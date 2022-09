Maya Nazor no para de causar sensación en las redes sociales, pues gusta de presumir su belleza, como lo hizo este viernes, cuando publicó un video en su cuenta de TikTok en el que movió sus curvas en revelador mini jumpsuit. Las imágenes de la novia de Santa Fe Klan conquistaron el sitio y elevó la temperatura con cada uno de sus pasos de baile, consiguiendo cientos de reacciones.

La tarde de ayer, la influencer de 23 años compartió un clip en el que se luce bailando «I’m Still In Love With You» de Sean Paul con Sasha. Sus movimientos cautivaron a sus millones de seguidores, quienes pudieron notar que a poco más de dos meses de convertirse en madre, ya recuperó su curvilínea figura que tenía antes del embarazo de Luka, su hijo con el rapero mexicano.

Maya Nazor, novia de Santa Fe Klan, conquista al mover sus curvas pic.twitter.com/YTo4KLTbnR — Lo + viral (@VideosVirales69) September 17, 2022

Maya Nazor se luce en revelador mini jumpsuit

Además de conquistar con su baile, Maya también comprobó que es la reina de los looks reveladores, pues lució un mini jumpsuit que destacó por su diseño de short muy corto, así como su escote de tirantes, algo que le da un toque sexy a la prenda, la cual complementó con un suéter largo de la misma tonalidad de gris, haciendo de este un outfit mono cromático que le favoreció.

«I lov u bbyyy», fue la frase con la que la novia del intérprete de «Así soy» compartió el video que ya superó las 90 mil reproducciones, así como los 14.8 «likes». «Hermosa», «Te amooooooo», «preciosa», «q mujer tan preciosa» y «Una obra de arte», son algunos de los cientos de comentarios que se pueden encontrar en su publicación, demostrando que encantó a sus fanáticos.

De igual forma, replicó el clip en su cuenta de Instagram en donde colocó «Esta canción me puso de buenas», recibiendo cientos de reacciones por parte de sus admiradores y amigos, entre ellos la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, quien también enciende la red cuando baila y que le comentó: «Tu me pones de buenas», acompañado de un emoji de carita enamorada.

Maya Nazor ya era conocida en las redes sociales antes de su relación con Ángel Quezada, nombre real del rapero, sin embargo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con el intérprete mexicano, pues en plataformas como TikTok acumula 5.7 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene 3.8 millones de admiradores, cifras que todos los días van aumentando.

A pesar de que se encuentra cuidando a su bebé Luka, la joven no para de consentir a sus fanáticos con contenido en sus plataformas digitales, mientras tanto, Santa Fe Klan se encuentra en Miami, Florida, en donde se fue de fiesta con Danna Paola sorprendiendo a los fanáticos de ambos artistas, pues hasta el día de hoy no habían mostrado interés el uno por el otro.