Pues ahí tienen que la COEPRIS (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) se fue con todo contra el Diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, clausurandole el viernes el restaurante Don Jorge y gasolinera Japalma y manteniendo por horas una veintena de su personal en el hotel de su propiedad.

A todas luces es una acción intimidatoria contra Gustavo Cárdenas. No hay por parte del Gobierno del Estado la minima intención de hacer creer que no tiene nada personal contra el ex presidente municipal de Cd. Victoria, procediendo, por ejemplo, a solamente cerrarle digamos Don Jorge. No. El mensaje es «Vamos contra Gustavo Cárdenas».

La clausura unicamente del referido restaurante hubiese pasado como una acción de que se trabaja por la salud de los victorenses, pero ya cuando se procede contra todas las empresas del diputado, se percibe un orquestado ataque.

Nunca en el pasado reciente de Tamaulipas un gobierno estatal habia arremetido tan frontal y duro contra un tamaulipeco. Y además en el cierre de la gasolinera se percibe claramente que la COEPRIS se extralimitó de sus funciones. Hasta donde sabemos la referida COEPRIS jamás había clausurado un negocio expendedor de gasolina.