calabazo” Villegas ya se le cayó una de sus “banderas” discursivas (discurrir, pensar y deducir unas cosas a partir de otras), quizá la que más le gustaba.

Hay otros temas difundidos que requieren explicación y que ya fueron abordados por el coordinador del Comité de Entrega-Recepción que representa al gobierno saliente, el Lic. Gerardo Peña Flores, quien este martes convocó a conferencia de prensa para aclarar las acusaciones que el señor Héctor “El Calabazo” Villegas lanzó el lunes 19 de septiembre, lo comentaremos en la próxima colaboración.

CELEBRAN LA SEMANA DEL DERECHO EN LA UAT ZONA SUR.- La Facultad de Derecho de Tampico, uno de los pilares sobre el que se llevó a cabo la fundación de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conmemora el 72 aniversario de la institución, y lo hace con la emoción que le da, haber sido protagonistas de ese capítulo histórico.

En su programa de festejos está la VII Semana del Derecho “Dr. Marco Antonio Cortina Saint André”, la cual fue inaugurada por el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, en su mensaje destacó el legado de quien fue profesor de muchas generaciones en la Facultad de Derecho de Tampico, de la que fue director.

Efectivamente Marco Antonio Cortina además de ser un abogado prestigioso y reconocido en la zona sur, supo y quiso llevar su experiencia profesional a las aulas, él como muchos de su profesión debía impartir cátedra a las 7 de la mañana, o cuando muy tarde a las 8 a.m., para poder cumplir con las responsabilidades de su despacho. Y lo hacían con gusto, incluso la cita era a las 6:45 para poder tomar café y charlar entre ellos, tuve el privilegio de convivir con esa generación de docentes, siendo profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Muchos de esos abogados ya partieron al infinito, pero dieron en su momento lustre a la Facultad de Derecho.