La fortaleza de Américo Villarreal

“Haiga sido como haiga sido”, como diría aquel, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene en el cardiólogo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a su mejor carta de presentación para dar la pelea de cara al seis de junio del actual.

Lo anterior no es cualquier cosa si se toma en cuenta que, contra viento y marea, la figura del también Senador con licencia se mantiene de pie en medio de estos voraces tiempos de “lanzamiento de lodo sincronizado”.

Actualmente, AMÉRICO VILLARREAL libra una férrea pelea al interior de su partido; es evidente. Y no se trata de un proceso para “legitimarse” como precandidato; se trata de que lo envolvieron en un proceso en donde varios grupos al interior de Morena siguen esperando encontrar algo en la “pepena” electoral que se avecina (2022) y en la próxima del 2024.

Para dejarlo más claro, AMÉRICO VILLARREAL está en medio de un tipo de fuego cruzado entre los grupos que tienen la mira puesta en la sucesión presidencial, al interior de Morena, y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Aunque la figura del cardiólogo victorense sí ha recibido duros raspones, ésa también ha sido su mayor fortaleza: contar con la “bendición” del Jefe de la Cuarta Transformación y servir de “pararrayos” para las dagas mediáticas que se lanzan contra Palacio Nacional.

Lo que pudiera tomarse como un golpeteo político, como una guerra de lodo en contra de AMÉRICO VILLARREAL, es en realidad un proceso de “entrenamiento”; una “prueba de fuego” de la que, si sale bien librado, su premio será una fortaleza sin precedente para él y su partido.

No es cualquier cosa enfrentarse al segundo grupo más poderoso en el país al interior de Morena y es el que encabeza RICARDO MONREAL ÁVILA, su compañero en el Senado.

Tampoco no es cualquier cosa recibir un día sí, y otro también, camiones cargados de lodo que lanza sobre su humanidad el “locuaz” de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN y mantenerse en pie.

Ya lo he escrito en este espacio: las candidaturas no se hacen como palomitas de maíz en microondas; requieren de un largo proceso, de un añejamiento de ideas y, sobre todo, de buenos amarres y mejores financiamientos.

En ese sentido la guerra que sostiene ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, en contra de AMÉRICO VILLARREAL, más que una lucha por la candidatura a la gubernatura, es un “tirito cantado” en contra del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para evitar que el “cuadro chico presidencial” agarre fuerza e impida la llegada de MONREAL a la recta final del Gobierno federal; al proceso de la definición de la candidatura por la grande.

MONREAL y pandilla ya andan en abierta precampaña presidencial; por lo que tratar de “reventar” a VILLARREAL ANAYA, es tratar de “reventar” al candidato del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Así de simple es la ecuación.

Si se trata de ver de una “forma positiva” esta confrontación entre dos bandas morenitas que persiguen un mismo fin, entonces AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no sólo está teniendo un “baño de fuego” sino que su candidatura estaría forjada en el yunque de la templanza, de donde saldría muy fortalecido… Cuestión de enfoques…

Si el Senador con licencia logra sortear estos feroces ataques, consigue afianzarse en su candidatura y sale echado para adelante, será un candidato a la Gubernatura que iniciaría con el pie derecho y muy “blindado”.

Sólo que debe, eso sí, calificar y armar muy bien a los integrantes de su equipo de campaña, porque la gubernatura no será, ni por asomo o broma, como las encuestas que su partido hizo para seleccionarlo.

La elección por la Gubernatura es real, es amorfa, peligrosa o bondadosa, todo depende de qué tan serio tomen el papel que van a jugar AMÉRICO VILLARREAL y equipo…

Repito, la elección del seis de junio no serán las encuestas que Morena empleó para elegir precandidato, ni tampoco será una “elección” en las redes sociales, con todo lo que eso signifique… Pendientes…

~~PRESIDE RECTOR ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA MUJER. —Como parte de las actividades que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó este ocho de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue impartida la conferencia “El camino de la mujer hacia el éxito”, por la periodista MARA PATRICIA CASTAÑEDA.

