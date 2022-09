Después de sacrificar y crucificar a los empleados sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Tula, el -dizque- líder sindical Francisco Mendoza Lumbreras, amenaza con armar protesta el día del informe del alcalde fuereño Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal.

Nos informan los amigos del café que recientemente se celebró una reunión entre la mesa directiva del sindicato de empleados municipales y el equipo cercano al presidente municipal, pero no acabó en buenos términos. Resulta que acabó entre dimes y diretes, debido a que el líder sindical quiere a fuerza meter a un familiar a la plantilla laboral y le habían aceptado esa tranza pero a cambio de no pagarles las prestaciones pendientes y con la condición de que no supieran los demás trabajadores sindicalizados y ya deshicieron los tratos en lo oscuro. Mira que abusados.

Los amigos del café reciben información de todo lo que ocurre en la actual administración por parte de los mismos funcionarios de alto nivel municipal que en palabras de ellos mismos se dicen decepcionados de “Láminas mentiras”, pero hay que comer dicen, con esos amigos para que quieres enemigos.

De ahí que los amigos del café nos comentan de la protesta que está tratando de encabezar el líder sindical Francisco Mendoza, para amenazar a la autoridad y a la vez engañar a sus representados y seguir obtenido beneficios personales.

Los trabajadores sindicalizados saben que la actual administración no les pagó diversas prestaciones con el consentimiento de Francisco Mendoza, pues de la noche a la mañana pasó de ser un ácido crítico a ser el fotógrafo de cabecera de “Láminas mentiras”. Vaya manera de traicionar a los trabajadores sindicalizados y no se vale.

Los madrugadores cafeteros comentan la posible renuncia de Francisco Mendoza Lumbreras cómo líder sindical. Al tiempo dicen, por lo que estaremos atentos a ver si Pancho Mendoza Lumbreras, encabeza la protesta y de ser así sería lo único bueno en el informe de Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal. ¿Habrá protesta o solo será una llamarada de petate? Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, nos dicen los amigos del café, quién más, que un conocido electricista anda muy triste, pues dicen que se le fue “la luz” con ciertos bisnes que quería hacer en el Ayuntamiento de Tula y pues ya de plano sus compañeros no lo pueden ver ni en pintura y solo le siguen la corriente.

2. Por cierto, el viaje a “El Chorrito” se lo ganó el buen amigo Ramiro Cantero, a quien tuvimos el gusto de saludar y platicar largo y tendido de lo que acontece en el Altiplano tamaulipeco.

3. Los madrugadores cafeteros nos platican que hay tres funcionarios en Tula que no han faltado ningún día durante la administración de Antonio “Láminas” Leija Villarreal. Usted bien que los conoce, sus nombres son: Lic. Inés Tabilidad, Ing. Eduardo “Lalo” Cura y la Lic. Cindy Nero, trabajan 24 horas, siete días a la semana, no hay día que no aparezcan ¿O no?

4. Se viene el primer informe del desgobierno del alcalde fuereño Antonio “Láminas mentiras” Leija Villarreal. Nada relevante que informar, obras mal hechas y de pésima calidad. Lo bueno que la 4T le hará auditoría nos dice un conocido Ingeniero Civil, colega para variar, que en tiempos pasados sirvió allá por Nuevo Laredo, el cual ya presentó sendas quejas por la nula transparencia en el desgobierno de Tula.

5. Qué bonitos airazos y lluvias se dejan sentir en Tula, por la tarde se dejan apreciar y más con un sabroso café y sobre todo con los amigos, que por cierto, andan muy activos últimamente pasando todo tipo de información.

6.- Por cierto, que no solo les han dejado de hablar a la mayoría de los amigos del café allá en Tula, sino hasta en el restaurante a donde acuden diariamente, pues además nunca dejan propina.

7.- Apúntelo si le interesa: Que el único próximo funcionario estatal confirmado en Miquihuana será el que se hará cargo de la Oficina Fiscal del Estado. Se habla ya de Don Juan Cruz, viejo zorro de mar, pues que ya está “amarrado” para ese puesto, dicen.

8.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién de los cafeteros madrugadores de Tula convocó a una reunión y uno de ellos dijo: a mí no me gusta el chisme y luego luego se fue a lista si aparecía convocado? Adivine quien es.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.