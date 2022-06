A toro pasado retumba, y en forma insistente, la sentencia de un viejo priísta respecto a la forma gandalla como ha trabajado la bancada panista en el Congreso en los últimos días para blindar espacios de poder que, según ellos, se van a quedar en manos azules por lo menos para los siguientes dos o tres años.

“Morena habría hecho lo mismo, no es nada condenable en la moral política, solo tratan de proteger la retirada”.

Luego soltó elucubraciones sobre una y otra bancada, “son lo mismo, ¿ya te has preguntado porque los Diputados de Morena en campaña, salvo dos o tres de ellas, estaban tan mansitos?, en sus casos hay de dos sopas, estaban callados porque no querían que ganara su candidato, o por compromisos les pidieron un comportamiento así y cumplieron aunque para ello se dijeron temerosos y hasta avasallados por el dinero y el poder de gobierno, qué casualidad que nomás se acabó la elección y les regresó lo valiente, nadie se traga sus cuentos porque todo el poder sigue en manos de Cabeza de Vaca”.

Por supuesto que es difícil imaginar a Morena u otro partido perder el poder y poner la alfombra roja para que al enemigo le vaya muy bien, más aún, para que pueda juzgarlo de acuerdo con sus actos y con toda la libertad que cada uno de ellos merezca.

Vaya, ni siquiera cuando el PRI cambiaba de gobernador dejaban todo tan planchado o de fácil acceso a sus sucesores, les quemaban todos los archivos, dejaban limpias las oficinas, quitaban todo lo que pudiera incriminarlos.

Había más de ese comportamiento gandalla, el gobernador saliente también se preocupaba por dejar parte de los suyos en los Tribunales, hacerlos Diputados para el fuero, llevarlos a alcaldías para cuidar donde se hayan hecho peores transas.

Entonces, observar el comportamiento del PAN y quien les mueve los hilos no es nada raro, vaya pues, hasta se puede calificar y justificar, en la moral política, como una buena estrategia a corto plazo, sin embargo, a mediano y largo plazo les puede salir muy cara la misma, por ejemplo, los puede condenar a ser señalados en la siguiente elección y perder casi todos los puestos de poder que tienen ahora en sus manos.

Es decir, un comportamiento gandalla como el que se observa en estos momentos puede ser la tumba del PAN y del PRI para la futura elección, reducirlos a casi nada en el Congreso del Estado y sacarlos de las alcaldías de tal manera que Morena pueda llamarlos a cuentas cuando se les antoje.

No es todo, en lo dicho por el viejo priísta ya vendrán las de vuelta, “los que llegan de Morena se sienten tan agraviados, han retado tanto al presidente, que no dudes que harán lo mismo con las cabezas del PAN de lo que se hizo en este sexenio con las del PRI, y no necesitan al Congreso para ello, las denuncias ya están a nivel federal, y casi te podría decir que desde octubre muchos tendrán que desaparecer a menos que quieran ser apresados”.

Vaya pues, lo que sucede en el Congreso finalmente pude terminar todo en un show inútil, en el ridículo de la vida, porque luego de que otros tengan el poder es posible que en corto plazo el mismo panismo en la actual legislatura pida, hasta por favor, que les orden que hacer en el Congreso con tal de que les disculpen la gandallez y los pecados de ahora…

Y si, quizá Morena habría hecho lo mismo que el PAN si estuviera dejando el poder en el Estado y eso no espanta a nadie, lo que realmente debe tener atemorizados a algunos es que también, una vez que asuman el poder, podrán hacer lo mismo que ahora les hacen y no habrá forma de parar la venganza…

BUSCA GOBERNADOR ELECTO ALIANZAS A NIVEL FEDERAL… Después de su participación en la Convención Morenista del fin de semana en Toluca, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, continuó con su agenda de actividades en la capital del país en donde sostuvo encuentros con funcionarios del gabinete federal realizando gestiones desde ahora para Tamaulipas.

Durante este martes dialogó con el Secretario de Gobernación Adan Augusto López Hernandez sobre la relación de Tamaulipas con la Federación y las políticas internas al respeto, dejando sobre la mesa las bases de una relación armoniosa y en beneficio de las tamaulipecas y tamaulipecos.

El doctor Américo Villarreal Anaya en compañía de su esposa María de Villarreal, se reunieron también con el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en donde abordaron temas relacionados con la imagen y percepción de Tamaulipas en el ámbito nacional.

Américo Villarreal Anaya continuará su agenda de trabajo en la capital del país después de haber recibido su constancia como gobernador electo de Tamaulipas con el voto de más de 731 mil tamaulipecos y tamaulipecas que lo colocan como el mandatario estatal más votado en la historia de nuestro estado.

