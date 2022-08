Tamaulipas.- Organizaciones de la sociedad civil, Legisladoras y Legisladoras surgido del voto, un robusto equipo de personas que trabajará en la transición de la administración estatal para que y los invitados especiales, representantes de medios de comunicación, formaron el marco en el cual se legitimó la fase del relevo institucional por conclusión de tiempos constitucionales.

Dos vídeos, uno sobre aquello que es Tamaulipas respecto a su desarrollo económico, productivo y social, y el otro sobre el formato que dieron los expertos que trabajan con el Gobernador elector, Doctor Américo Villarreal Anaya, el anuncio del licenciado Jesús Lavín Verástegui, coordinador del equipo sobre la revisión de todo cuánto se recibirá y una intervención realista del próximo mandatario, generaron un escenario propositivo para el cambio que los ciudadanos quisieron con su voto en junio pasado.

Sobre la base de las Leyes que establecen los mecanismos de coordinación para que el Poder Ejecutivo sea entregado por quienes salen y recibido por los que ganaron la elección del cinco de junio, el día 30 de septiembre todo habrá consumado y el primero de octubre comenzará la administración que llega mediante la segunda alternancia de Tamaulipas en menos de seis años.

Señaló el Gobernador electo que son 10 personas capaces, profesionales en lo suyo y con determinación para mantener un equipo sólido y leal, quienes se encargarán de dar los pasos previstos en las Leyes de entrega-recepción para que esta parte del proceso político que se convierte en administrativo, pueda lograrse en los mejores términos, en virtud de que, hasta ahora no existe eco de parte de los salientes para trabajar en la transición.

Observó además que este tipo de situación no se vivió hace seis años, cuándo cambio la administración de priísta panista y aunque no lo dijo él a todo mundo le quedó claro que hay cierta resistencia debido a que falta que acepten la derrota, luego de que, el Tribunal Electoral del Estado resolvió como improcedentes las impugnaciones presentadas por el equipo de abogados que manejó el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez.

Con aplausos y una actitud que denotaba gusto hacia la etapa que inicia el Gobernador electo de la entidad para llegar a la oficina principal del Palacio de Gobierno, se festejaba cada frase del discurso que dio ante más de mil personas presentes en un salón de eventos de un hotel ubicado al sur de la capital de Tamaulipas.

Es un equipo de transición conformado por más de 400 personas y llama la atención que los expertos en tecnologías de la información, plataformas y análisis de datos, tienen un lugar especial en la tarea de recibir la administración estatal, ya que, revisarán bases de datos y el manejo electrónico de contratos, expedientes y resultados de las inversiones que se llevaron a cabo durante este sexenio.

La estructura del equipo es sencilla, pero, denota gran efectividad, porque habrá un Coordinador General, diez coordinadores de áreas, subcoordinadores y cada uno con un asesor para el análisis de los reportes que se generen, un responsable de área técnica, de recursos financieros y uno de tecnologías para que el producto que presenten permita al Gobernador electo tomar las decisiones inmediatas encaminadas a aclarar dudas y determinar que los objetivos se hayan cumplido.

Como ganador de la elección, luego de que, con su voto los ciudadanos desplazaron a la corriente política actual porque desecharon la continuidad, el Doctor Villarreal Anaya hizo ver que en forma mayoritaria y tras obtener como candidato la mayor cantidad de sufragios, la gente decidió por la transformación y por tanto, así será el gobierno que arranca el primero de octubre de transformación

En el avance de los tiempos, llama la atención desde la perspectiva del equipo de transición de la coalición ganadora de la elección que en lugar de prepararse para el relevo institucional, haya una actitud de descalificación y de ataques por quienes respaldan al grupo político desplazado.

Junto con la presentación del equipo de transición fue enviado al titular del Poder Ejecutivo Estatal el oficio que corresponde para darla a conocer que ya está listo el Comité de Enlace que tendrá a su cargo la recepción de la administración y que, se presentará a partir del primero de setiembre en las dependencias como lo marca la ley.

En otra parte de la intervención Villarreal Anaya citó que estará pendiente de los resultados que arrojen las auditorías sobre irregularidades o quebranto al patrimonio de las y los tamaulipecos.

Habló de que hay un excesivo endeudamiento y crecimiento desmedido de los pasivos del Gobierno del Estado, de manera que en seis años la deuda pública creció en un 33 por ciento, es decir, más de 16 mil millones de pesos, por eso serán revisados en forma cuidadosa todos los contratos crediticios.

De cara al presupuesto de egresos para el año que viene y la parte que le toca administrar en el ejercicio 2022, todo será revisado y aseguró que desde que le fue entregada la Constancia de Mayoría, ha cumplido el compromiso de trabajar para las decisiones adecuadas en la transición y desde luego ha fortalecido la relación con funcionarios de la administración federal, para obtener su respaldo y que cosas buenas sucedan en Tamaulipas a partir de octubre con el respaldo del presidente Andrés López Obrador.

Después de presentar al equipo de transición, el Gobernador electo acudió a varios puntos de la ciudad para inaugurar obras que ha llevado a cabo el Gobierno municipal de Eduardo Gattás Báez, como la pavimentación de calles en el centro de la ciudad y que, en un acto protocolario se cortó el listón, acción que llamó mucho la atención a los ciudadanos, porque pasaron años de que un evento de esta naturaleza se llevara a cabo en la capital de Tamaulipas.