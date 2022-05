Nunca más alguien  en Tamaulipas quedará sin recibir atención médica, todo el personal médico,será tratado con dignidad:Américo

Ayer por la tarde aquí en ciudad Victoria tuvimos un excelente reunión con expertos en mi programa de gobierno y con la gente porque estamos preparando desde ahora respuestas efectivas al abandono criminal de la salud que este gobierno ha practicado. Como ustedes saben, uno de nuestros principales compromisos al llegar al gobierno es brindar salud para todos, debido a la falta de conciencia del gobierno actual y ante la terquedad de no haberlos incluido en el INSABI, muchas personas no cuentan con una cobertura universal pero esto va a cambiar, cómo lo he dicho: con austeridad, siempre alcanzarán los recursos para poder invertir como se debe en el sector salud, con los ahorros haremos una inversión histórica en hospitales y los equiparemos con la tecnología más avanzada, aseguraremos el abastecimiento de médicos y de medicinas y completaremos de recursos humanos en el área de la salud, en centros de salud, clínicas y hospitales, para llegar a los rincones más alejados del Estado, aplicaremos nuevas tecnologías como la telemedicina, que ya se encontraba antes de esta administración en función y se quitó este programa, nunca más alguien en Tamaulipas quedará sin recibir atención médica, todo el personal médico, sin excepción, será tratado con dignidad, con sueldos dignos, e incentivos para que puedan brindar un mejor servicio, incluido todo el equipo de salud. En Tamaulipas, la transformación en salud está por llegar. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.PREGUNTA. – candidato para preguntarle, en días pasados, bueno para ser precisos el día de ayer, el candidato competidor César Verástegui presentó unas propuestas muy similares a las que ya maneja actualmente el gobierno federal, apoyos para adultos mayores, para mujeres embarazadas, apoyos para jóvenes si mal no recuerdo, ¿cuál sería su posición al respecto?

AVA.- Si me entere y te agradezco tu pregunta, pues yo creo que es un truco, es un truco lo que está haciendo en este momento de la precampaña, ya están desesperados, y quererse adherir a una filosofía política que es precisamente la de cambio, la de transformación, la de esperanza, y que se da cuenta que eso es lo que está funcionando y que la gente realmente tiene esa voluntad y quieres mimetizarse, hacer un truco para poder participar en una situación de esta naturaleza, pero yo me cuestiono porque las gentes de Acción Nacional en lugar de estar haciendo ahora estos pronunciamientos, no lo hicieron a la hora de votarlo en el Congreso de la Unión y votaron en contra de los programas de Bienestar Social y que ahora están aplicados porque nosotros si estuvimos ahí presentes, como su representante, como Senador de la República, y en esa 64 legislatura fue cuando se hicieron los cambios constitucionales para que estos programas quedaran establecidos en la Constitución y que fueran votados favorablemente para el desarrollo y el bienestar social. Ahí está el canal del congreso, ustedes pueden entrar ahí y ver las pantallas de votación, dense cuenta por nombre y apellido, quién votó en contra de sus programas de bienestar, y ahora resulta que vienen a querer poner aquí y con notario que ellos están y se quieren adherir y respetar este tipo de programas que sean coherentes, que sean veraces, que no sean hipócritas.

PREGUNTA. – Muy buenos días, usted en su campaña candidato ha venido hablando que, en caso de ganar, su gabinete estará integrado por gente honesta y que dé resultados, que va a pasar con los funcionarios que están en la fiscalía de justicia, en la auditoría superior del Estado y en los cargos, incluso, de magistrados que va a heredar este gobierno, ¿serán removidos del cargo o cuál es su propuesta?

