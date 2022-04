No me lo crea, pero se afirma allá en el Pueblo Mágico de Tula, que el presidente municipal, el forastero, ahora con el apodo del calero, Antonio “Laminas mentiras” Leija Villarreal, anda bien zurrado y no porque se haya hecho en los pantalones no, simplemente porque no sabe qué hacer para tapar las alcantarillas que se reventaron hace días, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, precisamente frente al palacio municipal donde nada más todas las heces y aguas negras pasan, escurren y transitan, dejando el pestilente olor a aguas negras e incluso algunos transeúntes que pasan por ahí, entre ellos Enrique Reyna, más conocido como “el piojo”, le gritan al preciso: arregla esas tuberías apestosas Leija.

Y hay más inconformidad porque bañó de aguas negras a la ciudadanía de la ciudad, tan es así que piden la reparación de las alcantarillas y la renuncia inmediata del alcalde por inepto, por estar en contra de los tultecos y los ve como enemigo de ellos.

Ante esta situación tan grave, el alcalde se ha ganado la mala fama de convertirse en un alcalde apestoso. La gente ya despertó y lo quieren fuera y si es posible que se regrese a su terruño neolonés de donde nunca debió haber salido.

Las campañas en todo su apogeo

Desde el primer día de inicio de las campañas políticas (3 de abril), por alcanzar la gubernatura de Tamaulipas por parte de los candidatos: Américo Villarreal Anaya, de la coalición “Juntos Haremos Historia” que encabeza Morena, PT y PVEM; Cesar Augusto “El Truko” Verásteguí Ostos, de la Alianza “Va por Tamaulipas” que abandera el PAN, PRI y PRD, así como Arturo Diez Gutiérrez Navarro de Movimiento Ciudadano, se vieron por diferentes municipios de la entidad intensas campañas sin candidato para llevar el mensaje de sus gallos.

Tan solo por el altiplano tamaulipeco se vieron en los cinco municipios las brigadas de impacto, sobre todo de los azules y los mismos jefes o jefas de la comuna encabezaron recorridos en sectores de su municipio, convocando a la población a sumarse a esa gran alianza por Tamaulipas.

Se vieron desde jóvenes, hombres y mujeres quienes se pusieron la camiseta del “Truko” y salieron a recorrer las calles, colonias y comunidades rurales de sus municipios.

Por ejemplo en Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, sus ediles, es decir, la joven Brisa Verber Rodríguez, Gladys Vargas Rangel, Ma. De las Nieves Ramírez Compean y José Luis Gallardo Flores, reconocieron el trabajo y la entrega de las y los militantes panistas en cada uno de sus municipios.

Tanto Bustamante, como Miquihuana, Palmillas y Jaumave, en los primeros tres municipios se ve y se siente el corazón azul y Jaumave, a pesar de que es un municipio independiente, su alcalde el “gallo”, también comulga con la esperanza del orgullo de Xicoténcatl, por eso desde ya trabajan fuerte y lo hacen en apoyo a su candidato y que así van a seguir todos los días sin descanso hasta lograr convencer a la gente.

Por lo que respecta a Victoria, nuestro municipio, bastante alegría y entusiasmo causó la postura del Dr. Américo, dirigido al sector magisterial al asegurarles que una vez elegido gobernador de Tamaulipas, habrá suficientes apoyos para recuperar una serie de prestaciones económicas y sociales que se han perdido.

Seguramente este anuncio convenció a miles de trabajadores de la educación para sumarse al proyecto de Villarreal Anaya, lo que se reflejará en las urnas el próximo 5 de junio. Indudablemente este mensaje tuvo impacto especial en las zonas rurales, pero principalmente en aquellos municipios más necesitados como en el altiplano tamaulipeco, que comprende Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, entre otros más que se caracterizan por la misma situación.

NOTAS CORTAS

1.- Y como dice el nuevo Slogan: En el PRI nadie se raja, por lo que por esta región semiárida del altiplano tamaulipeco a Edgar Melhem Salinas, muchos de sus -disque- correligionarios se le andan brincando las trancas y ya no sabe qué hacer. ¡Pues que cuentas va a dar el próximo 5 de junio!

2.- Por fin el ex alcalde tulteco José Cruz Walle Meza dio color por la alianza “Va por Tamaulipas” y dijo que se la juega a morir con el “Truko”. La pregunta del millón es: ¿Cuánto votos le acarreará al candidato?… es pregunta solamente.

3.- De ultima hora: si las autoridades federales, sobre todo los de la CNA no arreglan un problema grave suscitado en una comunidad rural de Jaumave (San Lorencito), sobre el saqueo ilegal de agua del rio Guayalejo, podría suceder algo muy lamentable y hasta podría correr la sangre entre los afectados y un productor de limón.

Tan es así que ya hasta formaron un grupo de autodefensas, donde día y noche se turnan para vigilar que no se enciendan un par de bombas clandestinas, hasta le ponen nombre los ejidatarios que un tal Pedro Cesar Luna, -disque- Presidente de la Asociación Canal Común Rio Guayalejo, en contubernio con la CNA, el productor un tal Valdez, instaló las bombas de donde extrae liquido ilegalmente para regar casi mil hectáreas de sembradío.

Total que hay mano negra, moche, o no sabemos qué otras cosas hay que las autoridades federales solapan a ese individuo productor, por lo que a donde vamos a parar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.