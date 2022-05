*- ‘Aquí nadie se rinde: defenderemos el triunfo de Américo’

*- IETAM, sordo y mudo, solapa la represión contra Morena

*- Massive Caller: ‘Américo arrasará en los 43 municipios’

*- Denuncia Carmen Lilia Canturosas hostigamiento cabecista

Ciudad de México.- Legisladores de Morena acusaron desde el Senado de la República al IETAM, de solapar la campaña de terror del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien mediante conductas ilegales, pretende perpetuarse en el poder, por lo que solicitaron “una tutela preventiva porque no garantiza el derecho a la democracia”.

Hasta ahora, son más de 40 denuncias que se han interpuesto ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) que sigue haciendo oídos sordos a esas conductas del gobernador de Tamaulipas, las instituciones como la Fiscalía General de Justicia, así como el órgano electoral, acusaron.

Encabezados por el senador ALEJANDRO ARMENTA MIER y LEONEL GODOY, así como la senadora LUPITA COVARRUBIAS y legisladores federales, incluido el tamaulipeco TOMÁS GLORIA REQUENA, los morenistas señalaron que el proceso electoral ya está resuelto y su partido se llevará seis de seis en todo el país, incluido Tamaulipas, donde el candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA aventaja por más de 20 puntos al candidato del PRIAN, CÉSAR VERÁSTEGUI.

A nombre de los legisladores federales y de las y los tamaulipecos, la senadora LUPITA COVARRUBIAS denunció que la “autoridad electoral tamaulipeca, presunto árbitro imparcial, presunto (insistió), no garantiza el correcto desarrollo de nuestro derecho a la democracia, a la libertad y a la justicia”, y el colmo es que el gobernador hasta utiliza recursos públicos en ruedas de prensa.

Recordó que el pasado 10 de mayo, el colmo de esto es cuando el gobernador CABEZA DE VACA comenzó a difamar y amedrentar públicamente a Morena, utilizando recursos públicos para publicitar su rueda de prensa.

“Por eso solicitamos una medida de tutela preventiva que ha sido ignorada por el IETAM”, advirtió la senadora tamaulipeca.

Añadió que la campaña de CÉSAR VERÁSTEGUI, candidato del PRIAN, ex secretario general de gobierno y principal operador del gobernador tamaulipeco, “está basada en la intimidación, en amenazas y en la fabricación de delitos a nuestros líderes, militantes y simpatizantes de Morena, esto con absoluta impunidad porque los órganos que deberían guardar la democracia y la justicia, solapan sus ilegales conductas, sus avariciosas pretensiones haciendo oídos sordos a las más de 40 quejas que Morena ha puesto contra ellos”.

Aseguró que el nivel de agresiones, violaciones a la ley e intervención directa del gobierno de Tamaulipas es públicamente notorio y va en aumento, pese a que es obligación constitucional de garantizar la legalidad de nuestro proceso electoral.

“En Tamaulipas, la desesperación del panismo es tanta que lo lleva a actuar conforme a sus raíces: corrupción, torciendo la ley y fabricando delitos; utilizan toda la fuerza del estado para asegurar la continuidad de su corrupto proyecto que ha dejado un Tamaulipas injusto, indigno, sin desarrollo para el pueblo, sólo para sus amigos y operadores”.

Aun así, la senadora COVARRUBIAS aseguró que el régimen de saqueo, silencio e impunidad terminó, “nada va a detenernos, no tenemos miedo, sabemos que nuestra lucha es justa y digna, sus amenazas y actos violentos y corruptos no podrán contra la voluntad del pueblo, contra el ferviente deseo de regenerar la vida pública de nuestro estado”.

Y lanzó:

“Aquí nadie se rinde. Todo el pueblo tamaulipeco debe participar en forma libre, no nos detendremos hasta que la dignidad se haga costumbre en Tamaulipas”.

Por su parte, el legislador del Partido Verde Ecologista de México, TOMÁS GLORIA REQUENA afirmó que el doctor AMÉRICO VILLARREAL lleva más de 20 puntos de ventaja contra el más cercano competidor, por lo que los tamaulipecos ya decidieron, incluso recordó que un mes antes de arrancar campañas, el 72 por ciento de los ciudadanos en este estado estaban convencidos de un cambio de régimen en el gobierno.