Ante cientos de alumnas, académicas, funcionarias y trabajadoras de la Universidad, reunidas en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la UAT, dio la bienvenida a la expositora y expresó su reconocimiento a las universitarias por la entrega, pasión y fuerza que inyectan en su vida personal y laboral.

Destacó que las mujeres universitarias constituyen un pilar fundamental en nuestra sociedad y en la preservación de los niveles de excelencia de la casa de estudios, siendo ejemplos de entereza, creatividad y compromiso por hacer de sus vidas y de esta institución

una superación constante.

El Rector subrayó que esta casa de estudios impulsa iniciativas para contrarrestar los escenarios de desigualdad y discriminación, para abrir puertas hacia una mayor inclusión y paridad de género. “Queda mucho por hacer, pero reconozco y aplaudo la importante contribución que realizan cada una de ustedes para que esta Universidad sea referente en importantes temas como la equidad y la igualdad de género”, dijo.

En la conferencia, realizada de manera presencial, y seguida por Facebook Live en la página oficial de la UAT, MARA PATRICIA CASTAÑEDA hizo una remembranza de los hechos históricos que dieron paso a la conmemoración de este día a nivel internacional; y abordó, desde su experiencia personal, laboral y académica, temas relacionados con la equidad de género y el fortalecimiento personal y social de la mujer.

Al término de la conferencia, la C. P. IMELDA SUSTAITA DE MENDOZA, esposa del Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, le hizo entrega de un reconocimiento a la periodista por su destacada participación, y le otorgó un presente en nombre de todas las universitarias de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Se cumplieron los vaticinios de LETRAS PROHIBIDAS, cuando hace dos semanas anticipamos que algunos diputados de Morena, poco a poco, abandonarían la bancada del Congreso local, sin definir que emigrarían al PAN o al PRI… Cuentan que cuentan que, la mañana de este martes, la diputada plurinominal, NANCY RUIZ MARTÍNEZ, decidió abandonar su bancada, y declararse “diputada sin partido”, aunque no necesariamente independiente, anuncio que dio durante una rueda de prensa a la que convocaron ¡los diputados panistas!, ¡OMG! … También cuentan que su decisión se debió a que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, “Está obrando por intereses personales y no del Partido, por eso abandonó la bancada” … ¡Ay nanita! … Peeerooo la diputada RUIZ MARTÍNEZ no es la primera y tampoco será la última que deje esa bancada, en breve vienen otras sorpresas, espérelas; sólo le adelanto que la “diputada sin partido”, es gente de ADRIÁN OSEGUERA KERNION y con eso se dice todo, pues fue la que convocó el Consejo Estatal de Morena para que OSEGUERA y MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ fueran el “uno-dos” de precandidatos a la gubernatura… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Mucho cuidado debe tener ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, en su lucha contra AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, pues lejos de lograr su cometido ya anda “enseñando el cobre” y con mucho descaro… Cuentan que cuentan que si la idea es “afectar” la imagen del precandidato, lo que está haciendo ROJAS es forjar una figura de “mártir”, de “víctima” y eso en realidad es benéfico para VILLARREAL ANAYA… También cuentan que… ROJAS es “golpeador”, es “porro”, es decir que no sabe “tejer fino” en eso de la “madriza mediática” por lo que, de seguir por ese camino, lejos de que los tamaulipecos le compren la idea de que AMÉRICO es “verdugo” lo están viendo como “víctima” de un par de mercenarios (ROJAS y MONREAL) y eso es prensa gratis y de la que sí le gusta al “cuadro chico” americanista… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Al senador de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, no le gustaron los comentarios de “apapacho” que el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, vertió sobre la figura de ALEJANDRO GERTZ MANERO, en su calidad de Fiscal General de la República… Cuentan que cuentan que mientras unos audios filtrados mostraban a un Fiscal “corruptote”, el presidente LÓPEZ OBRADOR lo justificaba y, como en estos momentos hay una profunda diferencia de “propósitos” entre el presidente de la República y el senador de Morena, MONREAL ÁVILA, es el momento ideal para “reventar” al fiscal GERTZ MANERO, por lo que el Senado de la República, quien pone y quita fiscales, lo llamará a cuentas… ¡Ostias tío de la Virgen Santa!

