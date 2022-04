Berrinches costosos

Más de 1,700 millones de pesos gastados, más de 90 millones de personas que podían votar, más de 30 millones de votos que una vez se echó a la bolsa… y ahora, menos del 18% de los mexicanos con posibilidad de votar lo apoyó en el último de los berrinches, así los duros datos de la revocación de mandato impulsada por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El tan mencionado, publicitado, violentado, y en algunos aspectos hasta ilegal, “ejercicio democrático” para la revocación de mandato, no fue más que una farsa que el Presidente de la República buscó realizar para tapar los verdaderos problemas.

Durante semanas la discusión se centró en si el INE lo estaba haciendo bien o no, si habría suficientes casillas, si estarían muy lejos, si habría interés en participar, si habrá sanciones para quienes violaron la veda electoral, las reformas a la ley electoral, los vetos a la reforma de la ley electoral, y un sinfín de situaciones que ayudaron a la Presidencia de la República a evitar que en México se hablara de la crisis económica, la falta de medicamentos, la tala incesante para la construcción del tren maya, la inauguración -con bombo y platillos- de un pedazo del aeropuerto Felipe Ángeles y muchas cosas más.

Hoy sigue siendo utilizada para presumir que sacó más votos que RICARDO ANAYA en el 2018, pero evitó mencionar que apenas sumó la mitad de los votos que alcanzó en esa misma elección y eso que ahora el acarreo fue más descarado y los recursos para “animar” a votar fluyeron más ágil.

Por más que quiera adornar y presumir los resultados, la realidad es que LÓPEZ OBRADOR fracasó en su revocación de mandato, querer presumir que “todo el mundo dice que soy muy bueno e inteligente” cuando solamente tu familia te lo menciona, es lo mismo que le pasó a AMLO, presumir que el 90% de los votantes lo apoyan cuando ni 2 de cada 10 mexicanos quiso ir a votar, eso es hacer el ridículo.

Quienes aseguran que este ejercicio democrático es un hecho histórico para el país que marcará un precedente para futuros sexenios, están un poquito equivocados.

Sí, la realidad es que ese es el objetivo, pero se pierde y se diluye cuando no fue el pueblo mexicano quien pidió la revocación, si no que fue un berrinche insistente del Presidente de la República, ahí es donde este ejercicio democrático se convirtió en una necesidad de reconocimiento y aplausos para inflar más el ego de alguien que demostró ser muy pequeño para un cargo tan grande.

AMLO logró distraernos con su revocación de mandato, falsa por cierto, porque aunque el pueblo hubiera votado en contra y se alcanzara más del 40% necesario para hacerlo vinculante, sólo estaría marcando un precedente y obligaría a reformar la Constitución, pero no se aplicaría en contra de LÓPEZ OBRADOR, porque en México ninguna ley o reforma aplica en detrimento de una persona.

Por el comportamiento del Presidente, lo que ahora podríamos esperar es un ataque desmedido contra el INE, porque a alguien tiene que culpar de su fracaso en las casillas, alguien tiene que responsabilizar del bajo apoyo que logró y alguien se las tiene que pagar, alguien le tiene que servir de saco de boxeo y de alguien se tiene que agarrar para seguir distrayendo al “pueblo bueno”.

No estaría mal recordarle al Presidente todos los pendientes que tiene, porque la economía no ha mejorado, el empleo no se ha recuperado tras la pandemia, aún no hay medicinas en los hospitales, miles de niños no tienen tratamiento contra el cáncer, y un largo e interminable etcétera.

¿Usted qué piensa? ¿Se rayó el Presidente?

QUE CURIOSO

La jornada obligó a varios morenistas a salir de sus oficinas o casas para “operar” la revocación de mandato.

#LadyMoches, llamada también ÚRSULA SALAZAR MOJICA, sobrina desconocida por el Presidente, declaró que en algunas casillas había mujeres con listas, viendo quien iba y quien no a votar, pero -según dijo- “los tampiqueños ya no se dejan amedrentar por nada”.

Otro que se ‘apareció’ fue ERASMO GONZÁLEZ, lo hizo para confirmar la detención de los 3 jóvenes, y fue para “defenderlos” porque según la compra de votos no es delito en una Consulta Popular, sólo cuando es una jornada electoral, pero eso dice alguien que es señalado por no conducirse con legalidad.