AVA.- Reitero el compromiso que todos estos cargos que tú acabas de mencionar, finalmente son funcionarios públicos, en la administración, en la procuración de justicia, o en el sistema legislativo, todos somos funcionarios públicos y como nuestra función pública está sujeta a que tengamos que actuar con probidad y honestidad en estos cargos, quien no haya hecho esa actuación, no tiene cabida en la próxima administración. Si los tamaulipecos y tamaulipecas nos dan esa confianza, y pues es labor parte de ustedes, cada quien es responsable de sus actos y de los antecedentes en la gestión de su cargo en una administración pública y quienes tengamos constancia, con investigación, con información que no se hayan conducido con esa probidad, no tendrán cabida en la próxima administración. Tendremos que ver los mecanismos específicos para cada uno, de algunos cargos de responsabilidad que tú mencionas que están establecidos por periodos ya constitucionales en ley y que tendremos que ver y analizar de acuerdo a los señalamientos que en un momento dado, si existen, se hagan a cargos y personas específicas en esa responsabilidad, pero el compromiso sigue siendo irrestricto, y que es para que quien se está considerando y pueda participar en esta próxima administración tiene que tener honestidad ante todo.

PREGUNTA. – Hablando precisamente de funcionarios, usted habla precisamente de gobiernos o de programas de austeridad ahorrativos, en ese sentido, bueno queremos entender que se van a ajustar también los salarios, ¿Los sueldos de los funcionarios no ganaran o van a percibir más que el gobernador?

AVA.- Bueno, nosotros estamos en la plena disposición, de apegarnos a lo que ha sido una reforma constitucional del artículo 127, donde los funcionarios públicos no deben estar ganando más que el sueldo que percibe el presidente de la República y creo que eso es parte de la alineación y de las oportunidades de crecimiento y desarrollo que se debe de tener con los programas federales, estatales y municipales. No es posible que el presidente de la República, por ejemplo gane $110,000 pesos al mes y el gobernador del Estado gane $163,000 pesos, entonces yo creo que hay que tener una alineación en el grado de responsabilidad en esa función pública y de la respuesta y beneficio que se le da a la ciudadanía y la austeridad no nada más es en relación del salario, si no es la optimización de estos recursos y que todos los recursos que hay en los diferentes rubros estén adecuadamente canalizados y sean usados al máximo para el beneficio social y ahorita teniendo los números presentes por haber sido el día de ayer la conferencia de salud, pues yo les diría que en el ámbito de la salud en los años del 2020 – 2021, hubo una extensión de presupuesto a la Secretaría de Salud que implicó que en esos dos años se diera A la Secretaría de salud cerca de $19,000 millones de pesos y que de todos modos a pesar de las condiciones que tiene el sector, se ejercieron $1,200 millones de pesos, por falta de un adecuado proceso de administración y aplicación de estos recursos y aún hay pendientes de comprobación de la Auditoría Superior de la Federación de cómo se han aplicado esos recursos que aparentemente no fueron en beneficio del servicio directo a los pacientes, yo creo que también la austeridad no está solo en el sueldo, sino también en cómo y dónde se administran ahí están los presupuestos que ustedes deben de conocer de la Secretaría General de Gobierno como se administraban y en que se emplearon.

PREGUNTA. – ¿En caso de que el voto le favorezca habrá auditorías, o borrón y cuenta nueva?

AVA. – Definitivamente el dinero público que tienen que administrar los servidores públicos y tiene que dar razón de cómo fueron utilizados para el servicio de la gente.

PREGUNTA. – Doctor, en el 2016 en plena campaña el actual gobernador entregó unas tarjetitas las cuales resultaron un fraude, hoy el candidato del PAN está haciendo lo mismo, en ese sentido comparar ¿usted considera que son iguales y que decirle a la gente para que no sea defraudada o timada en ese sentido?

AVA.- Pues que en este momento, estamos en un proceso electoral, que eso lo vean ellos así, que lo vean con la reserva que esto implica, que no sabía yo que ya estaban en ese proceso de entregar nuevamente tarjetas, como a lo mejor les sugirieron en otras entidades que así lo hicieran, pero que también como ha sucedido en otras entidades cuando no resultan finalmente con el triunfo electoral, esas tarjetas se quedan en tarjetas, porque realmente no tienen nada de lo que les prometieron o lo que le ofrecieron en su momento a la ciudadanía; que vean que estamos hablando de dos cosas y no somos iguales, un gobierno que queremos hacer de consistencia, de cambio, de transformación, de honestidad, de austeridad o un gobierno que por lo que estoy viendo está empezando a hacer trucos.

