Ecos de la foto AMLO-Cabeza de Vaca

Siempre se ha comentado que una foto dice más que mil palabras. Algunas no requieren contexto, otras se prestan para un profundo análisis y otras más sólo para hablar de ellas por encimita…

En ese tenor, la fotografía que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA consiguió con el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aquel 19 de febrero del actual, sigue dando de qué hablar a pesar de que se ha dicho casi todo de ella.

La fotografía no sólo causa eco, sino que “revive”, luego de los comentarios del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), MARKO CORTÉS MENDOZA, quien volvió a ubicar a GARCÍA CABEZA DE VACA en la “lista VIP” de presidenciables rumbo al 2024.

Esa foto con el Presidente AMLO, fue publicada por el propio Gobernador tamaulipeco, en su cuenta de Twitter y corrió como reguero de pólvora por la entidad y más allá de la frontera chica causando polémica.

La postal se tomó en Nuevo Laredo, en un evento relacionado con la aduana de ese municipio fronterizo y aunque la gira era relevante, al final esa foto “opacó” la agenda presidencial.

Para entender con claridad esa postal y dar sustento a su contexto, se necesita unir diversas fechas en varios puntos:

(1) Dos días después de la foto, es decir el lunes 21 de febrero, el abogado JAVIER COELLO ZUARTH, representante de ROBERTO GIL ZUARTH, dio a conocer que había presentado una demanda al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SANTIAGO NIETO CASTILLO, por la persecución que hizo de su cliente… (Otro de los varios perseguidos fue GARCÍA CABEZA DE VACA)

(2) Unos 20 días antes de la foto, es decir un 27 de enero del presente, GARCÍA CABEZA DE VACA había arremetido contra SANTIAGO NIETO de quien sentenció: “Sicario Nieto va a caer”.

Frente a los medios de comunicación, en la Capital tamaulipeca, señaló que NIETO CASTILLO había incurrido en la “fabricación de delitos”, bajo las órdenes de Palacio Nacional.

(3) Un 20 de mayo del 2021, ocho meses antes de las declaraciones del punto anterior, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en plena efervescencia política por las elecciones concurrente (del seis de junio del 2021), rechazaba que hubiera dado instrucciones para perseguir al Gobernador de Tamaulipas, a pesar de que 20 días antes, un 30 de abril, la Cámara de Diputados, predominantemente de Morena, votó para desaforar a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, basándose en pruebas presentadas por “Sicario Nieto”. Ese día de mayo, SANTIAGO NIETO daba a conocer que el FBI investigaba al Gobernador de Tamaulipas y un día antes él (NIETO) ordenó congelar sus cuentas…

(4) Ya el 24 de febrero de este año (2022), el presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI, Grupo México, y presidente del Capítulo Latinoamérica y el Caribe de estas academias, JUAN RAÚL GUTIÉRREZ ZARAGOZA, reconoció que Tamaulipas cuenta con positivos índices en materia de seguridad pública durante la gestión del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Sobre este el último punto, el alcalde de Ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, sorprendió este jueves (03/03/ 2022) al citar: “El gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) ha tenido buenos resultados en el tema de seguridad y quiero coadyuvar con él en ese sentido” … Punto y aparte…

Por otro lado, cabe señalar que el titular de la Fiscalía General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO, siempre tuvo zanjadas discrepancias con SANTIAGO NIETO CASTILLO cuando éste era titular de la UIF, por la forma en que presentaba las presuntas pruebas para armar las carpetas de investigación, pues la mayoría eran “opiniones periodísticas” o “recortes de periódico” … así trascendió…

No hay que olvidar que una y otra vez SANTIAGO NIETO señaló que GARCÍA CABEZA DE VACA era reclamado por agencias de Estados Unidos, como el FBI, la DEA y hasta el Departamento del Tesoro, por lo que ordenó congelar cuentas tanto del Gobernador como de sus familiares cercanos… Hasta el momento, por lo que se sabe, no hay tal reclamo de agencias estadounidenses…

