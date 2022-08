Tamaulipas.- Previo al proceso de renovación de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, está a todo lo que da el tironeo de quien alcance en llegar a la dirigencia estatal para sustituir al matamorense Profr. Rigoberto Guevara Vázquez, quien pronto dejará esa estafeta y posiblemente forme parte del nuevo gabinete de la Transformación en Tamaulipas.

De tal manera que ha despertado mucho interés entre el magisterio ya que se habla en redes sociales, sobre todo aquellos que se promocionan, aprietan el paso y cuentan con buen currículo para llegar, donde se garantiza un proceso democrático y con total transparencia, por lo que seguramente lo veremos más en los hechos.

Los más sonados son: primero las mujeres, Cecilia Robles Riestra, Arnulfo Rodríguez Treviño, Abelardo Ibarra Villanueva, Naif Hamscho Ibarra, Jaime Ramos Salinas, Carlos Huerta Vargas, José Guadalupe Puente Covarrubias, Pancho Navarro y los que se acumulen de aquí a que se emita la famosa convocatoria y si en ella reúnen los requisitos para jugar.

También hay un revoltoso que dice que quiere jugar, si es Noé Pérez Cedillo, quien la verdad nadie lo conoce, nadie lo pela y no fue votado en el Congreso pasado para ostentar una cartera que ni atiende, no va y mucho menos ha tramitado un pasaporte de un maestro ya que ocupa la cartera de Relaciones Exteriores.

Independientemente de ello, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y el proceso para seleccionar al relevo del maestro Rijo, en la dirigencia estatal del magisterio tamaulipeco se encuentra en la última etapa de promoción. Pronto lo sabremos, donde seguramente quedará una terna de finalistas que llegaran con los mejores perfiles y menos golpeados. Así que tome nota.

Y por lo tanto, la moneda está en el aire y como decimos en columnas anteriores, la definición la dará el CEN del SNTE en su momento y seguramente lo avalaran democráticamente todas y todos los maestros de Tamaulipas, y no hay duda será en unidad. Al tiempo.

En otros temas, tuvimos la oportunidad de estar en el anuncio del Comité de Entrega-Recepción del Dr. Américo Villarreal Anaya, saludamos y vimos a varios personajes de la política de todas las regiones del Estado, donde seguramente de ahí se seleccionaran algunos para formar parte del gabinete de la Transformación de Tamaulipas.

Por cierto, algunos que ni anduvieron en campaña andan presumiendo sus futuros puestos, pero recuerde que del plato a la boca se cae la sopa y más si no contribuyeron al proyecto político.

Total que el gobernador electo de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, presentó a inicio de semana al Comité de Enlace que lo acompañará en el proceso entrega-recepción de la administración pública estatal, el cual dijo está integrado por gente honesta, capaz y que comparten un profundo amor a Tamaulipas.

Y precisamente será el futuro gobernador tamaulipeco quien dé el banderazo y ponga en marcha los trabajos de la entrega-recepción que iniciará el próximo primero de septiembre, donde recibirá el estado que guarda la administración pública saliente. Todos esos trabajos se van a desarrollar durante todo ese mes y seguramente estarán muy pendientes que todo se reciba conforme a la ley.

Y para ello la administración estatal panista respondió al oficio de acuse de la próxima administración, pues nombró como responsable en representación del gobierno de los vientos de cambio, al Secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores, quien tiene la responsabilidad de atender los requerimientos que le pidan.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, ya salió el peine, Antonio “Láminas Mentiras” Leija Villarreal, actual alcalde de Tula, prometió más de lo que no pudo cumplir. A inicio de su administración metió a la nómina a decenas de empleados cobrando y sin hacer nada y luego de la noche a la mañana les dio una patada en el trasero y los corrió, pues aquí está todo lo contrario a los principios de MORENA, ya que los que no roban, no mienten, no traicionan y no progresan. Y aquí el alcalde fuereño y camarería se están enriqueciendo a costillas del pueblo.

2.- Un chiste para despedirnos porque ya es fin de semana:

En un conclave de animales con Dios, éste, el todopoderoso les estaba poniendo nombre a todos. “Oye señor, ¿y cómo me vas a llamar?”. –“Tu hijo, te llamaras conejo”. –“¿Y yo?”. –“Tú te llamaras perro”.- “¿Y a mí Dios como me pondrás?- Bueno, Tú te llamaras Sapo. En eso le toca pasar al burro y le pregunta; “Señor y yo ¿cómo me voy a llamar?”. -Tú te llamaras burro. -Gracias. -Y se va el burro, pero a los cinco minutos regresa y se vuelve a formar y dice: “Señor, ¿cómo dijiste que me llamo? -“Burro hijo”. -Y al rato se vuelve a formar: ¿Cómo me dijiste señor? –“¡Burro!”. -Y otra vez se vuelve a formar. ¿Cómo me dijiste? –“¡Burro pendejo, bruto!”. -Y el burro dice: ¡Ah, así con los apellidos ya no se me olvida!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.