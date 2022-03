Armando y Ursula.

Avanza la carreta y las calabazas se van acomodando. Es lo que puede decirse, en este momento, de lo que está sucediendo en MORENA, sobre todo en el ámbito legislativo. Ya se anunció que Armando Zertuche Zuani da por concluida su aventura de coordinador legislativo y que su lugar será ocupado por Úrsula Patricia Salazar Mojica, cuya etiqueta más valiosa, es ser sobrina del Presidente AMLO. Sus amigos, han de exclamar al verla: “Enhorabuena”. Sale un psicólogo y entra una contadora (y auditora).

El espectáculo que dio MORENA, desde que entro al legislativo, pregonando que llegaba la 4T a cuando la tuvo, no supo que hacer. Tropezones, zancadas y perversidades de los opositores, hicieron que tronara; que entendiera que no es lo mismo hacer política, que hablar de política. Es lo que hay, animosos, pero sin experiencia política y legislativa.

BUENO POR CONOCER.

Los morenistas, hagan de cuentas, cuando se enteraron que habían ganado 18 diputaciones locales, se hicieron a la idea de que ya habían alcanzado el poder. La realidad, una y otra vez, los puso en su lugar o, cuando menos, los enfrento con un escenario en el cual no supieron cómo moverse, hacer su trabajo. Y llego Armando Zertuche Zuani al liderazgo, lo busco, lo gestiono, y se quedó con él. Su carta de presentación: su experiencia legislativa, ir, levantar la mano y opinar de vez en cuando.

Úrsula Patricia no tiene la experiencia de Armando, no había sido legisladora ni líder partidista. Había sido, ella misma lo dice, una mujer que apoyaba a su tío allá en el sur; hizo trabajo de base, esa es su experiencia política, y llega como legisladora plurinominal, no hizo pues campaña, ni la necesitaba, ocupaba la primera posición en la lista. Y ahora, se entiende que por línea de Américo Villarreal Anaya, ya está en la arena de la lucha política: va a dirigir a su bancada y su tarea es reintegrarla, darle cohesión y pelear para recuperar el liderazgo legislativo.

MOVIMIENTOS POLITICOS.

Úrsula Patricia avanzo rápido en su ruta de tener poder en sus manos. Esperemos que no vaya a salir, en su momento, como Armando justificándose con su profesión. Úrsula es contadora (y auditora) y ahora es, hagan de cuenta, una mujer con poder político: ¿para que lo quiere? Claro, ella bien que lo dice, para fortalecer a MORENA, para servir a la población, pero bien que sabemos, eso es discurso, solo discurso, hasta que los hechos nos digan lo contrario.

Y es que, por decir, quien le puede creer a Luis Torre Aliyán, que llega al Movimiento Ciudadano buscando espacios, que llega a trabajar, aportar ideas y sumar. Recordemos, Luis Torre fue operador cercano a Rodolfo González Valderrama: ¿Qué sucedió? Si, al grado que prefiere regalar su trabajo, su experiencia, su estructura al candidato de Movimiento Ciudadano, a Arturo Diez Gutiérrez; el precandidato del cual hay la certidumbre de que no va a ganar. ¿Acaso le hicieron el feo en MORENA? Sabe, bien que sabe, que en el MC no hay nada que ganar… solo más experiencia política

LA TAREA DE URSULA.

En política se dan jugadas de ajedrez o unas más sencillas, que no ocultan intereses ni perversidades. Por ejemplo, las diputadas que se cambiaron al PAN; las que se declaran diputadas sin partido. En esta coyuntura, Úrsula tiene que mostrar de que está hecha: primero tiene que tener capacidad para integrar, cohesionar a su bancada. Para lograrlo, tendrá que mostrar sus habilidades para negociar o usar los recursos disponibles para lograr su propósito. Si lo logra, puede intentar recuperar el control del poder legislativo.

Tiene, por otra parte, también disponer de intuición y visión para reconocer las jugadas de sus opositores y neutralizarlas. Por ejemplo, el PAN primero quito diputadas a MORENA; ahora hace otra jugada: el diputado Ángel Covarrubias, del PAN se integra, se pasa al PRI. Con esto, el PRI se convierte en bancada y tendrá un lugar en la Coordinación Política del Congreso, junto con el PAN y MORENA y eso modifica la correlación de fuerza para cuando se tengan que tomar decisiones a su interior.

HABILIDAD Y PERVERSIDADES.

Úrsula llega al poder de su bancada y el poder legislativo, en este momento en manos del PAN, ya le dio una muestra de la rebatinga por el poder: con 20 votos, la coalición PRI, PAN y MC, le quitaron a MORENA la Presidencia de las principales Comisiones Legislativas. Se va, vamos pues, desmoronando MORENA. Pero además, cada vez, con más insistencia se repite el pregón de que el Truko va a ganar la elección. Tanto repetirlo, que pueden acabar por creerlo.