Por lo anterior, la foto entre GARCÍA CABEZA DE VACA y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no podría tomarse como la señal de un “acuerdo en lo oscurito” … Aunque queda pendiente el tema del desafuero del Gobernador, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Insisto. No se puede tomar como tal, porque el “Sicario material”, es decir SANTIAGO NIETO CASTILLO, ya no está para señalar a GARCÍA CABEZA DE VACA, por el contrario, sus acusaciones se están “revirtiendo”, no sólo por la demanda de ROBERTO GIL ZUARTH sino de otras que vienen en camino; lo que echa por tierra un presunto acuerdo entre el Gobierno de Tamaulipas y Palacio Nacional…

En esa histórica foto, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA se muestra sonriente, mientras que el presidente LÓPEZ OBRADOR, aunque no se le ve cara de enojo, ni esboza la misma sonrisa que el Mandatario local, sí puso una mueca de “resignación”, ¿o no…?

Ese mismo día, minutos más, minutos menos, el Presidente de todos los mexicanos se tomó una foto con la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, en donde su rostro cambió abismalmente… La foto con la dama, muestra al Mandatario mexicano reluciente y sonriente…

No hay que olvidar que el contexto en que se da la fotografía, no se debe perder de vista lo escrito aquí resumir que LÓPEZ OBRADOR sabía con quién se tomaba la foto.

Es decir, LÓPEZ OBRADOR se tomó una foto con GARCÍA CABEZA DE VACA, quien presuntamente “patrocina” una “campaña de descrédito” en contra del hijo del Presidente, a través del comunicador CARLOS LORET DE MOLA, ¿Será?

Se tomó la foto con quien las instituciones del Gobierno de la Cuarta Transformación, presume investigó, señaló y dio a conocer que presuntamente incurría en delitos como “lavado de dinero”, “asociación delictuosa” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, basándose en la compra de un departamento.

El Presidente AMLO se tomó la foto con quien llamó a uno de sus ex consentidos funcionarios “Sicario Nieto”, ése que investigó y persiguió a personajes como EMILIO LOZOYA AUSTÍN y ALONSO ANCIRA, por mencionar un par de ejemplos.

Por ello sólo hay uno de tres escenarios posibles que dejan ver esa postal del 19 de febrero en Nuevo Laredo: (1) La foto fue sólo del recuerdo y nada más; pero estamos en época electoral, en la antesala de la Revocación de Mandato y en la antesala de la definición de la controversia constitucional por el desafuero de GARCÍA CABEZA DE VACA.

(2) Si hay un arreglo en lo oscurito de entregar el estado y esa foto lo respalda, significaría que en Palacio Nacional sí se negocia con la justicia para sacar raja política/electoral… ¿Entonces dónde quedaría eso de “no somos iguales”?

(3) Si no hay tal arreglo, se evidenciaría que la UIF, de la mano de SANTIAGO NIETO, se usó para “fabricar delitos” y procurar un desafuero, lo cual es profundamente grave… ¿Entonces dónde quedaría eso de “no somos iguales” …? Punto y aparte…

Usted, fino lector, tiene su interpretación y también la última palabra; aquí sólo le presentamos una de miles de opiniones sobre esa “polémica” foto que seguirá dando de qué hablar… Pendientes…

~~TRABAJA UAT EN REFORMA CURRICULAR. —La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en la actualización de su modelo educativo, proceso que dará lugar a la reforma curricular de los programas académicos que se ofrecen en sus diferentes campus.

La Mtra. CRISTABELL AZUELA FLORES, Directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría Académica de la UAT, refirió que estas acciones forman parte del Plan de Fortalecimiento Educativo impulsado por el Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS.

Dijo que el eje central para la Universidad son los programas educativos que ofrece la casa de estudios en sus diferentes dependencias académicas; por ello, se va a trabajar para contar con programas pertinentes y de calidad.

“A través de la actualización del modelo educativo y académico, vamos a dar lugar a la implementación de la reforma curricular; además, proponemos fortalecer el vínculo universidad-empresa, con el seguimiento de los egresados y mediante el vínculo con los empleadores”, apuntó.