PREGUNTA.- Buen día doctor, le pregunto ¿Ha considerado ya reformas a la estructura, al organigrama del Gobierno del Estado, vaya eliminar algunas secretarías, fusionar direcciones cosas así? y la otra pregunta es en el sentido ¿qué medidas desde el gobierno del estado se pueden adoptar para frenar la inflación? estamos enfrentando en el país y en todo el mundo una inflación bastante grande, el precio del huevo disparado, el tomate, cebolla, etcétera disparados los precios y eso está golpeando las clases populares y el poder adquisitivo se ha caído entonces ya cada vez es más difícil conseguir el alimento.

AVA: Así es, yo creo que tu pregunta viene porque ayer yo hacía un comentario que podríamos hacer una subsecretaría de enfermería, o siendo en equidad de género de enfermería o enfermeros también, y en ese sentido yo lo traigo como una propuesta de participar, de analizar, de considerar; te voy a decir que en el sector salud sino es que entre el 60 y el 65% del personal de los servicios de salud, ya sea institucional, de la seguridad formal IMSS, ISSTE y de los servicios de salud de Tamaulipas son enfermeras o enfermeros y que no tienen en justicia, una adecuada representación en la área de administración y coordinación. Nosotros buscamos siempre darles este posicionamiento y antes había una jefatura de enfermería, pudimos llegar a una dirección general de enfermería pero cosa que ahorita la volvieron a quitar y la volvieron a bajar a un nivel de una coordinación, creo que es de justicia para nuestras compañeras y compañeros enfermeros profesionistas de el área de salud y con esa gran representatividad como recurso humano valioso dentro de los sistemas de salud, tengan también una correspondencia de un nivel de decisión y participación administrativa de importancia dentro del sector salud y darles esa valoración que justamente tienen y merecen en ese caso y analizaremos otras situaciones que se puedan dar en otras áreas de competencia de la administración pública.

-Lo de la inflación …

AVA: Ha sido tema y como bien dices estamos siendo afectados en esas circunstancias de globalización, ayer el presidente lo trató ampliamente en su conferencia de la mañana, estamos teniendo la situación de lo que se ha podido manejar, una menor inflación por ejemplo de la que se tiene en Estados Unidos e inclusive estamos teniendo un poco más de crecimiento del Producto Interno Bruto que nuestros vecinos y eso puede estar aliviando los factores que se tienen que considerar en relación al manejo de tasa de intereses, apoyo qué está haciendo el presidente ahora para con los empresarios afectar en lo menor posible con una contribución importante del gobierno federal en este proceso inflacionario y que en el momento de poder estar en esta toma de decisiones que nos pueda dar los tamaulipecos y las tamaulipecas, buscaremos de toda formas como alentar en su momento la producción básica de los alimentos de la canasta y que podamos en su momento contribuir a la gente que ha sido menos favorecida económicamente, será una prioridad.

PREGUNTA. – Buenos días doctor, preguntarle, precisamente ahorita hacía referencia a la posibilidad de crear una subsecretaría, que es un tema que usted también trató ayer en el foro de la salud ¿podría ampliarnos un poquito de cómo operaría esta subsecretaría y de acuerdo a los recorridos y el contacto que ha tenido con el personal de salud hablarnos un poquito de las quejas o de las condiciones en que ellos están laborando actualmente?

AVA.- bueno pues, el sistema de salud lamentablemente mis compañeros y compañeras que ayer convivíamos con ellos en este cuarto foro que se ha realizado en este modelo de democracia participativa, donde se han tratado temas importantes: seguridad, justicia, empleo, desarrollo económico, turismo y ayer precisamente salud y deporte principalmente encaminada a mantener un buen nivel de salud, pues siguen siendo circunstancias de coerción, de amenaza en este momento de participación electoral y también de no respeto de sus derechos laborales.