“Hoy mismo un periodista en un medio nacional habla que están resueltas las 6 elecciones a nivel nacional, 5 decididas en favor de nuestra coalición y 1 en guerra, la de Tamaulipas. Ustedes saben que en Tamaulipas hemos tenido muchos conflictos, pero hoy está alentada por el jefe del ejecutivo que por cierto también tiene un proceso abierto a nivel federal”.

Por eso también, advirtió, estamos listos para defender desde la trinchera el triunfo de AMÉRICO y la coalición, “vamos a jugar cara a cara, cuerpo a cuerpo, para defender la voluntad y el deseo de los tamaulipecos, en Tamaulipas como en los 5 estados restantes vamos a ganar la elección. Ya ganamos”.

DENUNCIA CARMEN LILIA

PERSECUCIÓN DEL GOBERNADOR

Por asociación temática, le comparto que la Alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS acusó al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZ DE VACA de mantener a su familia bajo un clima de terror: “Todo lo que quieren es desestabilizar al gobierno municipal, y eso, yo no se los voy a permitir”, respondió la alcaldesa al hacer público que desde hace semanas ha sido víctima de una persecución política por parte del gobernador CABEZA DE VACA.

Luego de que ciudadanos de diferentes colonias se dieran cita en la Sala de Cabildo para manifestar su apoyo a la presidenta municipal, CANTUROSAS VILLARREAL tomó la palabra y expuso ante síndicos, regidores, ciudadanía y medios de comunicación, una serie de acciones que el gobernador ha encabezado en su contra.

Además de denunciar las presiones por parte de CABEZA DE VACA, exhibió a la regidora panista SAMANTHA BULÁS y a la secretaria de Bienestar del estado, YAHLEEL ABDALA CARMONA, quienes han sido parte de esta guerra sucia en su contra a través de la difusión de noticias falsas y rumores.

“Ustedes saben el represor que tenemos en el gobierno del Estado, como candidata fui siempre manchada con guerra sucia junto su ex candidata (YAHLEEL ABDALA) quien está manejando a la regidora SAMANTHA BULÁS, y están haciéndole creer a la ciudadanía que no hay presidenta, hay presidenta y hay mucha”, señaló CANTUROSAS.

La alcaldesa denunció que desde las oficinas del gobernador se inició una persecución política en su contra, así como una campaña de difamación en medios de comunicación que se han prestado a la difusión de notas falsas.

“No es mentira que no están persiguiendo, no es mentira que nos están haciendo carpetas, no es mentira que nos quieren en la cárcel, no es mentira que nos quieren separar del cargo, pero no se los vamos a permitir porque nosotros estamos actuando con legalidad, porque todos ustedes me eligieron a mi y los del estado no han aceptado que la presidenta municipal es CARMEN LILIA CANTUROSAS”, expresó la alcaldesa.

Aseguró que a pesar de las presiones en contra no solo de ella, sino de su familia han estado desde que el CABEZA DE VACA llegó al poder, y con el triunfo del pasado 6 de junio de 2021, se han intensificado.

Sin embargo, a pesar de los bloqueos y la intimidación por parte del Gobierno de Tamaulipas, la presidenta municipal dijo que no dejarán de trabajar por Nuevo Laredo ya que cuenta con el respaldo de su cabildo y la ciudadanía.

“La ciudadanía sabe que estamos haciendo bien las cosas y ustedes han visto el cambio en estos seis meses, yo no tengo la culpa que ellos en cinco años no hayan podido responderle a los ciudadanos que tenían una ciudad olvidada, en ruinas y que ya estaba cansada de imposiciones, de persecuciones”, expuso.

CARMEN LILIA CANTUROSAS hizo responsable al gobernador CABEZA DE VACA y a su gobierno de cualquier situación que pueda pasar en contra de ella, su familia, cabildo o cualquier colaborador del gobierno municipal.

