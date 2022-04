Lo que se puede ganar o perder en un debate

Truko no “afloja” el paso ni en Jueves Santo

AVA recoge propuestas ciudadanas en un foro

1.- Estamos a menos de 10 días de que se celebre el primer debate entre los candidatos a gobernadores de Tamaulipas, los tres que se encuentran registrados ante la autoridad electoral deben ser convocados con cuando menos cinco días de anticipación al 24 de abril. El IETAM está obligado a organizar este evento, pero los candidatos pueden asistir o dejar de hacerlo, en esa tesitura cabe la pregunta ¿Qué tan importante es para el candidato acudir a este llamado? ¿Qué pierde o que gana con asistir o dejar de asistir? ¿Ayudará este ejercicio a sumar o a restar bonos a los abanderados?

Hay una frase coloquial que me parece oportuno traerla a este espacio, y es la siguiente. “Más vale callar y que lo crean tonto, y no, hablar, y que lo comprueben”. Durante las actuales campañas los candidatos no han sido muy explícitos, por el contrario, bastante “cortos”, y el debate será una espléndida oportunidad para que “pasen al pizarrón” y demuestren quien es quien.

La cuestión es que en esta ocasión no hay pretexto que valga, salvo un accidente vial o algo peor que lamentar, los candidatos tendrán que acudir a los debates, el segundo de ellos tendrá lugar el 22 de mayo, y a estas alturas César Verástegui, Américo Villarreal y Arturo Díez Gutiérrez ya deben de estar preparados con una propuesta inteligente y una ofensiva para defenderse.

De acuerdo a las reglas durante el debate sólo se abrirá un micrófono y los otros dos permanecerán cerrados para evitar interrupciones. Si el oponente quiere contradecir o defender su postura tendrá que esperar a que le otorguen la voz. Eso le resta el dinamismo que el elector quisiera presenciar.

De tal manera que si alguien está esperando ver correr sangre (metafóricamente) esto no ocurrirá, pero de todas maneras es una magnífica oportunidad para que el ciudadano conozca más sobre los candidatos.

Ojalá que Arturo, Américo y César no se presenten sin haber hecho la tarea, es decir sin prepararse porque no se trata de un evento más como los que han venido realizando, tendrán frente a ellos un jurado calificador muy amplio a través de los espectadores de las redes sociales por las que se trasmitirán los debates, y definitivamente lo que digan o dejen de decir tendrá una calificación que les puede hacer ganar o perder un partidario.

2.- Este Jueves Santo el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, César Verástegui Ostos, celebró eventos en Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa donde encabezó mesas de trabajo con diferentes sectores de la sociedad civil, obteniendo una entusiasta y positiva respuesta en estos encuentros.

Pese a ser día festivo los convocados acudieron para confirmar de manera directa, lo que se comenta en torno al abanderado de “Va por Tamaulipas”, que es un hombre interesado en impulsar el desarrollo económico y que tiene propuestas específicas para la zona fronteriza.

El sector empresarial de la frontera ve con buenos ojos las propuestas para el desarrollo económico que trae César Verástegui; por ejemplo en el caso de Nuevo Laredo obtuvo gran aceptación la agenda de trabajo presentada por el candidato, referente al puente internacional ferroviario que vendría a impulsar el comercio binacional entre los dos Laredos, de igual manera la modernización del puente 3, así como gestionar otra infraestructura especializada que resulta necesaria para agilizar el transporte terrestre en ese punto.

También despierta total aprobación la propuesta de disponer de una bolsa de más de 35 mil millones de pesos para impulsar proyectos productivos, así como programas específicamente diseñados para apoyo al campo, la creación de zonas comerciales y de impulso al turismo.

En estas reuniones acudieron militantes y simpatizantes de los tres partidos que lo apoyan, el colorido de las banderas azul, amarillas y tricolores, dieron entusiasmo y en momentos alegría desbordante, porque la campaña de El Truko se ha caracterizado por ser muy animosa.

3.- Los foros temáticos tan característicos del PRI ahora resurgieron con el candidato de la coalición Morena-PT-PRD, Américo Villarreal Anaya, y al igual que en el viejo sistema será un referente para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, los resultados y conclusiones del primer foro se celebró en el Puerto de Tampico.

El título de este importante documento rector para el gobierno que puede encabezar el doctor Villarreal Anaya, de confirmarlo el voto popular, es Democracia Participativa, Industria y Turismo y en el se conjugan el cambio y la transformación que propone la sociedad y que en su momento la puede hacer suya el Gobierno de Tamaulipas.

Hubo más de 300 propuestas debatidas en las 5 mesas temáticas en las que se subdividió el foro, abordando los temas de agua, ganadería, pesca y desarrollo regional; energía y desarrollo económico e industria. En ese escenario el candidato de Morena reconoció que estas conclusiones y participaciones son esenciales para tener una perspectiva y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece nuestra entidad.

Villarreal Anaya se refirió de manera especial a las mujeres se sumarán en un gobierno de paridad, “porque las mujeres son participativas, tenaces, honestas y son igual de valiosas”.

La doctora Yolanda Villegas González y el doctor Jesús Lavín Verástegui, coordinaron el foro, que se convirtió en un ejercicio de participación y propuestas, que será la característica no solo de esta campaña sino de todo el gobierno de Américo Villarreal que se propone ser un auténtico protagonista de ideas y propuestas ciudadanas.