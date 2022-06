Los que aportaron su cuota al triunfo de AVA

*AVA en Torreón, Coahuila

Más vale que lo sepa diría un buen amigo. En primer lugar destacan las estructuras y el resultado está a la vista de todos que los que más apoyo dieron fueron algunos alcaldes morenistas como el de Matamoros, Mario Alberto “La Borrega” López Hernández; la dupla de los Canturosistas formado por Carmen Lilia y Carlos Enrique, así como el número tres, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez y su equipo. También es importante destacar al alcalde de Rio Bravo, Javier Villegas González más conocido como “El Calabazo”.

De los demás alcaldes morenistas dejaron mucho que desear y de algunos se habla que traicionaron como el principito de Madero, Adrián Oseguera Kernión, que siempre buscó mucha cercanía con el actual gobierno del Estado, pero cabe destacar que además de los alcaldes hay un grupo de operadores y líderes que contribuyeron a esa victoria, como la Dra. Maki Ortiz Domínguez, su hijo y sus operadores políticos.

También hizo bien su trabajo la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, pero seguramente quienes mucho que contribuyeron y serán tomados en cuenta en el gobierno venidero serán los integrantes del Comité de Campaña y líderes regionales como Oscar Luebbert Gutiérrez, Erasmo González Robledo, Olga Sosa Ruiz, David Araujo Guerra, Pablo Mancilla Barrón, Jesús Lavín, y sobre todo no hay que perder de vista a los médicos que con liderazgo y entrega se sumaron con estrategia al Dr. Américo Villarreal Anaya.

De tal manera que podemos mencionar algunos como “el favorito” Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, Guillermo Manzur Arzola, Gabriel de la Garza Garza; el Dr. Alberto Moctezuma Castillo de Ciudad Mante; el Dr. Salvador Mojarro Sánchez y el Químico Sergio Salazar Salazar de Tampico y muchos otros líderes que desde sus trincheras hicieron su parte para que, transformación y cambio con rumbo de Morena, culminara con una victoria aplastante.

Seguramente de estos y otros más se irán manejando en su momento a los puestos claves que podrían ir al gabinete y de acuerdo a sus perfiles, pues demostraron su verdadero sentir por la 4T, que con honestidad y compromiso harán equipó con el futuro gobernador del Estado.

Por cierto, en su segundo encuentro nacional morenista celebrado este domingo 26 de junio en Torreón, Coahuila, donde de nueva cuenta estuvo presente el futuro gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, marca el inicio de la batalla electoral en los Estados de México y el antes mencionado; Tamaulipas está comprometido con la transformación del país, por lo que estamos listos para el 2023 y 2024, dijo Villarreal Anaya, al participar en el encuentro “Unidad y Movilización para que siga la Transformación”.

A este encuentro nacional morenista que marcó el inicio de la batalla electoral, asistió casi todo el gabinete federal encabezado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum; y más líderes del Movimiento como Mario Delgado Carrillo, entre otros.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, ¿Quién se acuerda del que fungió como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tamaulipas, el neolonés Felipe González Alanís? No me lo crea, pero se afirma que se fue con la cola entre las patas, pues no asimilo la derrota que les propinaron con esa famosa alianza “Va por Tamaulipas”. Además me dicen que se fue sin pagar unos tacos que pidió fiado a Doña Cuquita. Salió bribón el delegado.

2.- Personalmente y después de recuperarse algo del COVID, el alcalde Lalo Gattás Báez, señala que no pararan de trabajar intensamente para las y los victorenses, así viene supervisando obras, desazolvando drenes pluviales por aquello de la amenaza de lluvias, entre otras acciones más, pues ese ha sido, es y será mi compromiso, sin descanso y trabajando en equipo por una ciudad limpia, dijo.

3.- El Comité Estatal de Salud reportó el día de este sábado que hay 350 nuevos casos de COVID-19. Tan solo en Tampico ya se reportaron 73 nuevos casos, mientras que en Ciudad Victoria 63 y en Madero 61, siendo los tres municipios con mayor número de casos y sigue en aumento el número de contagios. Así que tome las medidas sanitarias y no se confié.

4.- El pasado viernes por la mañana falleció nuestro buen amigo, hermano y colega del Tec de Ciudad Victoria, el Ing. Civil Melecio Vela Juárez, quien era ampliamente conocido en el ramo y allá por la Torre Gubernamental, donde laboraba ya por muchos años. A toda su familia y hermanos les enviamos nuestras condolencias. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.