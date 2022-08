[email protected]

El Gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, presentó ayer su equipo de transición, 10 colaboradores enfocados en 8 temas principales -categorías de trabajo- pero con cerca de 400 colaboradores que tendrán como tarea principal actividades de monitoreo y fiscalización.

JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI será la cabeza del equipo de transición, el ex director de la Facultad de Comercio de la UAT por muchos años, y sobrino del perseguido ex rector de la Autónoma JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO, durante la campaña fue el responsable de organizar foros del entonces candidato a Gobernador de MORENA.

Aunque no estuvo en el evento de presentación del equipo de transición, se sabe que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de LÓPEZ OBRADOR, SANTIAGO NIETO también integra el equipo con el objetivo de encontrar inconsistencias en la administración de GARCÍA CABEZA DE VACA, a quien ha dedicado años de su vida en intentar encarcelar, pero no ha podido.

Entre los personajes que destacaron en el evento estuvieron la líder juvenil KATALINA MÉNDEZ CEPEDA, quien encabezó la avanzada juvenil y perfil principal para ser la próxima titular del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, en relevo de JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ CRESPO.

Además en la foto de primera fila figuraron DÁMASO ANAYA ALVARADO, primo del próximo mandatario, DIANA LUZ GUTIÉRREZ DE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien será la titular del Instituto de la Mujer, ya con proyecto presentado y aprobado; además de LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR, ex presidenta del PRI Victoria y la actual enlace de la SEP desde que estaba DELFINA GÓMEZ, ahora se perfila para para la Secretaría de Educación de Tamaulipas; no podría dejar de figurar ALEJANDRO CENICEROS, que ha vivido por décadas del PT y tras ser varias veces regidor y diputado plurinominal, por fin llegaría al Gobierno del Estado.

Al evento acudieron también los Alcaldes de Morena en Tamaulipas, entre los que se dejaron ver estuvieron de Victoria, EDUARDO GATTÁS; de Nuevo Laredo LILIA CANTUROSAS; de Reynosa CARLOS PEÑA; de Matamoros MARIO LÓPEZ; ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira; y de Ciudad Madero ADRIÁN OSEGUERA, obviamente fueron a levantar la mano los Diputados locales y federales.

El Gobernador electo y Senador dijo en su mensaje que enviará un oficio dirigido al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para notificarle los nombres de los representantes de su equipo de trabajo para participar en el proceso de entrega-recepción, con ello se alista todo para el relevo el próximo 1 de Octubre.

QUE CURIOSO

El propagandista número 1 del país, ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR nuevamente intentó minimizar la violencia en México, criticó a los medios de comunicación que reportaron los cerca de 260 homicidios dolosos registrados el fin de semana y los acusó de realizar una campaña propagandística contra su gobierno.

Él presentó sus “otros datos” y dijo que sólo fueron 196 homicidios dolosos, pero 1, 200 o menos, debería causar la misma indignación y debería ser reprobado enérgicamente y actuar en consecuencia, pero no, antes de decir que se hará algo más que abrazos, el Presidente sólo atinó a culpar a los medios de exagerar y dijo que “fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios”.

Pena ajena por los que siguen creyendo en él.

¿Usted qué opina?