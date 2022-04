Es un logro… 

La gran mayoría de las ciudades de Tamaulipas tienen carencias de agua, están inundadas de basura, sus pavimentos están llenos de baches y, sin embargo, lejos de invertirles un poco se prefirió gastar dinero en una Consulta de Revocación de Mandato sin razón de ser.

A eso, hay que añadirle escuelas que casi se derrumban después de dos años sin uso, que sus instalaciones de agua o drenaje no son las óptimas, muchas que no cuentan con aires acondicionados o ya por lo menos abanicos y sus niños sufren incluso desmayos por el calor.

Se brinca a los hospitales y todos tienen aparatos que ya casi los tiran porque no hay dinero para darles mantenimiento, algunos con personal mal pagado y claro, también fallan al surtir recetas.

Ante los hechos da tristeza observar que al gobierno federal poco le importamos los tamaulipecos y se agota la posibilidad de vivir bien, ahora se prefirió gastar el dinero en una consulta de Revocación de Mandato al presidente que nadie quiere, en el colmo del cinismo, que fue promovida por los mismos que quieren que se quede, y diríamos que es un caso aislado, que no fue capricho, pero con esto ya son dos veces en los que han invertido más de mil millones de pesos sin que nos deje un beneficio, primero fue la consulta para saber si se aplicaba la ley a los expresidentes, con la que nada pasó, y ahora la revocación, que tampoco nada pasará.

Un proyecto para hacer feliz a Victoria, la segunda línea del acueducto, por ejemplo, tiene un costo de unos mil 600 millones de pesos, una cifra menor a lo que se tiró en la consulta contra los expresidentes y el tema de la revocación de mandato, qué significa eso, pues que dinero hay, nomás faltó voluntad para quitarnos la sed, con todo y que hay un gobierno con sus mismos colores en la capital.

Los ejemplos así brotan en la mayoría de los municipios del Estado, con distintas necesidades a veces, la mayoría con las mismas, pero lo que queda claro, es que para las autoridades federales las prioridades de los tamaulipecos no son tan importantes, peor aún, que a ellos les gusta tirar el dinero antes que compartirlo con su pueblo…

Pero no crea que la critica es contra la revocación de mandato, al contrario, son tiempos que en Tamaulipas se legisle para que la misma exista con los presidentes municipales y sus cabildos, con los Diputados locales y, por supuesto, el gobernador del Estado, vaya pues, hemos tenido tan feas experiencias con algunos de ellos que ya no debe ser obligatorio aguantar que roben tres años, que nos desgracien la vida y las ciudades como ocurre actualmente con algunos ediles, como ha ocurrido en el pasado con muchos de ellos.

Es decir, si al presidente no lo quisiera la mayoría de los mexicanos la consulta de revocación de mandato sería un logro, porque lo pudiéramos haber echado de su cargo, el problema es que, así como se desarrolló ahora no pasó de ser circo, espectáculo, un capricho muy caro del presidente y sus aliados, dinero tirado a la basura que nos pudo servir a muchos tamaulipecos para resolver las carencias que le narre al inicio, o a muchos mexicanos para lo mismo también.

Me quedó con eso, con el logro de ir perfeccionando la democracia, todo lo que pasó es algo bochornoso, si, pero necesario para el futuro, hoy tenemos un arma que ya se podrá utilizar, y en serio, en futuras administraciones y, ojalá, también nos la dote el congreso a los tamaulipecos para utilizarla contra las autoridades que no nos sirvan, contra los gandallas que ahora llegan y saben que, hagan lo que hagan, tendrán tres años para robar…

ENTREGA RECTOR DE LA UAT ESTIMULOS ECONOMICOS A HIJOS DE PERSONAL… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hizo entrega de estímulos económicos a ochenta y nueve estudiantes de licenciatura y a once estudiantes de bachillerato hijos de docentes de esta casa de estudios.

Dando cumplimiento a los acuerdos estipulados con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) dentro del Contrato Colectivo laboral, el Rector Mendoza Cavazos entregó dichos estímulos a hijos e hijas del personal docente que se han destacado por su alto promedio escolar.

En un acto simbólico realizado en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, el evento se llevó a cabo de manera presencial, con representantes de los veintiséis comités locales del sindicato de académicos, además de ser transmitido por videoconferencia a las diferentes sedes de la Universidad en el estado.

El Rector estuvo acompañado por el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General de la UAT; y el Mtro. Luis Gerardo Galván Velasco, Secretario General del SUTAUAT.

