Sorprende a analistas anuncio presidencial de política monetaria

“El presidente en la mañanera ya anunció que el Banco de México subió la tasa de referencia en 0.50 puntos porcentuales en la reunión de ayer, y cuyo comunicado se publica hoy hasta las 13 horas. La decisión fue unánime. El presidente se le adelantó al banco central ¡que es autónomo!”, destacó Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse.

Ciudad de México. Ante el pre-anuncio de la decisión de política monetaria del Banco de México (BdeM), por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, analistas económicos sentenciaron que es ‘delicadísimo’ violar la Ley del Banco de México, la Constitución y la autonomía del banco central mexicano.

Luego de que el mandatario reveló en su conferencia mañanera la decisión de política monetaria del Banco de México, la cual se dará a conocer a las 13 horas tiempo de la Ciudad de México, y que según el presidente aplicará un aumento de 0.50 puntos porcentuales a la tasa de fondeo, para llevarla a 6.50 por ciento, analistas comenzaron a tuitear sus impresiones sobre este hecho que calificaron de inédito.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, el Banco de México es autónomo y esto es visto como un escándalo. “Nunca antes se había filtrado una decisión de política monetaria en México y que sea el presidente quien lo haga genera preocupación por la autonomía del banco central”.

Joel Virgen, director de Out of the Box Economics, por su parte, resaltó que la filtración de decisión del Banco de México dinamita los esfuerzos del banco central por garantizar autonomía; deberá llevar a revisar procesos; la probabilidad de que la autoridad monetaria hoy sorprenda al mercado no es cero; y el mercado ya internalizaba el incremento de medio puntos, pero pudo haber sido distinto.

“Después de lo de hoy, el Banco de México debería considerar muy seriamente el minimizar el tiempo que transcurre entre el momento en que toma la decisión de política monetaria y el momento en que la comunica al público”, consideró Cervera.

“Un momento complicado para el Banco de México: algo no visto desde que se le otorgó la autonomía”, destacó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Luis Gonzalí, codirector de Inversiones en Franklin Templeton México, sostiene que el Banco de México debería salir a condenar, en calidad de urgente, lo que sucedió hoy en la mañanera. “Es la única forma en que puedan salvar (un poco) su autonomía constitucional”.