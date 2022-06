Que se vayan con decoro

Histórica porque el hijo del exgobernador Américo Villarreal Guerra, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, asume el cargo de mayor relevancia en la entidad, algo que nunca había ocurrido; una entidad que ha sufrido en serio a lo largo de cinco años y ocho meses el acoso y yugo de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

No todo es para siempre, no lo entendió el gobernador García, y creyó que persiguiendo a sus enemigos políticos lo conseguiría, pero no será así.

¿Porque ganó Américo?

Muy simple: La alta aprobación en la entidad de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la persecución devastadora que emprendió la administración en contra de los Morenistas, que el doctor no les siguió el juego a los otros candidatos, y que sus amigos alcaldes no le fallaron sobre todos los de la zona norte, en donde fue el mero mandón.

¿Por qué perdió CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS?

No tiene caso mencionarlo, todo mundo lo sabe.

Pero a fuerza de ser sinceros: Él no perdió.

VAYA EXPERIENCIA dominical que tuvimos durante la jornada electoral, en donde fungimos como escrutadoras de la casilla especial instalada en la escuela primeria “Benito Juárez”.

Creí que me iba a retirar temprano, pero el flujo de votantes que se dio nos hizo concéntranos en atender a todos con atención y que todo fuera rápido, sin contratiempos; como así ocurrió.

En esa casilla especial instalada en la escuela primaria “Benito Juárez”, en el mero corazón de mi querido y adorado pueblo, votaron 737 personas, 19 votos nulos, y una clara ventaja para AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Para las siete con cuarenta minutos de la tarde-noche entregamos toda la papelería a la representante del Instituto Electoral, y ningún representante de partido pilló.

Después de esto no vuelvo a fungir como funcionario de casilla, y menos en una casilla especial, que es una chinga.

PRESIDENTES municipales que quedan bien parados con AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no hay vuelta de hoja: HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ y MARIO ALBERTO LÓPEZ, que baquetearon en los municipios que gobiernan, prácticamente al dos por uno.

En serio: Río Bravo y Matamoros, prácticamente son santuarios de Morena.

Esto escribió en redes sociales el presidente Villegas González: “Felicito al Dr. AMÉRICO VILLARREAL, por su triunfo el día de hoy, sin duda renace la esperanza de tener un estado próspero y digno para nuestras familias”. ¡¡¡Hoy GANÓ Tamaulipas!!!

CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL y CALOR VÍCTOR PEÑA ORTIZ, que la tuvieron muy reñida, pero como quiera entregaron buenos números.

Ellos son los grandes ganones y seguramente los municipios que gobiernan se van a cuajar en apoyos y beneficios, una vez que el doctor asuma la gubernatura.

UNA JORNADA electoral sumamente tranquila lo que permitió que la ciudadanía acudiera a emitir su sufragio sin sobresaltos, sin temor; y echando bajo los intensos rumores de que la cosa se pondría feo.

Y lo más importante es que hasta el momento no se han dado indicios, señales, de que el proceso electoral se vaya a judicializar, lo que va a permitir que todo mundo ande tranquilo, en paz; sobre todo las autoridades electorales.

El triunfo de Américo es claro, e irreversible, y ojalá así lo entiendan los de enfrente, y que se vayan con decoro.

Para que echar a perder todo lo bueno que ocurrió el domingo.

MUCHO jubilo, alegría, abrazos, gritos y porras durante el festejo madrugador de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en la plaza “Juárez” de Suelo Victorense en donde les dijo a sus seguidores: “Son ustedes mis Tamaulipecos que se mueren en la raya”.

Y les dejó bien claro: “Este triunfo se debe a ustedes que no fueron a pedir o a rogar la libertad, la conquistaron”.

Con un abrazo, y con los ojos llorosos el doctor agradeció a su esposa MARÍA DE LA LUZ SANTIAGO, por acompañarlo en esta gran cruzada en favor de los Tamaulipecos.

Y se despidió con el entendido y compromiso: “Los felicito a ustedes y me comprometo a cumplirles, cuenten con ello”.

QUEDÓ comprobado lo que aquí escribimos en infinidad de ocasiones: ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, como candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, hará el ridículo.

Así ocurrió, hizo el ridículo, pero en serio.

Lo bueno es que salva a su partido político porque consiguió una votación arriba del 3 por ciento, lo que permite seguir con el registro; salvo eso, nada.

MÁS CIRUJANOS médicos entrega a México la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Esta vez en Suelo Tampiqueño, el Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, presidió la ceremonia de graduación de la generación 2018-2022 de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero”.

En el “Espacio Cultural Metropolitano”, el Rector Mendoza Cavazos, estuvo acompañado por RAÚL DE LEÓN ESCOBEDO director de la Facultad de Medicina; RÓMULO ALMARAZ AGUIRRE decano de la misma; y ADRIANA LUQUE RAMOS como madrina de la generación.

La Máxima Autoridad Universitaria, ante funcionarios y administrativos de la dependencia universitaria, así como directores; expresó su mensaje de felicitación a la generación saliente y destacó su reconocimiento al ejercicio profesional de la medicina.

Resaltando que la Universidad, contribuye en la formación integral de profesionistas, especialistas e investigadores de las ciencias médicas y de la salud que requieren Tamaulipas, México y el mundo.

Y que de acuerdo con el “Plan de Desarrollo Institucional” se impulsa la formación de universitarios mediante un enfoque que fortalece su compromiso con la evolución y el humanismo, con incentivar el pensamiento crítico, el sentido humano la excelencia, transparencia y equidad, transfigurando su estructura formativa hacia una educación integral que estimule la actitud transformadora de sus egresados.

Indicando: “La UAT demuestra que es un ente educativo responsable, una comunidad académica que reflexiona, opera y trabaja para sensibilizar a la sociedad con el ejemplo, ponderando la dignidad humana sobre cualquier otro interés”.

EL GOBIERNO Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, sigue recibiendo apoyos no solo de empresarios Tamaulipecos, sino también de los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta vez el empresario texano CÉSAR IVÁN TELLO, entregó alimentos y playeras al heroico cuerpo de bomberos.

El gobierno municipal agradece infinitamente a todas esas personas, empresas y asociaciones que han confiado, y se acercan a esta dependencia a sumar esfuerzos con donaciones en especie.

Y agregó: “Tengan por seguro, que todo lo donado es utilizado de manera transparente, correcta y para beneficio de nuestro municipio”.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de su cumpleaños los jóvenes de Suelo Riobravense ÁLVARO ESPARZA RODRÍGUEZ, y CARLOS ULIVARRI DE LEÓN.

Carlos deja el festejo para después porque hay luto en la familia por la muerte de su cuñado Juan Eduardo López; y lo importante es que su hermana ITATÍ, ya vio pasar el peligro y se restablece satisfactoriamente.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…