“Desde hace cinco años y medio que llegó CABEZA DE VACA al poder, la familia CANTUROSAS perdió la tranquilidad y la paz porque lo único que hace es estar en contra de cada uno de esta familia, los hacemos responsable de todo lo que nos pueda pasar a mi familia, regidores y servidores públicos porque todo lo que están haciendo es difamar”, denunció la alcaldesa.

Y aunque la presidenta municipal dejó claro que se ha concentrado en trabajar por el bienestar de los neolaredenses y no ha caído en esta guerra sucia, afirmó no se dejará ante la denostación y persecución en su contra.

“Yo no soy una mujer que busca pleito, una mujer de guerra, pero tampoco soy una mujer dejada porque yo sé que cuento con el pueblo”, finalizó.

MASSIVE CALLER: ‘MANTIENE AMÉRICO

PREFERENCIAS EN LOS 43 MUNICIPIOS’

Por asociación temática y de acuerdo con la casa encuestadora Massive Caller, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, candidato común de “Juntos Hacemos Historia” a la gubernatura de Tamaulipas, mantiene las preferencias del electorado en todos los municipios del estado, para alzarse con la victoria el 5 de junio, con un porcentaje global del 54. 4 por ciento.

Massive Caller coloca con un 28. 9 por ciento al candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, CÉSAR “El Truko” VERASTEGUI y un 6.7 por ciento al candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Navarro.

La empresa encuestadora revela que la coalición de Morena-PT-PVEM tiene seguro el triunfo en los 43 municipios de Tamaulipas, como por ejemplo en Nuevo Laredo, la tendencia le favorece a Morena con un 57.3 por ciento contra un 25.6 por ciento y un 6.6 por ciento del candidato del PRIAN y de Movimiento ciudadano, respectivamente.

En Reynosa y Matamoros, el doctor AMÉRICO VILLARREAL, encabeza las preferencias electorales con un porcentaje de 52.8 y un 60.6, contra un 27.7 y un 23. 2 de la coalición “Va Por Tamaulipas”, mientras que en Río Bravo el candidato morenista lleva la delantera con un 61.9 por ciento.

La empresa que mide las preferencias electorales rumbo a los comicios de este 5 de junio del 2022, asegura además la ventaja de Morena en los municipios de Tampico, Madero y Altamira con un 46.2 por ciento; 51.5 y 57.1 por ciento contra un 37.7; 33.9 y 28.2. de su más cercano adversario, mientras que Arturo Diez Gutiérrez está por abajo del 6.2 por ciento.

En lo que corresponde a Ciudad Victoria y Mante, la encuestadora menciona que en el primero de estos dos municipios se tiene una preferencia electoral en favor del doctor AMÉRICO VILLARREAL, de un 53.5 por ciento y en el segundo de un 47.2 por ciento.

En el resto de los municipios del estado, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, tiene una preferencia del 53. 7 por ciento, en contra de un 30.3 por ciento del candidato del PRIAN, CÉSAR VERÁSTEGUI y un 5.7 por ciento del candidato de Movimiento Ciudadano, ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ.

ALERTA SALUD MUNICIPAL

POR ALTAS TEMPERATURAS

En Reynosa, entre tanto, por indicaciones del Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables, del Gobierno Municipal, recomienda a la población en general tomar medidas preventivas ante la ola de calor que se presentará esta semana.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura ambiente podría llegar e incluso superar los 40 Centígrados en esta localidad, por lo cual la primera de las recomendaciones es no exponerse por tiempo prolongado a los rayos solares.

Permanecer en la intemperie durante las horas de mayor calor puede causar quemaduras en la piel, de manera que si por necesidad se realiza una actividad al aire libre debe utilizarse bloqueador solar, ropa clara, manga larga y gorra o sombrero e hidratarse con frecuencia.

En este sentido, las personas con enfermedades crónico-degenerativas, los niños y adultos mayores así como los animales de compañía deben ser resguardados y evitar su exposición directa a los rayos solares para descartar riesgos de insolación.

NOMBRAN CLÍNICA UNE

“ENFERMERA MA. DEL S. MANRIQUE”

En Nuevo Laredo, por cierto, el Gobierno Municipal nombra a la Clínica UNE Municipal de la Colonia Palmares, “enfermera María del Socorro Manrique Rodríguez”, como homenaje a todos los profesionales de la salud que permanecieron en lucha contra el Covid-19.

