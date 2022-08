Con más de 70 años aquel viejo se veía muy macizo y le hacía frente a todo, era de esos que no se rajaba nunca, es más, cada que lo vi en medio de problemas fue el primero en lanzarse contra lo que fuera aunque pareciera imposible de ganarla, cosa extraña, además de bravura también acumulaba sabiduría.

Uno de esos días la curiosidad de quien esto escribe nos llevó a preguntarle si su valentía era por todos los años vividos, es decir, con todo el respeto posible se le cuestiono si creía que ya no le quedaba mucho y quería morirse en un pleito o de plano no le tenía miedo a nada, la respuesta fue extraordinaria, “nomás le tengo miedo a los jóvenes, y no porque no me los pueda chingar a cintarazos sino porque cuando me muera ellos aquí seguirán y entonces podrán joderme como quieran, hasta manchar mi memoria sin que pueda defenderme”.

Viene la pequeña anécdota a colación porque este sexenio que está por morir parece que no ha aprendido nada con los años, ya está muy viejo y sigue envalentonado, haciendo sus trácalas, vaya, hasta pareciera que creen que nunca van a dejar el poder o quizá si tengan pensamientos suicidas.

Es cierto, hoy se ven vigorosos, tienen todas las fiscalías y hasta el poder judicial a su favor, pero en 30 días ya no podrán hacer nada, y entonces si verán las de a de verás.

“Y es que ponen en riesgo el patrimonio de los tamaulipecos, saqueando las oficinas de gobierno, vendiendo bienes materiales y desmantelando instituciones, por ello se convoca a ciudadanos y burócratas a permanecer vigilantes de esas conductas y denunciarlo a medios. Que les quede claro, no permitamos que se lleven lo que pertenece al pueblo. No se permitirán los gastos exagerados y desfalcos: al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie”.

Hay algo más que debe preocupar a la actual administración que está por irse, Américo reiteró que es la oficina de Santiago Nieto la encargada de recibir todas las denuncias, que ya están llegando muchas y que de ahí vendrá una organización muy capacitada en el seguimiento de auditorías a instituciones públicas que ayudará a fincar responsabilidades, si es necesario, a los funcionarios que salen, en actos de deshonestidad.

“En su correo se siguen recibiendo evidencias, imágenes, testimonios de las presuntas desviaciones, para integrar las carpetas correspondientes porque parece que con la venta de bienes, vehículos, así como las modificaciones a la estructura orgánica del gobierno a un mes de concluir el sexenio, quieren enturbiar y dificultar el proceso de entrega-recepción”.

Así que, como en la pequeña anécdota, la actual administración parece aquel viejo que no le tenía miedo a nada, con una diferencia, a estos panistas nada les han enseñado los años, ni siquiera son capaces de dejar tantito la soberbia, no quieren entender que en 30 días se van y que luego de ello empezarán a brotar todos sus pecados, y habrá un diferencia a lo ocurrido seis años atrás, allá cuando ellos pactaron con Egidio Torre su impunidad a cambio de que bloqueará a Baltazar Hinojosa que era el candidato del PRI, hace seis años nomás se fingían ganas de hacer justicia, de regresarle al pueblo lo robado, hubo un acuerdo de impunidad con los que se iban, hoy las diferencias entre el gobierno que se va y el que llega son reales, las afrentas, las amenazas y el hostigamiento a la familia del gobernador electo alguien tendrá que pagarlas y las baterías apuntan hasta mero arriba.

Quizá por eso resulta increíble que todavía haya personajes cercanos al gobierno que defiendan a su jefe a capa y espada, que no entiendan de tiempos, que no comprendan que quizá a ellos no les tocó casi nada de lo saqueado como para pagarla en la cárcel, es decir, que no entiendan que de seguir por esa vía poco a poco se irán agregando a la lista de los apestados por un gobierno futuro y nomás basta con que se acuerden de lo que ellos hacen para que vean como les puede ir…

POR CIERTO… AMERICO VILLARREAL TAMBIÉN HABLÓ SOBRE la seguridad que tienen respecto a que la ciudadanía tamaulipeca está convencida del triunfo legítimo que obtuvieron, igual que ya preparan una nueva ley orgánica del gobierno del estado, con la que se trabajará en el Nuevo sexenio, misma que será propuesta al congreso local y hay confianza en que sea aprobada en su momento.

Asimismo, detalló de las reuniones con altos funcionarios federales sobre una renovada relación con Tamaulipas ya que estaba abandonada, que será de respeto y cooperación porque sin coordinación con la federación se le hizo mucho daño al pueblo de Tamaulipas:

Secretaría de Seguridad Pública: Acciones coordinadas para regresar la paz y tranquilidad al territorio, como pilar para atraer recursos públicos y privados, que generen desarrollo y empleos bien pagados.

Banco Nacional de Obras y Servicios, BANOBRAS: Con austeridad y buen manejo de los recursos, invertir en infraestructura y obras pensadas en beneficio colectivo y necesarias para acceder a servicios públicos de calidad.

Dirección General de Aduanas: además de concretar la instalación de su sede nacional en Nuevo Laredo, concretar la instalación de un Puerto Seco –interior- en Ciudad Victoria, como estación aduanera, a las cargas internacionales que salen por los puertos marítimos del sur.

CONAGUA: alternativas de solución al desabasto en el Noreste del país, privilegiando las necesidades de los tamaulipecos, que van de la segunda línea del acueducto para Victoria –ya validado para su financiamiento en Hacienda-, hasta el acueducto de 500 kilómetros del río Pánuco, que incluye además del consumo humano, dotaciones para el riego agrícola y pagos internacionales.

Cuidado de la Vida: Acuerdos con la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar para invertir en infraestructura hospitalaria y asegurar el acceso a médicos y medicinas gratis.

SEP: renovado impulso a la educación, con planteles dignos, incentivos a maestros y alumnos, para elevar la calidad educativa, para tener más competitividad y colaboración entre las distintas instancias, dijo y felicitó a maestros y alumnos por el inicio del ciclo escolar en educación básica, este lunes.

PEMEX: comprometido apoyo de asfalto para obra pública y combustibles. Gestiones para la instalación en el norte del Estado, de una planta de fertilizantes, que además de insumos para la producción, genere empleos y desarrollo para esa región.

