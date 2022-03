Parece ser que se acabaron los abrazos

“Está cabrón, ta cabrón el pueblo”, se escucha decir a una persona en los noticieros estelares nocturnos de la televisión, cuando ve en llamas a Nuevo Laredo, después de los cruentos enfrentamientos del lunes por la madrugada, que por un rato hicieron recordar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Y así lo apuntaron los conductores de estos noticieros, pero aclararon “no es Ucrania, es México en Nuevo Laredo”.

Lo extraño de todo esto es que tanto las autoridades policiacas estatales como el ejército saben que cuando se detiene a un “Bad Boy” pesado se dan este tipo de situaciones antisociales, entonces porque no tomaron las debidas precauciones.

Siempre ocurre lo mismo.

Tanto la presidenta municipal CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, y la ciudadanía en general, ruegan porque no vengan más replicas por parte de los “Bad Boys”, que andan que no lo caliente ni el sol después de la detención de su jefe apodado “El Huevo”.

Muy comentada la actuación de la alcaldesa Carmen Lilia, porque en todo momento estuvo en contacto con la ciudadanía a través de diversas plataformas, en cambio alcaldes como CARLOS VÍCTOR PEÑA, cuando escuchan las balas de inmediato cruzan el río “Bravo”.

EL criminal de nombre JUAN GERARDO TREVIÑO CHÁVEZ, fue entregado a autoridades gringas que lo querían extraditado.

¿Con la detención de “El Huevo” se acabaron los abrazos por parte del presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?

Aunque muchos ciudadanos se alegraron por estos hechos porque a raíz de esto el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no les cayó con su segundo episodio del sexto informe de gobierno que tenía contemplado realizarlo en Suelo Neolaredense este martes en el edificio de la “Asociación de Agentes Aduanales”; creo que la más gustosa es la alcaldesa Cantúrosas, por lo de la suspensión del informe, claro.

SI SABEN cómo es para que le buscan, es el caso de los diputados Morenistas que llegaron al primer episodio del sexto informe de gobierno del gobernador García, que ocurrió en Suelo Reynosense, y fueron invitados a retirarse.

Y no solo los legisladores locales, y hasta el senador FAUSTINO LÓPEZ, sino también el presidente municipal CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ; y así lo hizo saber a través de las redes sociales el pastor del rebaño guinda ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que no ha tenido una buena temporada.

Apareció un video en donde se ve a los legisladores y a Carlos, siendo atendidos por el propio gobernador García, que les dice “Bienvenidos”, y hasta el alcalde le da una palmadita, como diciéndole aquí estoy.

Pero la diputada MAGALI DEANDAR, asegura que es editado.

Por cierto, el paisano diputado local priista y líder estatal tricolor EDGARDO MELHEM SALINAS, estuvo en primera fila cuando en el pasado los priistas eran apestados.

El gobernador García, siempre fue grosero con los que fueron presidentes municipales MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, entonces porque se le iban escapar el joven Peña, los legisladores y el senador.

MUCHA RAZA se quedó en shock al enterarse este martes al mediodía de la detención del exgobernador de Nuevo León JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, el famoso “Bronco”, por presunto desvío de recursos públicos para fines políticos, aquello de las “Broncofirmas”, delito que le enjaretó al hoy gobernador SAMUEL GARCÍA, siendo senador, en el año del 2018.

Y qué casualidad que ahora siendo gobernador le da tronco, después de cuatro años y 4 meses de esa denuncia ante la Fiscalía de Especializada en Delitos Electorales.

Pero quieras o no quieras con esta acción Samuel ya le puso el ejemplo, pero gacho, a “la Cuatroté”.

Jaime salvó en muchas ocasiones su vida y la de otros, de las balas de los “Bad Boys”, pero no pudo salvarse de los celos de Samuel, que siempre le trajo ganas y hoy lo manda a fresco bote.

Los que deben de estar en la cárcel no lo están.

MANUEL MUÑOZ CANO líder estatal del Partido Verde Ecologista, sigue presumiendo sus conquistas, nada más que en esta ocasión fue una muy buena conquista, se trata del exlíder magisterial, exdiputado federal y exdirigente estatal del partido ya desaparecido Redes Progresistas ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ.

Sobre ello Manuel dijo: “Quiero presentarles a quien se ha sumado al Verde; un líder que no ha dejado de luchar y defender al magisterio Tamaulipeco, a quien le agradecemos la confianza que le ha dado a nuestro partido”.

EL GOBIERNO del Estado entregó al DIF Municipal de Suelo Riobravense que titula la señora MARÍA ELENA RODELA, apoyos alimentarios que serán entregados a las personas inscritas en el padrón.

Las despensas serán entregadas tanto en la cabecera municipal, la Villa de Nuevo Progreso, así como en comunidades rurales.

Mientras que el Gobierno Municipal que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, continúa abriendo caminos que antes eran intransitables.

Ocurrió con la colonia “Emilio Portes Gil”, que por fin ya tiene entradas a su sector.

YA CAYÓ uno que quería ser presidente de la república nos referimos a JAIME RODRÍGIEZ CALDERÓN, andan tras otro RICARDO ANAYA, que también la quería.

¿Quién sigue de esa baraja?

En Nuevo León ya había caído SOCRATES RIZZO, y estuvo a punto RODRIGO MEDINA, mientras que en Tamaulipas siguen tras las rejas TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Ya saben quien sería el tercero, pero con los tres poderes a sus pies seguramente le van hacer lo que al aire a Juárez.

ARTURO MEZA ESPINOZA, cantante, compositor, músico de primera y exregidor de Suelo Riobravense, se suma al proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI OTOS, que será el candidato a gobernador bajo la coalición “Va por Tamaulipas” que conforman PRI-PAN-PRD.

Cuáles fueron sus razones de peso para este exMorenista, uno de los fundadores de este partido en mi querido y adorado pueblo: “Sabemos y nos consta que es una persona de trabajo, honesto y que se preocupa por el estado.

Y afirmó que lamenta que quienes mandan en su partido no los tomen en cuenta y hagan a un lado la inclusión de todos los grupos que existen en Morena.

Recordar que el abanderado de esta coalición ha logrado sumar liderazgos y simpatizantes de Morena a lo largo del estado, en municipios tales como Tampico, Victoria, Reynosa, Río Bravo, entre otros, personas que han visto en “El Truko” una opción de gobierno con paz social y desarrollo económico en Tamaulipas.

RECIBÍ esta semana a personal del Institutito Nacional Electoral ya que trabajan en la selección de funcionarios de casillas para la elección a gobernador del próximo 5 de junio.

Me seleccionaron a mi y a toda mi familia, pero por lo pronto nos apuntamos al igual que mi hija DANIELA NOEMÍ ROMERO BARRERA, mis otros dos hijos JUAN CARLOS y DANIEL ALBERTO, no viven en Suelo Riobravense.

Me comentó la muy atenta señorita que nos apuntó para participar como funcionarios de casilla que en esta ocasión la gente está muy participativa, no como antes en que nomás no quería.

