De hace seis años pero que toma vigencia con el cambio de administración y es que seguramente muchos encumbrados de los que se van y los que llegaran seguro se identificaran con algunos temas musicales del Divo de Juárez, de JUAN GABRIEL.

¿Con que tema de JUAN GABRIEL se identificarán algunos próceres de la política actual?, pues mire, sin duda muchos funcionarios estatales ahora que solo les quedan unos cuantos días de poder, fama y fortuna seguramente le cantaran a sus puestos, y claro, a su quincena, estas estrofas del Divo de Juárez que dicen, “hoy he despertado con mucha tristeza, me pase la noche casi sin dormir sabiendo que muy pronto tú te vas de mí, que se ha llegado la hora de decirnos adiós, ya lo sé qué te vas te vas, que quizá no volverás”.

Y es que pronto llegara la hora de que a las nóminas le digan adiós, y como nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, resistiéndose a dejar su puesto, abandonar su silla, sin duda no faltará quien cante otra canción de JUAN GABRIEL, que dice, “abrázame muy fuerte, mantenme aquí a tu lado, yo quiero agradecerte todo lo que me has dado”, claro, deseando quedarse en su regazo.

Luego de la despedida del puesto y el poder muchos funcionarios le cantarán a sus amantes, “No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar, si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer”, obvio se darán cuenta que se les termino el atractivo, que el amor acaba, porque en la política y las pasiones compradas no hay amor eterno e inolvidable.

Motivo por el que ellas, “las novias”, les cantaran, “Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, si me hubieras querido, cuando yo te decía que te quedaras conmigo que mi hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo pero ya no es posible, hoy me tengo que ir”.

Ellos, muchos de los que se irán, no se resignan a perder su amor furtivo, pero ellas les dirán, “Te pido por favor de la manera más atenta que, me dejes en paz, de ti no quiero más saber, así es que déjame y vete ya”.

Porque seguramente sucederá lo que pasa en cada cambio de administración, muchos de los que lleguen se quedarán hasta con las novias de los que se van y al puesto le cantarán, “con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad, gracias a ti, no siento tristeza, hoy soy muy feliz”.

Los que se van les cantarán a los que llegan, “Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, yo jamás llore, yo jamás sufrí, hasta que te conocí, vi la vida con dolor”, claro, cuando se está dentro de los presupuestos no se sufre.

Así como los panistas le cantaron a los priistas, ahora la ellos les cantaran los de morena “que te vas no quiero que regreses como otras tantas veces”, porque, “hoy tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes, ya lo ves corazón como pierdes”.

Eternos parecerán los días fuera del presupuesto y muchos de los que se irán a sus puestos le cantarán, “el tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento”.

Cuando vean que disminuyen sus cuentas bancarias o sientan las carteras vacías muchos ex funcionarios le cantarán a las quincenas que ya no llegan, “Queridaaa cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, te extraño y lloro cada día, mira mi soledad que no me sienta nada bien, mas compasión de mi tu ten, oh ven ya”.

Pasaran unos meses y los que se ven hasta se imaginarán que las quincenas le cantarán “háblame de ti, cuéntame de tu vida, sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme”.

Así es que muchos de los que se van y los que llegarán seguro con varios temas musicales de JUAN GABRIEL se identificarán.