Tamaulipas.- De acuerdo a la Asamblea Estatal que según se celebraría para este sábado, se pospone para nueva fecha por algunas irregularidades que se detectaron en el proceso reciente y hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones se llevará a cabo el cambio de la nueva dirigencia estatal, donde los Consejeros Congresistas elegidos en los 9 distritos electorales del Estado (90), habrán de elegir a la Presidenta y todo el Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas y se espera que en ese importante evento aparte de sacar adelante la elección de dirigente sea la despedida del delegado especial de Morena en Tamaulipas, Luis Ernesto Palacios Cordero.

Y con ello dé inicio a una nueva etapa de fortalecimiento de MORENA en Tamaulipas, ya que quien actualmente se dice dirigente no dirigió, ni aportó trabajo político en favor del Movimiento y sus candidatos, se va sin pena ni gloria y mas más bien en las dos últimas elecciones tanto de diputados locales, alcaldes y la de gobernador, fue un obstáculo que más bien parecía esquirol de los enemigos, que un dirigente sin capacidad; por ello deben tomar decisiones inteligentes y acertadas para que en el futuro no suceda lo mismo de los que quedan al mando de ese instituto político.

Y hablando de la elección de MORENA en Tamaulipas que se elegirá la nueva dirigente, le toca en el interior que para atender la equidad de género la dirigente sea mujer y para ello ya morenistas y analistas políticos de la entidad mencionan a: Olga Sosa Ruiz, Mónica Villarreal Anaya, Úrsula Patricia Salazar Mujica o Verónica Castillo Carrera; la primeras tres de Tampico pertenecientes al distrito 8 y la ultima de Reynosa del distrito 9.

Seguramente que los grupos al interior de MORENA ya tienen a su preferida para que gane la elección, pero mucho habrá de contar el respeto y la afinidad con el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, para que todo marche bien y siga por el camino correcto la Cuarta Transformación en Tamaulipas.

Y esperamos que muy pronto después de MORENA se den los cambios en los demás institutos políticos, porque se refleja que en el PRI y PAN, les urge reestructurar a sus cuadros dirigentes, por lo que ya se ha emitido por ahí una convocatoria para renovar la dirigencia al menos en uno de ellos, pues quedaron muy devaluados y quemados por sus malos resultados en la reciente elección.

También vale la pena decir, que el que ya debe preparar sus maletas para dejar el espacio a otros, es el Riobravéense Edgar Mehlem Salinas del PRI. Si a nuevos líderes que si puedan rescatar de alguna manera lo que queda del priismo tamaulipeco.

Por cierto, volviendo al tema de la que va hacer líder de MORENA en Tamaulipas y que recaerá en una mujer, todo hace indicar que la nueva líder podría ser del sur del Estado.

NOTAS CORTAS

1.- Según mis números que nunca fallan, mira mira muy picudo, faltan cincuenta días para que se dé el cambio de gobierno en Tamaulipas y asuma el poder el Dr. Américo Villarreal Anaya, por lo que la conformación de lo que será su gabinete estatal está en curso y valorando perfiles.

De tal manera que se debe contar con un equipo de trabajo experimentado y capaz, pero sobre todo comprometido con los valores de la Cuarta Transformación, es importantísimo. Ah, y cumplir con la equidad de género, pues ya es una obligación en estos tiempos.

Así que por adela, les puedo decir que la aun diputada federal por el distrito 04 de Matamoros, la talentosa Adriana Lozano Rodríguez, podría hacerse cargo de la Secretaria de Finanzas. Y si la tampiqueña Olga Sosa Ruiz, de no llegar a la dirigencia estatal de Morena en Tamaulipas, podría llegar a la Secretaria de Educación, aunque también se mencionan para ese mismo puesto a Lucia Aimé Castillo Pastor o María Esther Camargo de Luebbert. Que para la Consejería Jurídica cincha va Tania Contreras López.

2.- Me reportan mis amigos del café del altiplano tamaulipeco, que hay un ex alcalde que antes era priista, después por interés o conveniencia se empanizó para quedar bien con el que fue candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” y que no le sacaran los trapitos al sol por sus malos manejos cuando fungió como tal; ahora anda muy activo en las redes sociales dando me gusta y compartir a todo lo que se mueva en Morena para que si se pueda lo tomen en cuenta. El susodicho está bien visto, muy quemado y devaluado por allá, pero que según él ha dicho a sus amigos: ¿Por si se ofrece ahí estoy?

3.- “No se hagan bolas”. El próximo candidato presidencial saldrá con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo él será quien designe al candidato de MORENA para la grande, pues el poder del tabasqueño está en toda su plenitud y lo anterior lo acaba de demostrar con Delfina Gómez Álvarez, para el Estado de México. Así que no se anden por las ramas porque por ahí es y no dude que regrese la copa a quien le entregó el Estado de México cuando fue regente capitalino en ese entonces y usted sabe a quién me refiero.

4.- Por cierto, muchos se preguntan: ¿Qué qué destino le depara al joven Mauricio Alejandro Gattás Cano más conocido en el ambiente político como el Junior Gattás? Quienes lo conocen saben que trae con que para jugar, pues es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, por lo que al Junior Gattás, no lo pierda de vista en el futuro inmediato. Además es respetuoso de las decisiones que tomen los altos mandos de su partido Morena y más con el futuro gobernador

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.