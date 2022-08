Tamaulipas.- Grandes diferencias existe entre la síndica Felisa Guadalupe Collazo y la directiva de los trabajadores sindicalizados del municipio, pues salieron a relucir en el tribunal a la hora de conciliar el pleito que traen desde que empezó la presente administración del alcalde Toño “Láminas mentiras” Leija Villarreal.

Resulta que la síndica Collazo quiso hacer una jugarreta para salir beneficiada ella y se cree muy lista, la jugada era en aceptar el pago de las prestaciones que aún se les debe a los sindicalizados a cambio de que, mire nada más; la síndica apareciera en la lista del sindicato como miembro activo pero con licencia, es decir, simular que la hoy síndica Collazo, fue dada de alta como empleada sindicalizada, justamente unas horas antes de empezar la actual administración.

Vea nada más como son de marrulleros, todo esto nos lo dicen los madrugadores amigos del café, pues resulta que un licenciado muy cremoso llegó despotricando en conocido expendio a las orillas de la carretera, en contra de la síndica y el representante de los trabajadores por tal jugarreta de la cual él no estaba enterado, y qué solo echaron de oquis la vuelta a Ciudad Victoria ¡Con esos amigos, para que quieres enemigos!

Los amigos del café, quién más, nos dicen que el plan fue tramado no solo por la síndica primera, sino también por el líder sindical Francisco Mendoza Lumbreras, a cambio de meter al sindicato a un familiar, pero a la hora de la hora no les salió la transa planeada, pues por la presión de los agremiados sindicales, el pseudo líder sindical se echó para atrás, quedando en ridículo. Total que no arreglaron el problema, solo lo hicieron más grande y ya todos saben de eso y más los amigos del café.

Debido a esto, los amigos del café nos platicaron que los miembros del sindicato de trabajadores al servicio del Pueblo Mágico le gritaron traicionero al líder sindical en la primera reunión que hubo al regreso del tribunal. Dicha reunión se llevó a cabo allá por la salida a Cieneguilla.

Resulta que Pancho Mendoza ya no es bien visto por los trabajadores sindicalizados, pues ha pasado el tiempo y no han visto resultados en sus demandas. Hoy en día los trabajadores sindicalizados saben que fueron traicionados por su –disque- dirigente, por eso los inconformes le llaman traidor, vendido, tanto en palacio municipal como en las reuniones a puerta cerrada.

Los trabajadores descubrieron los oscuros intereses de Pancho Mendoza, en contubernio con la síndica y el alcalde.

Los amigos del café se sorprenden cuando ven que aquel dirigente que hablaba pestes del alcalde fuereño, hoy se convirtió en el fotógrafo de cabecera de Toño «Láminas mentiras». Por eso, los trabajadores sindicalizados andan muy molestos.

Como dicen los amigos del café, Pancho cambió la cinta de aislar y las pinzas de electricista por una cámara fotográfica, esos son los logros del rancio y gris dirigente.

El problema entre la autoridad y sindicato lo hemos venido documentando y dando cabal seguimiento, pero vemos cómo va empeorando día con día debido al pésimo manejo del equipo de trabajo del alcalde fuereño Antonio «Láminas mentiras» Leija Villarreal.

En otros temas de mejor gusto, tuvimos la oportunidad de estar en el anuncio del Comité de Entrega Recepción del Dr. Américo Villarreal Anaya, saludamos y vimos a varios personajes de la política del altiplano tamaulipeco. Por cierto, algunos andan presumiendo sus futuros puestos, pero recuerde que del plato a la boca se cae la sopa.

En Tula Pueblo Mágico, me platicaron los amigos del café, que varios y varias andan muy «pipirisnais» presumiendo lo que no tienen, por ejemplo, que una conocida maestra estará ocupado la dirección del ITEA, un ex regidor de la administración anterior, irá para el CADER, el más sonado para la Fiscal, es el Ingeniero Eleazar Fortuna Maldonado. Dicen que todas estas son propuestas de un ex alcalde priista. ¿Sera?

NOTAS CORTAS

1.- No se sorprenda, pero así como en otros municipios del Estado hay regidores panistas que se están cambiando de bando, sobre todo a Morena y MC, también en el altiplano tamaulipeco se puede dar ese fenómeno, pues ya saben que por ahí ya no hay futuro político y más cuando perdió su candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”.

2.- La presidenta municipal de Bustamante, la joven Brisa Verber Rodríguez, trae una agitada agenda de trabajo todos los días en su municipio. Así visita todas las comunidades rurales, atiende de cerca a la gente y les da solución inmediata a sus peticiones, por lo que eso habla muy bien de ella. Qué bueno, sígale así mi alcaldesa.

3.- Es cierto, ya nadie toma en cuenta a los ex alcaldes de Miquihuana, Evodio Bulnes García, Javier Reyna y Pancho Alejos Becerra, y el único que los rebasó fue si ser nada Don Juan Cruz, de quien se hablará mucho una vez que tome posesión el nuevo gobernador morenista.

4.- Hasta lo que sabemos no ha habido por esta región semiárida, ningún caso de viruela del mono; sin embargo, si hay un político fracasado de Jaumave que aunque no le ha dado este mal, si se parece a un mono y por cierto lo vimos recientemente en la cabalgata de palmillas.

5.- Lo bueno y lo malo que dejó las lluvias en Tula el pasado lunes por la noche para amanecer el martes. Llovió a cantaros en este municipio, donde no solo dejó afectaciones, también hubo aspectos positivos que vinieron a remediar meses de ausencia de aguaceros. Qué bueno que el Dios Tláloc se acordó de ellos y ojalá que vengan más torrenciales de agua por toda esta región del altiplano; incluyendo Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave.

6.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿A qué ex alcalde priista de Tula le dicen la hoja de flor de Jamaica? Por aquello de que ya no da color después de dos quemadas o hervidas, pues del PRI se fue al PAN y hoy el muy muy anda coqueteando en MORENA, pero por su pasado no lo pueden ver, amarga dicen. ¿Quién es?… Y el que adivine se gana un viaje al Chorrito.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.