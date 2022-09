José Ron fue duramente criticado después de que en sus redes sociales señalara que los simulacros pueden causar los sismos. A pesar de que para muchos es una idea descabellada, hay otros famosos como Fey y Sandra Echeverría, que creen que la ley de la atracción o la manifestación podría estar detrás de los temblores del 19 de septiembre.

Este 19 de septiembre se volvió a registrar un sismo que sacudió a varias partes de la república Mexicana, entre ellas la Ciudad de México. Éste fenómeno natural se suscitó en Coalcomán, Michoacán, con una magnitud de 7.7, justo en la misma fecha de la conmemoración por el terremoto de 1985 y del 2017, en donde lamentablemente hubieron pérdida de vidas y varios inmuebles colapsados.

Famosos creen que la ley de la atracción podría provocar los sismos

Tras la coincidencia de la fecha muchas personas se empezaron a cuestionar cuál es la explicación de este fenómeno, asimismo los famosos trataron de dar su opinión y muchos de ellos aseguraron que cosas como la ley de la atracción y la manifestación podrían haber provocado los sismos del llamado «19S».

«Están bien? Que fuerte el poder de manifestación tenemos los Mexicanos. O me explican porque siempre cuando hay simulacro …?», colocó la cantante Fey, dejando ver que las actividades realizadas por Protección Civil y los gobiernos para saber cómo actuar en caso de un movimiento telúrico, podrían estar relacionadas con el temblor, pues también en 2017 se movió la tierra después del simulacro.

«Yo no se ustedes pero para mi no deberían hacer simulacros, atraen la energía! Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía!», escribió José Ron, solicitando que ya no se hicieran estas prácticas preventivas, desatando una serie de críticas, pues los usuarios de redes sociales lo tundieron por su comentario.

Asimismo, Sandra Echeverría, quien está triunfando con su papel de María Félix en la bioserie de VIX+, habló de la ley de la atracción, que es una creencia de que la mente a través de los pensamientos influyen sobre las vidas de las personas, ya que asegura que somos energía que se regresa. «No será la Ley de atracción? Todos pensando en eso el día de hoy», indicó la actriz y cantante.

¿Qué dicen los expertos sobre el sismo del 19 S?

«La ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia. No hay ninguna razón científica que lo explique o justifique: @SismologicoMx de la UNAM», colocaron en su cuenta de Twitter la Universidad Nacional Autónoma de México para tranquilizar a la población y dejar las especulaciones.

Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador del Grupo de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos del SSN, indicó en conferencia de prensa que la probabilidad de que ocurriera un sismo en la misma fecha, era pequeña, “como sacarse la lotería tres veces seguidas o una vez cada cuatro años”, señaló.