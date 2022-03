Darán Oseguera y Maki manotazo en… el Congreso

El pasado 20 de enero del actual, el alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, calificó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, como “un irresponsable”; ambos políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En esa ocasión, el contagio de Covid-19 de la diputada del Distrito 19, de Morena, LETICIA VARGAS ÁLVAREZ, fue la gota que derramó el vaso y provocó la arremetida del alcalde maderense en contra del Líder de la Jucopo.

Esa vez, el Edil maderense citó: “Que me iban a culpar a mí, si no iba ella (Leticia Vargas) al Congreso, porque había reformas importantes; ya me agarraron a mí de que si no va algún diputado de la zona sur es responsabilidad del Alcalde”.

OSEGUERA KERNION reconoció que, si bien conocía a todos los diputados del sur y con todos se llevaba bien, él no tenía ninguna orden precisa hacia los legisladores de Morena de “boicotear” la labor de ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, como se ha venido sospechando y señalando.

Por otro lado… La ex alcaldesa de Reynosa y también ex precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, ha venido perdiendo todas las impugnaciones del proceso selectivo para “Coordinador Estatal para la Defensa de los Programas de la Cuarta Transformación”, es decir el precandidato.

Los tribunales, estatal y federal, le han “dado palo” a su queja y, por lo que se ve, todo apunta a que no procederá y que sólo un milagro tumbaría al precandidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de la posición que todavía pelea MAKI.

Por lo anterior vale preguntar: ¿Qué tienen en común el alcalde de Ciudad Madero y la ex alcaldesa de Reynosa?, la respuesta son varios puntos: (1) consiguieron su reelección con amplia ventaja; MAKI en el 2018 y OSEGUERA en el 2021.

(2) Ambos personajes gozan de una estructura personal, que podrían poner a la orden de quien la solicite (3) Sus respectivas reelecciones no estuvieron sujetas a un “efecto” ajeno a su operación política…

(4) En el 2021 ambos impulsaron candidatos al Congreso local por Morena: MAKI a través de CARLOS PEÑA ORTIZ, como candidato a la alcaldía de Reynosa, y ADRIÁN OSEGUERA como “rey” de Morena en la zona sur de la entidad… y, lo más importante:

(5) A MAKI y a OSEGUERA, les jugaron el dedo en la boca con eso de la precandidatura a la gubernatura a través de unas “dudosas encuestas”; los hicieron gastar y promocionarse para después hacerlos menos… Punto y aparte…

Este último punto es lo que podría detonar el cambio de poderes en el Congreso local y hacer que el sartén no sólo cambie de mano sino de color partidista.

No debemos perder de vista lo siguiente: la reelección de ADRIÁN OSEGUERA, no requirió del “Efecto Peje” y, por el contrario, impulsó a diputados locales para que hoy se encuentran cobrando en la Legislatura 65.

Aunque se comenta que el operador político/económico (en las elecciones pasadas) en la zona sur fue ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, con el billete del “carmonazo”, de ser cierta esta versión, en Tampico hubiera tenido el mismo efecto la billetiza que se dio en Madero y Altamira, pero no…

Al otro extremo del estado, en Reynosa, MAKI sacó la candidatura de su “retoño”, a pesar de la “Marca TAM”; algo que rompió esquemas y fincó historia.

Precisamente allí en Reynosa, los diputados locales llegaron ondeando la marca guinda, pero en cuanto a operación política, algunos llegaron por el “Efecto Makito”, quien asegura que empleó dinero de SERGIO CARMONA, pero sí le metió mucha lana a la campaña llevándose “carro completo” en Reynosa.

Es importante diferenciar las “paridas” de las “preñadas”. MAKI ORTIZ no “controla” a todos los diputados locales de Reynosa, ni ADRIÁN OSEGUERA tampoco “controla” a todos los del sur.