En su mensaje, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos reconoció a los estudiantes beneficiados con dicho estímulo académico, mediante el cual se recompensa la dedicación y el esfuerzo realizados durante el ciclo 2021-3 por los estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

En su oportunidad, el Lic. Luis Gerardo Galván Velasco reconoció el apoyo brindado por el Rector de la UAT al otorgar estos estímulos basados en el Contrato Colectivo de Trabajo y por seguir trabajando de la mano con el gremio.

De igual forma agradeció a la Universidad las acciones encaminadas para que, próximamente, los docentes puedan regresar de manera presencial a las aulas.

A nombre de los galardonados, recibieron cheques de manos del Rector los representantes de las diferentes zonas de la Universidad, quienes serán encargados de hacer llegar estos incentivos a quienes, gracias a sus altas calificaciones, se han hecho acreedores a estos estímulos económicos.

QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… AMÉRICO, El candidato a la gubernatura Américo Villarreal Anaya consideró que este 10 de abril es un día histórico para la democracia participativa en el país, ya por primera vez la ciudadanía puede ejercer el poder que realmente emana de pueblo y anunció que, de ganar la gubernatura del Estado, promoverá las reformas constitucionales para que Tamaulipas cuente con la consulta para la revocación de mandato.

Tras emitir su voto este domingo en la casilla ubicada en la Universidad Pedagógica Nacional, a donde acudió acompañado de su esposa, doctora María de Villarreal, el doctor Américo Villarreal estableció el compromiso para que en su gobierno se promuevan las reformas necesarias para alinear a nuestro Estado y se implemente este instrumento democrático en Tamaulipas.

«Estamos muy contentos porque ahora sí somos la generación que comenzará a ejercer su opinión para la revocación de mandato. Este es un logro más de una democracia participativa, de un gobierno que está luchando por una transformación y que está haciendo valer, sentir y ver a toda la población que el poder sale del pueblo y es para servir al pueblo y cuando no se hace de la forma correcta, ya tenemos los instrumentos en la ley y en Constitución para poder solicitar una revocación de mandato cuando no se está cumpliendo con lo que se comprometió», expresó el candidato de Morena-PVEM-PT.

«Yo creo que debemos esperar los reportes del Instituto Nacional Electoral, pero lo que si lamentamos es que se pusieron solo la tercera parte de las mesas de votación; de las 4 mil 080 casillas que se deben poner en una elección normal, en esta ocasión se pusieron 1,660, eso dificulta la participación por las distancias, sin embargo, hay reportes que hay una copiosa votación», indicó.

«Lo mejor de todo es que la ciudadanía está ejerciendo este nuevo derecho y por eso me siento muy satisfecho», apuntó.

EL TRUKO ARREBATA MORENISTAS… César Verástegui Ostos informó que muchos morenistas se han unido a su causa entre ellos ex candidatos a diversos cargos en la pasada elección, líderes y miles de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se sumaron este domingo al PRD y acto seguido, reconocieron en César Truko Verástegui a su candidato y al hombre que llevará los destinos del Estado de Tamaulipas; encuentro en el que participó el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

La vocación social y visión compartida de futuro para un Tamaulipas que siga avanzando en seguridad, economía y programas de salud, y el no compartir las propuestas del candidato de Morena a la gubernatura, son puntos fundamentales y considerados para hoy sumarse al proyecto que representa el abanderado de la coalición conformada por los partidos PAN, PRI y PRD.

“Nos sentimos defraudados, los verdaderos morenistas comprometidos con la Transformación de Tamaulipas no podemos apoyar a Américo, no conoce nuestro Estado, no ha vivido las dificultades que nosotros hemos enfrentado, en esta ocasión vamos con el Truko”, afirmó un grupo de simpatizantes y figuras locales y estatales de este partido.

El encuentro contó con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática que manifestó su respaldo incondicional a la candidatura de Truko Verástegui, al tiempo de presentar a la comunidad morenista que se suman a él.

Entre los morenistas destacó la presencia de Diana Reyna Moreno excandidata a la alcaldía de Camargo; Karina Calderón, excandidata a la alcaldía de Miguel Alemán; el ex alcalde de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, actual dirigente de Morena en ese municipio; Pedro Zaleta Alonso, líder del partido en Altamira.

Además de los dirigentes municipales como Imelda Pavón de Soto la Marina, Filiberto Rodríguez de Ocampo, Inés Báez de Jaumave, Pedro Lucas de Río Bravo, Cruz Walle Alonso de Tula, Blanca Acuña de Antiguo Morelos, Claudio Romo de Madero, Avecita Banda de Tampico y miles de militantes.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]