México rojo

Las autoridades de seguridad pública federal confirmaron que en el país se rebasó la cifra de las 100,000 muertes en lo que va de la actual administración, en un poco más de tres años México tiene más muertos que durante el sexenio del presidente FELIPE CALDERÓN, un período considerado sangriento porque fue cuando se desató la guerra contra el crimen organizado.

A casi una década del término del periodo calderonista, y a casi cuatro años de haberse anunciado una cuarta transformación para el país, la realidad es que la inseguridad ha ido en ascenso, hay más muertos, más ejecuciones, más a balaceras, más feminicidios y la lista de delitos es interminable.

Sobre las últimas ejecuciones el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se ha pronunciado en la mañanera, pero sí lo hizo sobre el asesinato de 19 niños y dos maestras en Texas, como si lo que pasara en EU fuera más importante, la realidad es que no quiere ver que en el país ya no tiene el control de nada, ni de la seguridad, ni de la salud, ni de la economía.

Es indignante que a cuatro años del inicio de la administración morenista en la que se instruyó abrazos y no balazos, no haya un ajuste de la estrategia que a todas luces ha sido un fracaso.

Además de más enfrentamientos, hay más feminicidios y más asesinatos de periodistas, México hoy se ha vuelto referencia internacional de violencia, el país es equiparado con países en guerra por el alto número de decesos.

La violencia en el país afecta, no sólo a la vida social, impacta directamente en la economía, pues hay menos inversión, menos turismo y menos de todo.

México sigue en una escalada de violencia que no se puede pensar en hechos aislados, la ejecución de periodistas, las desapariciones de mujeres como el caso Debanhi, el asesinato de activistas, todo está relacionado, todo es parte de lo mismo, de una descomposición no sólo social, sino institucional en el país, quien se sigue a reconocerlo, está engañándose a si mismo.En tono de burla siempre se dijo, ¿Cuántos más PEÑA NIETO?, pero hoy debemos decir en tono de reclamo “NI UNO MÁS LÓPEZ OBRADOR”.

QUE CURIOSO

La movilización para el “día D” se intensifica y quienes ya ven venir la derrota ha empezado a “curarse en salud”, las acusaciones de fraude, los señalamientos contra la autoridad electoral y las acciones ilegales en espacios oficiales, evidencian que los números se está moviendo, el 5 de junio todo puede pasar, pero lo que es obvio es que quienes se sentían ganados, ya están dudando de su “fuerza”. Se les dijo, llegó quien podía treparse y ya se les subió. El tercero en discordia sigue sin contar.

