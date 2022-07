Altamira, Tamps.- Reconociendo la historia del Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento (SUTRA) de Altamira y la entrega del liderazgo mostrado por Federico Pérez Banda quien encabeza la planilla roja para ser Secretario General, su compañero Juan Carlos Hernández Hernández, quien también es integrante de la planilla roja para la Secretaría de Previsión Social, resalto que antes pedían prestado los lugares o tenían que rentar para realizar las asambleas o para entregar despensas pero con él trabajo que se viene realizando por Pérez Banda todo ha cambiado desde tener instalaciones propias.

Hernández Hernández, recuerda con una emotiva reacción al expresar ante sus compañeros, la historia que ha vivido dentro de las filas del gremio: “Me tocó ver cuando se dieron los nombramientos por primera vez del Sindicato, ahí me toco por primera vez a mi para formar parte del Sindicato, a través de la historia hemos visto como han pasado presidentes y como el sindicato se ha ido fortaleciendo cada vez más, no es para nadie algo oculto o que no se sepa que a través de que llego nuestro líder Federico Pérez Banda, a la Secretaria General, el sindicato empezó a desarrollarse cada vez más porque muchos de nosotros nos acordamos que antes rentábamos, pedíamos permiso donde pudiéramos hacer las asambleas o donde recoger nuestras despensas”.

No obstante, precisa que ahora le toca a él, pretender por la Comisión de Previsión Social; “llevo como formula al compañero Héctor Hugo Demes Barrón que es suplente, pero no lo veo como suplente lo veo como compañero que ha trabajado también y conoce de lo que estamos hablando”.

Detalla que estar al frente de una comisión implica responsabilidad, compromiso y entrega puesto que es “servir a la gente, y hablarles con sinceridad, no decir algo que no vayamos a poder cumplir sino algo con lo que podamos llevarlo a cabo, estoy para decirles las propuestas una de ellas es acerca de un vehículo que sería exclusivamente para traslado de personas que se encuentren enfermas”.

Sin lugar a dudas, que Hernández ve con buenos ojos la propuesta que ante diversas experiencias sufridas por los compañeros de su gremio, la impulsa su máximo líder Federico Pérez pues contar con una unidad, cita de ejemplo que: “ la noche que un papá, mamá, hijo, hija, esposa o esposo, no tengan como moverse porque a veces hay lugares donde no hay traslado o como moverse, y necesitan trasladarse a alguna institución; “ahí vamos a estar” por que la cartera de la comisión de previsión social requiere casi las 24 horas porque una enfermedad, y más en estos tiempos no sabemos a que hora, vayamos a necesitar ante padecimientos como la diabetes, presión o la razón en la que nos encontremos. Para ello, es necesario contar con el apoyo de los agremiados”, dice.

Además, revelo que “el medico que se encuentra en Servicios Públicos, específicamente en el Taller de Obras Públicas, no tan solo llegue en las mañanas de dar una hora de servicio porque me he dado cuenta que entra a las 8 y para las 9 ya se va”.

Y añade en forma empatiza que “una persona que quiere ir después de las 9, ya no lo encuentra, y luego dice él, “ya no vienen y pues yo ya me voy”, tratar que sean unas dos horas o tres horas, pero que no entre a las 8 que entre a las 7 porque la mayoría de la gente que entra a trabajar entra a las 7”.

Por Agustin Peña Cruz