En sesión de cabildo se aprobó por unanimidad la asignación del nombre de tan reconocida enfermera en dicha clínica en el Fraccionamiento Palmares, quien hizo una gran labor humanitaria, por su loable vocación de servicio y entrega a la salud de los neolaredenses.

“Anunciarles sobre la apertura de una Clínica UNE Municipal, manteniendo la esencia de esta importante obra se ha determinado honrar con un merecido reconocimiento, nombrando a dicha instalación “Enfermera María del Socorro Manrique Rodríguez’’ como homenaje a todos los profesionales de la salud que permanecen y permanecieron luchando contra la pandemia del covid-19 que azotó la localidad”, señaló la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS.

La Presidenta Municipal leyó una semblanza en la que destacó que su vocación se reveló cuando ingresó al Ejército de Salvación. De ahí ella decidió entrar a la Facultad de Enfermería y el constante trato con pacientes en sus prácticas fue lo que la convenció a seguir con el servicio y dedicación a los demás y que esa labor a sus semejantes, perdiera la vida.

Esta nueva clínica se agrega a otras cuatro establecidas en la Ciudad y que también fueron nombradas en honor al personal médico que atendió la primera línea de batalla contra el Covid 19.

AUTORIZA CABILDO MEDALLA AL MÉRITO

Y LICENCIA DEL ALCALDE Y REGIDORA

Al celebrar la décima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Tampico aprobó, este martes, entregar la medalla «Lauro Aguirre» al Mérito Educativo a la Doctora en Educación MARTHA GUADALUPE HINOJOSA SÁNCHEZ como un reconocimiento a su amplia y prolífica trayectoria magisterial.

HINOJOSA SÁNCHEZ cuenta con 54 años de servicio educativo; ha sido pilar en la formación de decenas de generaciones y se ha desempeñado desde maestra de grupo hasta Jefa de sector.

Correspondió al Secretario General del Ayuntamiento, ARTURO BAZALDÚA GUARDIOLA detallar que la selección del docente se hizo en base al análisis y discusión de una serie de propuestas presentadas por todas las escuelas públicas y privadas en el municipio, por parte del Comité de Entrega de Reconocimientos del municipio de Tampico.

Agregó que la entrega de la presea se realizará este miércoles 18 de mayo en la Casa de la Cultura, donde además se entregarán reconocimientos a los docentes con mayor antigüedad en la labor educativa.

Del mismo modo, el Alcalde CHUCHO NADER solicitó permiso para separarse de su cargo a partir del 19 de mayo, para reincorporarse el 2 de junio; por lo que se tomó protesta al edil suplente, FERNANDO ALZAGA MADARIA.

Durante la Sesión de Cabildo, la Regidora Mónica Villarreal Anaya solicitó licencia para separarse de su cargo hasta el 5 de junio de 2022 y reincorporarse a sus labores el 6 de junio, por lo que el Jefe edilicio tomó protesta a la regidora suplente, MARÍA GUADALUPE GÓMEZ DELGADO.

HASTA EL

ÚLTIMO CARTUCHO

Por cierto, la incorporación del Alcalde de Tampico, JESÚS ‘Chucho’ NADER a la campaña de CÉSAR VERÁSTEGUI para gobernador, a partir de este día según acuerdo de Cabildo porteño, es sintomática, pero forma parte de los “ajustes” que se realizan desde el Tercer Piso para amacizar el proyecto azul, pese a que todas las empresas encuestadoras vaticinan la victoria de AMÉRICO VILLARREAL.

Observe usted que entre las adhesiones a los proyectos del PAN y de Morena –para hablar exclusivamente de los partidos postulantes, pues los otros van en alianza–, hay una Notoria-Diferencia: mientras AMÉRICO VILLARREAL suma operadores de lujo que se adhieren a su campaña por simpatía a su propuesta, también lo hacen para cobrar afrentas pretéritas del gobernador, mientras en el caso de Acción Nacional se percibe que las “sumas” al Equipo de Operación son, más bien, “por necesidad”.

