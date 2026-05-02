Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.— El mar “se puso bravo” y provocó momentos de terror en Playa Bagdad, donde un restaurante colapsó este sábado tras ser golpeado por el fuerte oleaje, dejando un saldo de 15 personas lesionadas leves y escenas de pánico entre los presentes.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, corporaciones de auxilio y elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio tras el reporte del derrumbe del establecimiento conocido como “Costa Azul”, ubicado en esta zona turística del municipio de Matamoros.

Paramédicos brindaron atención a 15 personas que presentaban principalmente crisis nerviosas, sin que fuera necesario su traslado a hospitales, ya que todos se retiraron por sus propios medios.

Testigos relataron que el nivel del mar aumentó de forma repentina, generando un oleaje intenso que golpeó sin descanso la estructura del restaurante hasta provocar su colapso, lo que desató momentos de angustia entre visitantes y trabajadores.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente, sin descartar posibles fallas estructurales o el impacto directo de las condiciones climatológicas.

Mientras tanto, se exhortó a la población a evitar la zona y seguir las indicaciones de Protección Civil, ante el riesgo de nuevos incidentes en la franja costera.