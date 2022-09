En más de una ocasión solemos mencionar el “sentido común”. Es de sentido común, decimos, cuando sucede algo y no nos sorprende. Y es algo que nos pertenece a todos; nos sirve para entender algunas cosas o hechos. Por otra parte, en la cotidianidad, el sentido común se ajusta a reglas que todos conocemos y buscamos cumplir. Es de sentido común, saludar a un amigo.

Donde de plano, de pronto, encuentro que no hay sentido común es en la política. Observamos conductas o leemos declaraciones de políticos que chocan, porque no van con la lógica del sentido común. Y vaya que se observa en el proceso electoral, el proceso de entrega-recepción, así como en las actitudes y declaraciones de unos y otros… tal parece que están en guerra.

ELECCION DE CANDIDATOS.

Cuando se eligen a los candidatos de un partido a puestos de elección hay reglas que nacen del sentido común. Por ejemplo, si bien todos los ciudadanos tenemos el derecho de votar y ser votados, no todos podemos ser candidatos. Recuerdo que un día, un político me dijo: me aconsejaron que ya deje la política, que soy feo y ni se hablar…claro, puede tener o disponer de otras cualidades.

El sentido común indica que debe ser el mejor candidato: que la gente lo conozca, que no tenga mala fama, pero además, que debe ser cercano a quien detenta el poder. Cuando se eligió al candidato a gobernador de MORENA, se registraron 38. Cuentan que a unos, ni los conocían en su cuadra… pero eso sí, ya pueden presumir que fueron candidatos… pensó que sería por lotería, como se hizo en elecciones internas anteriores.

LLEGAR Y DEJAR EL PODER.

Nunca habíamos vivido una transición del poder gubernamental, digamos, tan accidentada. Accidentada por las impugnaciones presentadas por el partido perdedor, así como por las acusaciones de falta de institucionalidad del gobernante en turno. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que unos ya perdieron la noción de sentido común: no aceptan que perdieron y rompen la institucionalidad.

Es legal reclamar, presentar pruebas e impugnar los resultados de una elección. Se contempla en las leyes: pero ya fueron resueltas, como quien dice, las impugnaciones sobre las partes, los distritos electorales impugnados. Si las partes son correctas, luego entonces, el todo también lo es. Es fácil entenderlo, de sentido común, pero no, siguen manifestando fe, o convencimiento, de que la última impugnación, la elección estatal, será positiva.

¿CORRECTA O INCORRECTA?

Si me preguntan, fácilmente diría que el actual gobernador es perverso. Hace cosas que, a simple vista, son correctas. Como esa de impulsar el servicio profesional en un sector gubernamental. Lo hace, para que estén agradecidos con él, la cuestión es que debió hacerlo al iniciar su gobierno y no al terminar. Como maquiavélicas son las jugadas que hizo en el Poder Judicial y no se diga que la genero a través de su bancada para que la Fiscalía del Estado se convierta en un ente poderoso, al transferirle funciones de otras áreas… también al finalizar, cuando ya hay un resultado electoral.

¿Es de sentido común las últimas acciones del gobierno actual? Si, son de sentido común, porque se lo permiten las leyes y la conducta política; ya en el plano institucional, no lo son… se ven solo como una medida desesperada para ponerle piedras en el camino a los que llegan, que, entiéndase, son sus enemigos políticos.