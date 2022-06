¡Al paredón!

@Omar_Reyes

Hoy inician las comparecencias de los Secretarios del Gobierno del Estado en el Congreso de Tamaulipas y será interesante ver cómo se desarrollan sus ponencias y los cuestionamientos que les hagan los legisladores, de Morena principalmente.

Hoy estarán la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA y el Secretario de Turismo, FERNANDO OLIVERA, compareciendo ante el pleno a partir de la una de la tarde, y será interesante ver cómo defienden la glosa del sexto y último informe de la administración del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

En temas de Salud indudablemente estará en el ojo del debate la inversión para atender a pacientes Covid, pues la Federación tuvo una actuación limitada y el Estado debió entrarle para disponer unidades móviles en hospitales y demás, pero será motivo de suspicacia porque algún pero tendrán que ponerle a las acciones del Gobierno Estatal ante la inacción de la administración federal.

Luego habrá de presentarse el encargado de Turismo y será interesante escuchar los cuestionamientos de la bancada morenista, porque después de tantos gritos, amenazas y clausuras del pleno, no podemos esperar que a legislatura reciba con altura a los Secretarios, espero equivocarme, pero los espectáculos que han armado no creo que hayan terminado.

Mañana estarán, pero en Comisiones, YAHLEEL ABDALA, Secretaria de Bienestar Social; CECILIA DEL ALTO, Secretaria de Obras Públicas y el Secretario de Desarrollo Económico, CARLOS GARCÍA.

El “valor” que tomó la bancada de Morena en el Congreso tras la elección de AMÉRICO VILLARREAL para en cabeza el próximo gobierno estatal, ha puesto en jaque el Congreso, antes de debatir, gritan, antes de argumentar en contra de una iniciativa, roban documentos, antes de “desarmar” una sesión, toman la tribuna.

Lo que la bancada morenista no ha reflexionado es que en unos meses cambiará la administración y de “oposición” pasarán a ser el partido “oficial”, y si no logran debatir, dialogar, negociar y ceder en el Congreso ante la bancada priista y panista, lo único que lograrán es complicarle a AVA su labor.

El Poder Legislativo tiene un gran peso y podría frenar desde el presupuesto, hasta obras y cambios en el Estado, y con ello frenar o complicar la “cuarta transformación” en Tamaulipas.

El éxito de AMLO es que Moren tiene el control en el Congreso de la Unión y el Senado, así que cualquier deseo presidencial, es aprobado, apoyado e impulsado sin peros, es más, sin ver ni de qué se trata le dan el “sí” y le aprueban la lana.

Eso no pasará por lo menos en los próximos dos años, en el 2024 podría ser otro cantar, pero por ahora, si los legisladores guindas no usan la cabeza y siguen actuando con las vísceras, sólo podrán más trabas a su líder político.

Deben entender que el voto de GUSTAVO CÁRDENAS ya no vale -al menos no lo mismo- porque ya no pesa, no hace la diferencia y llevarán siempre las de perder.

Flaco favor le hacen al proyecto de la 4T seguir con sus gritos, manotazos y metiendo gente al Congreso para defenderlos y para amedrentar a los legisladores, los mandan hacer lo que ellos no pueden, tratar de intimidar.

Veremos que pasa esta semana y cómo cierran este segundo periodo ordinario de sesiones, después de este tiempo no regresarán más que a la toma de protesta del próximo Gobernador de Tamaulipas.

¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

Con los niños no, pidió LÓPEZ OBRADOR al defender a su hijo por las burlas que desató su sobrepeso. Dijo que hasta en las mafias se respeta a las familias, no sé qué tanto conoce él a los mafiosos pero eso dijo.

Y tiene razón, con los niños no, pero tampoco él debería atacar a los niños con cáncer que casi acusó de neoliberales por exigir tratamiento, tampoco con los niños que pierden a sus padres a causa del alarmante incremento de las ejecuciones en el país mientras AMLO sigue prometiendo sólo abrazos.

Con los niños no Presidente, pero con ninguno, no solo con el suyo.