Ahora bien: ¿cuáles áreas geográficas viene a reforzar NADER, habida cuenta de que la fuerza de su presencia está en el sur, particularmente en Tampico? ¿No es suficiente la operación coaligada de los ex alcaldes MAGDALENA PERAZA, GUSTAVO TORRES SALINAS, GUADALUPE ‘Lupe’ GONZÁLEZ GALVÁN, JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS y JORGE MARIO SOSA POHL?

De otro lado, quizá la suma de los votos que obtenga el PAN en Tampico, Altamira y Madero, No-Se-Comparen siquiera con el 20 por ciento de los que le producirá a Morena en Reynosa la valiosa operación conjunta de personajes de la talla de OSCAR LUEBBERT, MAKI ORTIZ, CARLOS PEÑA, MARÍA ESTHER CAMARGO, ALBERTO LARA y los centenares de ex amigos del gobernador, que están esperando con ansiedad el 5 de junio para cobrarle sus factores al gobernador.

Ni qué decir de Nuevo Laredo, donde la familia CANTUROSAS, de alto peso e influencia política en las esferas mas desposeídas de aquel puerto fronterizo, está al frente de la operación anti-Cabeza, cuyo gobierno los ha perseguido hasta la infamia, de modo que es obvio que hasta el espíritu del Patriarca de los canturosas, Don CARLOS ENRIQUE, se sumará desde su el espacio que ocupa en el Infinito Horizonte para consolidar el proyecto americanista.

En Matamoros y ciudad Victoria, donde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y EDUARDO GATTÁS soportan con estoicismo los embates represivos del cabecismo, no bajan la guardia y saben que a partir del 5 de junio Tamaulipas tendrá un respiro de alivio al re- conquistar la paz, la tranquilidad perdida durante estos lamentables 5 años y pico de panismo.

NECESITAMOS CUIDAR

EL CLIMA DE PAZ SOCIAL

50 años de experiencia profesional en los medios de comunicación, ejerciendo principalmente en la política, nos permiten percibir con cierta naturalidad las trifulcas mediáticas que se dan en este ámbito porque, al final de todo, la lucha es por el Poder y todos sus derivados, pero, es importante no dejarse llevar por las pasiones porque eso conduce a la violencia física.

Ayer lo vimos: los ánimos se encendieron entre los diputados LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, del PAN y HUMBERTO PRIETO HERRERA, de Morena. Al margen de a quién de los dos asista la razón en sus debates, es importante que como parte del Poder Legislativo, guarden compostura y pongan el ejemplo a la sociedad.

Es importante que pese a las presiones que se sienten en la lucha democrática por el Poder, se mantenga la calma y lleven esta lucha en paz, porque finalmente es una lucha de ideas.

JAVIER LOZANO: ‘DEFENDAMOS

TAMAULIPAS: TRUKO ES LA OPCIÓN’

En contraparte, el ex senador JAVIER LOZANO ALARCÓN afirmó que “defender los avances logrados en materia de seguridad es lo que está en juego en el presente proceso electoral”, al reunirse con empresarios y sociedad civil encabezada por el candidato a la gubernatura de la entidad, CÉSAR Truko VERÁSTEGUI,

El panista afirmó que hoy en Tamaulipas se respira paz, tranquilidad, y que como estado fronterizo lo tiene todo: industria, maquila, el sector agropecuario, comercio y servicios; asimismo reconoció la buena relación entre trabajadores y patrones como uno de los factores de la producción.

En este sentido afirmó que el dilema para este 05 de junio es seguir por el camino de la seguridad pública, pero también por el de la seguridad jurídica que permita atraer inversiones, capital, inversión extranjera, nacional directa, crear empleos, que es lo que ofrece la plataforma política de CÉSAR Truko VERÁSTEGUI

Mencionó que los resultados en seguridad pública no se dan solos, ni se dan gratis sino al trabajo conjunto que se ha hecho desde el gobierno del estado en colaboración de los presentes, a los medios de comunicación, a los padres de familia.

