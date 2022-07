Tamaulipas.- Una nueva amenaza cimbró a la capital del estado después de que una llamada telefónica alertó a los moradores de la presidencia municipal sobre un artefacto explosivo que detonaría en cualquier momento y donde las consecuencias serían fatales, afortunadamente solo fue una llamada falsa, aun cuando si causo temor entre algunos de los trabajadores del Ayuntamiento.

No es la primera vez que se presenta este tipo de amenazas en edificios públicos, no es la primera vez que se moviliza a los cuerpos de seguridad para cubrir este tipo de eventualidades y aun cuando la autoridad actúa rápido se ponen en riesgo muchas vidas pese a que solo se trata de una broma de mal gusto.

La amenaza en cuestión es la primera que se registra en el edificio de la presidencia municipal de Victoria, y aun cuando Lalo Gattás, anda de vacaciones, hay personal de guardia que da atención a la ciudadanía y quien fue presa de este episodio.

Con perros entrenados, los elementos de seguridad y de protección civil recorrieron las oficinas sin encontrar nada de cuidado, fue una falsa alarma.

Las condiciones laborales y políticas del ayuntamiento local no son el todo buenas y en este caso como en otros, el presidente municipal tendrá que lidiar con estos asuntos, deberá implementar una serie de estrategias que le garantice a él y a quien acude a la presidencia municipal, la seguridad que se debe.

Por lo pronto todo quedó en un susto y ojalá que no se registre una acción de esa naturaleza en la capital del estado, ni en la presidencia, ni en otro lugar, porque nada justifica un hecho como el que ahora se reportó y que afortunadamente fue una falsa alarma.

DOS. – Vaya apoyo y espaldarazo que el presidente de la república dio al gobernador electo cuando dijo en su mañanera que el doctor Américo Villarreal es un hombre honesto, íntegro, limpio, y que es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas, quien además en su ya acostumbrado encuentro con los medios reconoció a los tamaulipecos como los más demócratas en México.

Andrés Manuel López Obrador refrendó todo su apoyo al doctor Américo Villarreal a quien consideró “una gente buena, de muy buen corazón”.

“Mi reconocimiento al pueblo de Tamaulipas. Votaron más en Tamaulipas que en Oaxaca, que en Quintana Roo, en Hidalgo, en una circunstancia muy complicada y estar ahí estar haciendo fila, de manera estoica, si me dicen quienes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos, digo los tamaulipecos, me quito el sombrero”, dijo el mandatario federal.

TRES. – Quien no para en sus actividades es el Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos quien ahora hizo entrega de un reconocimiento a la facultad de medicina de Matamoros por ingresar la carrera de Médico Cirujano al Nivel I del Padrón Nacional EGEL-Ceneval.

Vale la pena señalar que el programa de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC) recibió de manos del Rector, el reconocimiento que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (Ceneval) por su incorporación al Nivel 1 del Padrón EGEL (Examen General de Egreso de Licenciatura).

El Mtro. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, Director de la Facultad, recibió el documento de manos del orgulloso rector durante la ceremonia de entrega de becas de excelencia a los alumnos de la Zona Norte de la UAT, desarrollada en el Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa.

Lo hemos dicho en varias ocasiones, el rector tiene el diagnóstico completo de la UAT, le imprime trabajo y dedicación en l docencia, también en la vinculación, además de la relación con su sindicato y lo mismo hacen este tipo de acciones administrativas y académicas en donde por ahora reconoció el trabajo del personal docente y administrativo de esta dependencia académica universitaria al obtener esta importante distinción nacional.

La carrera de Médico Cirujano que se imparte en Matamoros ingresó al Nivel 1 del Padrón EGEL como Programa de Alto Rendimiento Académico de Medicina General, lo cual fue concedido en función de los resultados alcanzados por egresados de este programa de la UAT durante el periodo de julio de 2019 a noviembre de 2021.

La incorporación a ese nivel se logra cuando 80% o más de los sustentantes del Examen General de Egreso de Licenciatura obtienen testimonio de desempeño satisfactorio (TDS), bien por la facultad de medicina y el rector de la UAT.

CUATRO. – Y para salir la administración municipal de Nuevo Laredo invitó a los ciudadanos de esa ciudad fronteriza a escriturar su propiedad una vez que terminaron de pagar ante el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU).

Las personas que hayan adquirido una casa en las colonias El Progreso y Reservas Territoriales sección 2 que terminaron de pagar pueden solicitar su finiquito u con ello acudir con un notario público para realizar el proceso de la escrituración.

Por instrucción de la Presidenta Municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, “Queremos invitar a la ciudadanía que compró una casa a través del IMVISU a que vayan y escrituren sus inmuebles, porque si no, no podrán hacer nada legalmente, por eso es importante la escrituración”, dijo Fernando Torres Urteaga, director del IMVISU.

Según la estadística existen alrededor de mil personas que no han escriturado sus viviendas, por esta razón la autoridad hace este exhortó a la ciudadanía.