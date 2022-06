¿Qué nos pasa?

UNO. El título de este espacio de no es homenaje a Don Héctor Suárez Hernández (1938- 2020), actor y comediante que distinguió a uno de sus personajes con el cuestionamiento como el que se plantea en el título de hoy, intentando buscar las respuestas a miles de interrogantes que se pueden plantear, sobre todo a hombres y mujeres de la política de todos los tiempos, incluyendo a los nacionales.

El título intenta indagar sobre el asesinato del reportero Antonio, Tony, de la Cruz, trabajador de los periódicos El Expreso y La Razón y aprovechando el hecho, el diputado local Gustavo Cárdenas Gutiérrez en un video que se exhibe en YouTube, culpa directamente al gobierno de Tamaulipas.

Cárdenas Gutiérrez opinó: “¡Es muy triste y lamentable que estos cabrones del Gobierno hayan asesinado a un hombre de bien! Un hombre de familia, imposible, y no se puede pasar por alto. Al Fiscal le exigimos que aclare esta situación. Fue una consigna. No es posible que esto esté pasando porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar”, señaló el legislador del MC. Con sinceridad desconocemos el fundamento para esta aseveración, pero el legislador debe conocer más del tema, de ahí su punto de vista.

En un tono más mesurado, en entrevista con los medios de comunicación, el diputado local, Félix García Aguiar, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, declaró el pesar de los legisladores y lamentó las ‘desatinadas’ declaraciones de su compañero diputado Gustavo Cárdenas, del Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en una entrevista con periodistas adscritos al Palacio de Gobierno, lamentó los hechos ocurridos a Tony de la Cruz e informó de la gravedad de la hija del comunicador asesinado, asegurando que en Tamaulipas se ha respetado la libertad de prensa, la libertad de expresión, por lo que “…no vamos a permitir que hechos como este, pretendan callar al periodismo de Tamaulipas; hemos avanzado mucho como para permitir que una acción como esta, pretenda callar al periodismo del estado.” Dijo el Ejecutivo estatal.

También expresó a los cuestionamientos sobre el tema y refutó: “Este hecho no va a quedar impune, he hablado con el fiscal del estado y…. tiene algunas líneas de investigación, que en las próximas horas estará dando a conocer… Lo que les puedo asegurar es que no vamos a cesar hasta que encontremos a los culpables y vamos a aplicarle todo el peso de la ley…”

Enfático y muy seguro García Cabeza de Vaca dijo de la importancia en señalar que, “…durante toda esta administración, no se había dado un hecho de esta naturaleza, por lo que he pedido a todas las áreas de seguridad que actúen en consecuencia…” Desde luego, que hubo voces, primero muy suaves, hasta otras enérgicas que señalaron tres asesinatos en esta administración, incluyendo los asesinatos de Carlos Domínguez y de Héctor González Antonio.

DOS. En temas más amables y con la idea de descansar de este tipo de acciones que regresan a otros tiempos, doy fe de que los jóvenes entre 13 y 14 años de edad del equipo de Béisbol Santa María de Aguayo está escribiendo su historia en el Torneo Nacional de Béisbol Categoría Junior 2022, rumbo al Torneo Mundial Williamsport que tendrá como sede la ciudad de Taylor, Michigan, E.U.

La novena de la Santa María de Aguayo esta vez noqueó 10-0 a la Treviño Kelly de Reynosa en la fase semifinal de la serie Nacional 2022, por lo que los pupilos de Roberto Caballero Filizola, Luis Vargas Sánchez y Uriel Ruíz, por la tarde del miércoles, en el Parque Praxedis Balboa, a las 17:00 hrs., se enfrentan a equipo de Matamoros AC que finalmente se impusieron ante los Bravos de Apodaca.

El coach de los beisbolistas Junior, Roberto Caballero, declaró “…es la primera vez que se llega a esta instancia… Importante es no conformarse, es ir paso a paso… El proyecto inicial era estar entre los primeros cuatro: Lo logramos con un tremendo partido contra Reynosa Kelly y estamos a siete entradas del mundial…”

Visiblemente emocionado por el resultado alcanzado por sus jugadores, comentó: “Le digo a los muchachos que esto es 3×5, tres horas por 5 días a la semana… como esté el clima los entrenamientos se hacen en escaleras, debajo de las gradas… platicamos con la Liga, los padres, autoridades municipales y del Estado y ellos nos facilitan a sus hijos y las instalaciones y con creces les mostramos lo que logramos con nuestro agradecimiento…”