Con esto le dio un valor agregado al trabajo que en esta materia se ha hecho en Tamaulipas a pesar de las pésimas políticas del Gobierno Federal; “Aquí no se sigue la ridiculez de los ‘abrazos y no balazos’, así que no me vengan con la jalada de que también los integrantes de la delincuencia organizada tienen derechos humanos”, destacó en alusión a las recientes declaraciones en este sentido hechas desde el centro del país.

“El único derecho humano que tienen -los delincuentes- es a un debido proceso, si ellos orillan a una situación jurídica en la cual se les tiene que vincular a ese proceso y se debe de aplicarles todo el pinche peso de la ley”, manifestó.

Explicó que para eso hay protocolos, para juzgar de una manera proporcional, racional y temporal; que no se trata de hacer masacres ni de abusar del poder, “se trata de usar el poder para protegerlos a ustedes. Me da mucho gusto ver que pasamos del “Tamaulipas con madre” a “Defendamos Tamaulipas”.

Luego de decir esto, exhortó a los presentes a pasar al siguiente paso que es la defensa de lo que con grandes esfuerzos se ha construido en la entidad, a defender el pacto federal, a pesar de que al gobierno morenista le estorben contrapesos como la división de poderes, la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, las mujeres, el feminismo y los periodistas.

Apuntó que para administrar un estado o un país se necesita gente con experiencia, “necesitamos capacidad y honestidad, eso es lo que tiene CÉSAR el Truko VERÁSTEGUI”, exhortó el ex senador.

Para concluir, hizo un llamado. “¡Salgan a votar!” Esto se gana con votos y sin miedo. Salgan y voten para defender lo mucho que han avanzado. Salgan a defender a este Tamaulipas seguro que han construido entre todos. Hagan que sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, todo mundo, todos sus conocidos salgan a votar.

EN TULA GANARÁ

TRUKO CON EL PRI

Por cierto, cientos de simpatizantes y militantes del PRI en el municipio de Tula ofrecieron su respaldo al candidato de la alianza Va por Tamaulipas, CÉSAR “Truko” VERASTEGUI.

Lo anterior en el marco de la toma de protesta de la estructura territorial y de promoción del voto del ejército rojo priista en este municipio considerado pueblo mágico.

En su mensaje a los priistas, el presidente del Comité Directivo Estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, convocó a quienes se sumaron a la ola roja, a defender a Tamaulipas llevando el mensaje de Truko VERÁSTEGUI a todas las colonias y comunidades tultecas.

El dirigente priista reconoció el trabajo del presidente del Comité Directivo Municipal, RUBÉN VILLANUEVA IRACHETA y de toda la estructura del Revolucionario Institucional.

Al encuentro asistieron el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, FELIPE GONZÁLEZ ALANÍS y representantes de los sectores y organizaciones del Partido.

ELDA RUTH DE LOS REYES,

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Por último, el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezó la ceremonia de toma de protesta de la Mtra. ELDA RUTH DE LOS REYES VILLARREAL como Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS) para el periodo 2022-2026.

En sesión solemne del Consejo Técnico de este plantel, desarrollada en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, el Rector estuvo acompañado por el Dr. EDUARDO ARVIZU SÁNCHEZ, Secretario General de la UAT; el Dr. ALBERTO ALVARADO RIVERA, Secretario Académico de la FADYCS; y el Dr. JOSÉ VARGAS FUENTES, catedrático integrante del Consejo Técnico.

Durante su intervención, el Rector GUILLERMO MENDOZA resaltó la importancia que tiene esta facultad al ser fundadora de la Universidad y precursora de la autonomía de la casa de estudios, piedra angular de la base del desarrollo de la UAT en todo el estado.

Reconoció que la Facultad de Derecho de Tampico ha evolucionado a lo largo del tiempo, posicionándose como una de las mejores gracias al esfuerzo de directivos, docentes y colaboradores que han pasado por sus aulas.

En ese contexto, reconoció el esfuerzo, el trabajo y compromiso del Dr. MARCO ANTONIO CORTINA SAINT ANDRÉ, quien falleció siendo director de la institución y cuya gestión delimitó las acciones que lograron un mejoramiento y posicionamiento significativo de la FADYCS.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.