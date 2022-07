Todo es “color de rosa” en las auditorías que al ejercicio 2021 realizó Don Jorge Espino Ascanio, el ingeniero mecánico que dirige la fiscalización a los tres poderes del gobierno estatal, ayuntamientos, organismos autónomos y descentralizados.

La semana anterior el michoacano jefe de Auditoría Superior del Estado publicó resultados individuales sobre cada ente, pero encontró que nadie desvió un solo quinto para sus bolsillos, pese a que en ciertas dependencias no había comprobantes de gastos.

A nadie se fincaron responsabilidades aunque en oficinas como el Instituto de Becas, no supieron justificar los 17.8 millones de pesillos que les autorizaron, y no cuenta tampoco con informes de a quién beneficiaron y si sirvieron para algo los apoyos a hijos de policías, víctimas de delito y de Casa Hogar.

Los sabuesos de Mr. Espino no quisieron lastimar ni con el pétalo de una rosa al Fiscal Irving Barrios Mojica, en la revisión de los mil 300 melones de presupuesto que le concedieron los diputados.

Puro funcionario de 10 que “cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

Ni un centavo se llevaron en el Legislativo, Ejecutivo ni Judicial, y menos en las restantes 35 dependencias auditadas y que los diputados “palomearon” y esperan que el Gobierno que viene, de Morena, no vuelva a revisar porque podría derivar en cárcel para no pocos.

La Comisión de Arbitraje Médico no tiene presupuesto desde que llegaron los “vientos del cambio”, pero el señor Espino pierde tiempo auditándola.

Igual pierden horas hombre con el Puerto Aéreo de Soto al Marina, S. A. de C. V., una creación del Gobernador Geño Hernández, que no tiene presupuesto desde el egidismo pero se le “auditan” los billetes que no recibe.

Sobre ruedas la Comapa Zona Conurbada cuyo presupuesto revisado fue de 898 millones, el 76 por ciento del que ejercieron los gerentes. Números bien cuadrados, por lo que “no hubo necesidad de promover acciones”.

La Secretaría de Salud es una de las más cuestionadas por medios masivos y redes, con elementos probatorios de corrupción, pero la Auditoría Superior no halló ni un peso mal acomodado en los nueve mil 500 millones ejercidos en el 2021.

Todo perfecto y “acomodado” en 15 cuartillas. El destino de los recursos estuvo mejor que nunca, no hubo acciones subsecuentes. Nadie agarró plaza sin tener la especialidad o título. No encontraron ni veterinarios ejerciendo con plazas de médico humano, que es el caso descubierto por la Auditoría Federal.

Para que no haya lugar a dudas, los auditores dijeron que las adquisiciones, arrendamientos y servicios “se adquirieron de conformidad con las distintas modalidades de adjudicación y de acuerdo con los montos máximos y mínimos establecidos”.

Excelencia hasta en el Tribunal Electoral en que revisaron 37 de los 41 melones que gastaron. Todos los pagos llegaron puntuales a quienes los devengaron ¿o no?.

La honestidad tenía que abarcar Comapa Reynosa, paramuncipal pero manejada por un representante del gobierno del Estado, “Chuma” Moreno Ibarra.

Se dio tanta honestidad en el organismo, que la gente de Espino decidió revisar solo 218 melones de pesillos, que significan el 23 por ciento del presupuesto “de libre asignación”.

Inicialmente hallaron 16 irregularidades, 13 de ellas de gestión financiera y dos de obra pública, pero al final a nadie se le fincaron responsabilidades. Todos felices.

Hay nueve recomendaciones pero con observaciones de cero pesos. Pura gente honesta.

No se podía quedar atrás el ayuntamiento panista de Enrique Rivas Cuéllar, quien presidía el ayuntamiento de Nuevo Laredo. Le revisaron las becas deportivas, de excelencia y educación especial por una cifra de cien melones. Salieron más honestos que la Madre Teresa de Calcuta.

Auditoría de desempeño también a la Oficina del Gobernador del Estado. Sobre ruedas el manejo de 249 pre giras, 839 boletines de prensa enviados y 184 actualizaciones de formatos en la Página de Transparencia, aunque la oficina “no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo”.

El presupuesto fue de 122 millones de pesillos bien gastados, según la Auditoría.

Ni se diga del desempeño de la secretaría de Educación a cargo de Don Mario Gómez Monroy, donde le revisaron la nómina y gastos de operación, y todo miel sobre hojuelas.

Según la Auditoría Federal, se pagó a personas que ya estaban fuera de la nómina, pero para la estatal “sí cumplió” con el objetivo en términos de gestión.

Por otra parte, este 15 de julio cierra el registro de aspirantes a consejeros distritales y estatales de Morena. Se habla de mil 500 aspirantes registrados.

De ahí saldrán los presidentes del CDE y del Consejo Estatal junto con los consejeros nacionales. El 30 de julio podrán votar militantes y no militantes. Desde el establo americanista no se conoce inclinación por alguien.

Y a la hora de cerrar esta colaboración, desde el municipio de Hidalgo reportaban balacera atribuida a agentes de Policía Estatal y Fiscalía, en tanto que miembros de la Brigada Cívica volvían a cerrar la carretera a Monterrey a maneras de protesta.