Pero la realidad es simple, esos diputados podrán buscar la reelección en el 2024 por su cuenta, pero saben bien que enfrentarse al alcalde de peso en su distrito, es firmar un “suicidio político” … al menos a estas alturas; quién sabe después del cinco de junio próximo…

Así como están las cosas, con un diputado (o dos) de Reynosa o uno del sur que se inclinen hacia el Partido Acción Nacional (PAN) o al Revolucionario Institucional (para no verse descarados los azules), sería suficiente para conseguir tres cosas:

(1) Quitar el control del Congreso local a ZERTUCHE ZUANI y a la marca Morena (2) obtener un pacto, un cheque de inversión, para hacerlo efectivo en el 2024 (3) entrar de lleno al juego sucesorio de este año por la “puerta grande” para la siguiente elección… Punto y aparte…

Aunque vale reconocer que ADRIÁN OSEGUERA KERNION ha demostrado su lealtad, así como disciplina a Morena, a prueba de dudas, además de dejar en claro que él no controla a los diputados del sur de Tamaulipas; sí es importante mencionar que la política es el arte de negociar para “sobrevivir” … el que entendió/entendió.

Por su parte MAKI ORTIZ, a quien le dieron cuerda y luego la dejaron colgada de la brocha, bien podría asestar un brutal golpe a la marca guinda y de paso a su candidato, por puro orgullo y revancha, que sin duda será AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Cabe reconocer lo siguiente: No es nada fácil tanto para los diputados de Morena de Reynosa como los del Sur, saltar al vacío sin una red de protección o quedarse en un barco que está haciendo agua… Es decir, la decisión la tienen muy difícil enfrentando esta realidad…

MAKI ORTIZ se convertiría en una operadora eficaz entrando por la puerta grande a “Va por Tamaulipas”, con inclinar ligeramente la balanza hacia el PAN o el PRI en el Congreso local…

Por su parte el PAN, podría enviarle esos dos o tres diputados al PRI, para que de grupo se convierta en bancada, con todo lo que eso significaría; en una muestra de “anticipo” de lo que sería un Gobierno de coalición…

Los escenarios están puestos, sólo es cuestión de que se cumplan los tiempos para que el cambio de playera tenga mayor resonancia… Aunque, en medio de esta ecuación hay un factor de duda: el desafuero del Gobernador Tamaulipeco… ¡Calla pesáo!

…Y pensar que esta bola de nieve cuesta abajo inició con eso de que “sólo son dos votos”; el que entendió/entendió… Pendientes…

~~SE SIGUEN SUMANDO A “EL TRUKO”. —El casi candidato de “Va por Tamaulipas”, CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, recibió el respaldo de MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ.

Lo anterior se da dentro de un ambiente de unidad, simpatías y cordialidad por parte del PAN, del PRI y del PRD, así como importantes miembros del sector social y empresarial.

Con relación a MARCO ANTONIO BERNAL, cabe señalar que su espaldarazo no es cualquier cosa, pues cuenta con un currículum impresionante y es considerado uno de los cuadros tricolores con más experiencia en la política estatal y nacional.

Ha sido dos veces diputado federal, Senador, fue en Comisionado para la paz en Chiapas, dirigente de la Fundación Colosio, entre otras posiciones; lo que le da la experiencia para ver en “El Truko” a la figura ideal para gobernar Tamaulipas.

Además, CÉSAR VERÁSTEGUI ha sido factor de reconversión en actores políticos de Morena, que decidieron sumarse a su proyecto, como ELVIA ESMERALDA CERDA BRIONES, quien encabeza un grupo político que simpatizaba con la marca guinda y que hoy se adhirieron a “El Truko”.

En Matamoros, por ejemplo, fundadores de Morena como MARÍA ISABEL PÉREZ MORALES y ALEJANDRO ALFONSO MAYER GARZA, decidieron abandonar el partido del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para sumarse a “Va por Tamaulipas”, porque confían en “El Truko”.

La salida de los personajes de Morena, coinciden en señalar que se asquean de que personas sin militancia, labor partidista o amor por los colores de Morena sean impuestos como candidatos y, peor aún, que no se tome en cuenta a la verdadera militancia.

Grupos civiles como “Proyecto Tamaulipas” que tienen presencia en 29 municipios tamaulipecos, como Victoria, Camargo, Valle Hermoso, Altamira, Madero, entre otros, también afirmaron que trabajarán para el proyecto de “El Truko”.

De igual manera la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria”, que dirige JOSÉ MARIO DORIA ALMAGUER, es otro sector que confía en CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS como futuro Gobernador tamaulipeco.

La danza de las encuestas, las cifras del momento, colocan a CÉSAR VERÁSTEGUI en empate técnico con su homólogo de Morena, en este “in pase”, e incluso arriba, a pesar de que “El Truko” se empezó a “dar a conocer” desde el 16 de octubre del 2021 y su homólogo ya llevaba dos años de campaña… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected] com