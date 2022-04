Reciben a Truko, con fuerza y unidad en Río Bravo

…..miles se suman al truko

Río Bravo, Tam.- César El Truko Verástegui mostró no sólo músculo si no unidad pura, al reforzar la alianza Va x Tamaulipas más allá de las tres fuerzas principales, convocando a todas las figuras de Río Bravo que saben trabajar por y para la gente, con la energía y el calor de la gente río bravense.

“A los amigos que participaron en la elección próxima pasada, por independiente, a los amigos que votaron por el Pato, a los amigos que votaron por Claudio Medina, a los amigos que votaron por encuentro social, esta gran diversidad de ideología, esta gran diversidad de criterios, esta es la gran diversidad que vamos a convertir en fuerza, esta fuerza la vamos a convertir en triunfo este 5 de junio” aseguró el candidato.

Durante su mensaje, Truko fue claro y directo al señalar a quienes no han tenido la capacidad de dar atención ni siquiera a los servicios públicos básicos de la localidad; “Es el primer municipio que yo veo que los baches los andan tapando con tierra, eso es penoso, es vergonzoso, pero para que se den cuenta que no es lo mismo tenerlas que mantenerlas”.

Como candidato de la coalición recalcó que para trabajar y servirle al pueblo hay que tener corazón y espíritu, espíritu de servir al prójimo, además dijo, “siempre he sido una persona seria, de trabajo, honrada y honesta, que me gusta escuchar, que sé escuchar, que sé acordar y que sé cumplir y que no los voy a defraudar”.

En el evento estuvieron acompañando al candidato, su esposa Mercedes Aranda de Verástegui y su hija Martha Verástegui Aranda, además de los tres presidentes estatales del PAN, PRI y PRD, y figuras importantes de la región, importantes amistades y aliados del candidato y la coalición.

Durante la mañana, el Truko visitó a los trabajadores de Transportes Loros de Reynosa, con quienes intercambió ideas sobre la importancia de las inversiones para el estado y las oportunidades laborales.

También en Reynosa, tuvo la oportunidad de acompañar a mujeres de trabajo, activas representantes de su ciudad, dejándoles claro que siempre tendrán un papel principal junto a él, agradeciéndoles el trabajo y difusión que ya realizan para dar a conocer lo que el Truko quiere para Tamaulipas.