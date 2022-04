El Incremento en la inflación y el transporte marítimo.

Por: Juan Carlos Merodio López

Miembro Titular Comité Marítimo Internacional

Senior-Partner M&L Estudio Legal

Hemos estado preocupados por los niveles que registra la inflación nuestro país en años pasados y la que se estima llegue a presentarse para finales del actual. Es tal la preocupación que se comienza hablar ya hasta de un posible control de precios.

Muchas son las explicaciones que han ofrecido diversos analistas especializados en la materia, pero muy poco se ha estudiado en torno al efecto tan importante que producen los costos del transporte marítimo internacional y su actual situación como uno de las principales causas de este aumento en la inflación en nuestro país y en muchos otros. Recordemos que se estima que por lo menos el 80% del comercio mundial se realiza a través del transporte marítimo, lo cual implica un intercambio de todo tipo de bienes entre los distintos países en barcos cuyos costos de operación han sido seriamente afectados y que repercute en los fletes marítimos y por lo tanto en el precio final de los productos a los

consumidores.

Como se conoce en los últimos años los fletes que pagan importadores y exportadores para el transporte de los contenedores alrededor de los distintos puertos ha sufrido un incremento como pocas veces, o quizá nunca antes se había visto. Pongamos un ejemplo, un contenedor cuyo costo de transporte entre puertos asiáticos y puertos mexicanos era hasta antes de la pandemia de un promedio de USD 4,000 hoy el mismo contenedor para ser transportado en la misma ruta tiene un costo que por lo menos supera el doble de la cantidad antes mencionada.

En efecto la pandemia del Covid-19 provoco una disrupción en los esquemas logísticos y en las cadenas de producción y distribución de los distintos bienes, influido fundamentalmente por la interrupción en el sistema de ida y vuelta de los contenedores en el tráfico mundial. Súmele a ello muchos otros costos que se presentaron de manera imprevista y que tenían que ver, por ejemplo con el cierre de distintos puertos a nivel mundial por razón de medidas de prevención higiénica, cuarentena, en aumento en salarios de tripulación relacionados con la atención que se tuvo que dar en miles de casos para aquellos hombres a bordo de las embarcaciones que se vieron contagiados, hospitalizaciones, además de su repatriación a país de origen, e inclusive el cierre de puertos y terminales por razón de prevención y demás consecuencias que ya son del todo conocidas.

Otro tema que no debemos pasar por alto es el notable aumento en los

precios del petróleo y derivados, que a su vez ha repercutido en un sustancial

incremento en los combustibles y diesel que utilizan los barcos para su

navegación. Este es un importante costo a considerar en la operación y

navegación marítima que también ha sufrido un elevado impacto.

Agregue finalmente usted ahora, El conflicto que se vive en relación con la

situación bélica en Ucrania lo que ha llevado a que diversas navieras de

carácter internacional hayan decidido suspender el servicio que

normalmente prestaban en los puertos que se ven afectados con motivo de

esta zona de riesgo.

Todo lo anterior, además repercute en el alza de las primas de los distintos

tipos de seguro marítimo, que también se ve reflejado en el aumento de los

fletes.

Esto es sólo un pequeño esbozo de las razones que han llevado a gran

elevación de los costos del transporte marítimo a nivel mundial, y que por lo

tanto los fletes que en dicha modalidad del transporte se hayan visto

incrementado en forma dramática, siendo esta una de las principales

razones que ha generado que el precio final de las mercancías que llega a los

consumidores se allá también fuertemente encarecido.

Desde luego, no incluimos aquí a los productos que son que son producidas

en el territorio del país y que no requieren de un transporte marítimo

internacional, como podría ser el caso del limón, cuyas causas para el

aumento de su precio son otras, pero si consideramos a todos aquellos

productos que nuestro país importa, ya sea en su forma final de

comercialización o como parte de un proceso de maquila o integración para

la producción de la mercancía final.

El futuro todavía no se presenta muy alentador, y por el contrario las

grandes empresas de análisis marítimo señalan que aún tendremos años de

una situación muy difícil en lo que a los costos y fletes del transporte

marítimo internacional se refiere, y que, desde luego, al no contar México

con una flota mercante de importancia quedara a expensas de lo que ocurra

con los grandes consorcios navieros del mundo.

–o-0-o–

Acerca de Juan Carlos Merodio

Es abogado maritimista y catedrático de la UNAM, fue director de Grupo TMM,

representante en México del buro legal internacional Lloyd’s Register off Marin y es

director ML Estudio Legal, despacho especializado en derecho marítimo.