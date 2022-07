Tamaulipas.- Dicen los que saben y los que no le inventan y la verdad yo creo que no, pero se respeta y cada quien su opinión. Que los más allegados al actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, ya andan presumiendo el documento titulado “Proyecto de Nación 2024-2030”, donde está marcando el zacatecano los puntos más importantes que su gobierno pudiera emprender si se llegara a convertir en el próximo presidente de México en el 2024.

También dicen que sería el presidente del desarrollo y la reconciliación nacional, está proponiendo entre otras cosas; brindarle toda la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros; donde destaca una política fiscal que contempla la reducción de las tasas de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) y de los precios de la canasta básica.

Así mismo dicen que va cincho en la boleta electoral del 2024 y nada más una vez lanzada la convocatoria, se inscribirá para la candidatura por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Que también detalla que su proyecto de nación pretende continuar el iniciado en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y trabajar rumbo a la reconciliación nacional, “que tanto necesita el país”.

Que el plan del legislador federal contempla cinco ejes: reforma fiscal, agenda ambiental, política exterior, rendición de cuentas y perspectiva de género. Los primeros cuatro temas se cruzan como condición general para alcanzar los objetivos.

Pero lo más importante y sobresaliente de este documento que tiene rumbo y dirección y donde todo está estampado de color verde bajito y que, por ese motivo se asegura que lo arroparan la alianza del PRI-PAN-PRD y MC, cosa que dudamos suceda ya que el ex gobernador zacatecano afirmó hace días aquí en la capital de Estado, Ciudad Victoria, que no va a traicionar al presidente AMLO y dijo categóricamente: jamás lo haría.

Y precisamente lo dijo al asistir al primer informe de labores del senador Faustino López Vargas, donde se dio muestra que todo se trabaja en equipo, por la 4T y por los programas sociales del presidente que llegan a los más desprotegidos.

NOTAS CORTAS

1.- Malagradecido. Dice el dicho que quien traiciona una vez, traiciona mil y cuantas veces sea, eso le viene como anillo al dedo al forastero alcalde de Tula, Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal.

Y es que ahora dicen los amigos del café que reniega del PAN, partido que lo ha llevado dos veces a alcalde y no respeta compromisos, así se deshace de empleados que le apostaron a su proyecto y ahora al parecer quiere que lo tomen en cuenta en Morena y que va a meter algunos guindas a su administración para quedar bien.

Si bien se recuerda, primero anduvo de priista, después panista y ahora se quiere ser de la 4T, cuando todo mundo sabe que es un convenenciero y traidorsuelo.

La cabra siempre tira al monte, y Láminas no puede ocultar que la lealtad es un valor elemental, que simplemente no se le da y es mas no la conoce.

2.- Por cierto, de buena fuente se afirma que viene una buena sacudida en el aparato gubernamental a partir del 1 de octubre del presente año con el nuevo gobierno de la 4T. Que tampoco el gobernador electo quiere que le hereden lo que no está bien y para ello se tendrá que analizar muy bien todo lo relacionado a su gobierno área por área, obra por obra y la plantilla laboral sin perjudicar a nadie.

Y es que la encomienda es muy clara: No fallarle a la gente que confió en su proyecto político y votó en contra de un sistema que nada más no la supo hacer, pues tuvo todo y no lo retuvo y ahí están las consecuencias.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.