Hay más de 4600 de nuestros compañeros que todavía siguen siendo eventuales por honorarios o que nosotros le decimos también trabajadores precarios y que habría que ver cómo los podemos nosotros regularizar con este programa de adhesión a este nuevo sistema de procuración de la salud a través del INSABI y este modelo del IMSS Bienestar, que es muy importante que podamos adherirnos como ya lo hicieron 15 estados previamente y que también ya se ha comentado y ha sido difundido a través de las noticias, creo que es una situación acertada yo lo digo sinceramente, nunca habíamos tenido un gobierno federal tan atento y dispuesto de participar y de mejorar las condiciones de salud de los mexicanos y de las mexicanas y tenemos que aprovechar el tiempo que resta de esta administración federal que tiene esa ergonomía y tiene esa prioridad para los mexicanos y mexicanas en el ámbito de la salud, para mejorar nuestro sistema de salud de Tamaulipas que lamentablemente ha estado deteriorándose.

PREGUNTA. – Doctor, buenos días a todos, hay un problema a nivel mundial pero que en Tamaulipas repercute muy fuerte, el de la inmigración, ya no es tan solo el paso de centroamericanos, si no lo vemos que vienen de todos los continentes para ingresar a los Estados Unidos ¿tiene usted en su proyecto de gobierno algo para atacar el problema?

AVA.- sí, es un área prioritaria en Tamaulipas como un estado fronterizo, en ambas direcciones nuestros paisanos tamaulipecos y tamaulipeca que se van a trabajar a Estados Unidos ahorita en la información que yo tengo es que debe de haber alrededor de medio millón de tamaulipecos trabajando en Texas y que de ellos hacen una aportación al año de mil millones de dólares para enviar a sus familias en diferentes municipios de nuestra entidad.

Hay que hablar y participar en forma conjunta para ver estos programas y estas aportaciones que ellos hacen a sus familias, las podemos potencializar como Estado y que tengan un mayor beneficio o el posible desarrollo de programas o empresas, microempresas, que den desarrollo sustentable a sus familiares que están en el estado; y la otra es el flujo migratorio de diferentes áreas, incluso internacional que se dan por nuestras fronteras, que buscaremos cómo darle las mejores condiciones en cuanto al respeto a sus derechos humanos y a través del Instituto de Migración y bajo las leyes nacionales, que ellos se den de alta para estar presentes legalmente en nuestro país y en nuestra entidad podamos invitarlos a que se sumen como una fuerza de trabajo y laborar en nuestra entidad. Si hay un lugar donde haya falta de recurso humano y la gente esté esperando la oportunidad de contratación, es la frontera tamaulipeca, en los recorridos que hemos hecho desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, en toda la industria maquiladora, o en la de transporte o en la de transformación, hay falta de mano de obra pero la tendremos que hacer canalizando esta fuerza de trabajo migratoria por los conductos legales.

PREGUNTA. – Gracias buenos días, señor Delegado preguntarle ¿cómo va o en que quedó la denuncia de Jocelyn? nos puede platicar un poco por favor.

EPC. – Pues miren como saben ustedes, se interpuso ante la Comisión de un Honestidad y Justicia de Morena, que es un órgano qué es imparcial y en ese sentido hemos estado atentos a que emitan su resolución, es un órgano independiente del Comité Ejecutivo y en ese sentido vamos a ser muy respetuosos de que lleve a cabo su procedimiento y estar muy atentos para cuando esto suceda.

PREGUNTA. – ¿Hay aún plazo o cuando vence?

EPC. – Ellos tienen establecidos sus procesos, insisto nosotros estamos siendo muy respetuosos y vamos a estar muy atentos para poder informarles en su momento cuando haya resolución.