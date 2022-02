Roberto Cantú/ ¿Y Maki?   

En Roberto Cantú Vargas, la administración municipal de Ciudad Victoria que encabeza Eduardo Gattás Báez tiene a un elemento que le gusta y se aplica para sacar bien su chamba.

Es el asesor principal del presidente municipal. Y es Roberto Cantú un tipo multifacético: Consultor de imagen ( de eso trabajó en el Gobierno estatal de San Luis Potosí), cantante, y comunicador.

En el periodismo, con su medio de comunicación, lo hemos visto hacer duros señalamientos lo mismo a alcaldes que a gobernadores.

En recientes días circuló fuerte la versión de su salida del equipo de Eduardo Gattás en razón de que en su calidad de asesor municipal abonó, le apostó a la discordia con el Gobierno del Estado.

Indagamos con el propio Roberto, y no hay tal salida ni renuncia ni nada semejante. De hecho ha hecho equipo con Gattás desde hace un buen años. Gattás lo invito a su proyecto de llegar—en 2021– al Palacio del 17 Hidalgo. Y lo lograron.

¿Qué hizo Roberto? Varias cosas, pero algo valioso para ganar fue que aportó el tema musical “Ya basta”, que su además lema de campaña de Gattás. Ya en el gobierno del 17, creó el eslogan “¡Victoria te quiero más!”; y tiene la tarea de diseñar los programas emblemáticos que emprende la administración municipal.

Estimamos que Si Lalo Gattás quiere dar buenos resultados a la gente de Victoria debe en equipo hacer el mejor trabajo, devolverle la grandeza a la capital de Tamaulipas. Y eso se logra en trabajo en equipo, en armonía y con mujeres y hombres que hagan su mejor esfuerzo.

Dos.- En temas electorales, rumbo a la elección de Gobernador el sábado 5 de junio, el reporte que tenemos de la fronteriza Reynosa es que cansados de la soberbia e imposiciones, además de no ser escuchados, un ala del partido Morena, denominada “Cuarta Transformación Tamaulipas (4TT), decidió voltear hacia otro lado y dar su respaldo a César Verástegui Ostos para que sea el próximo Gobernador de Tamaulipas.

Les comparto que Elvia Esmeralda Cerda Briones, activista y fundadora de la 4TT en Reynosa, señaló a la prensa reynosense, que están trabajando para un proyecto distinto al de su partido.

Y lo dice Esmeralda Cerda con todas su letras: “Morena se está desmoronando, no nos gustan las imposiciones, sus líderes no nos toman en cuenta, no respetan los estatutos”, y añadió que por tanto este grupo 4TT brindará su apoyo a una persona que les inspira confianza y que es “El Truko”. Todo, nos dice, por el bien de Reynosa, de la frontera y de Tamaulipas.

Tres.- Ya va llegando marzo. En los días finales del año 2021 señalábamos que la división, el conflicto, los memes habían llegado al partido Morena Tamaulipas ,donde la ex alcaldesa de Reynosa doctora Maki Ortiz Domínguez impugnó el resultado de las encuestas que dieron como ganador a Américo Villarreal.

Entonces la doctora señaló: “Impugné por dignidad, y… “porque además, después de la candidata de Morena por Quintana Roo, soy la mujer más competitiva para Morena en cuanto a conocimiento e intención del voto”.

Lo cierto es que solamente con el municipio de Reynosa, Maki Ortiz tiene el 20 por ciento de la totalidad de los votos de la entidad.

César Verástegui El Truko ha sabido y ha podido tejer un buen de alianzas, ¿logrará hacerlo con Maki Ortiz?

Leticia Salazar, ex alcaldesa de Matamoros, se confrontó en su momento con los hermanos Cabeza de Vaca y hoy apoya con todo a César Verástegui.

Igual Maki Ortiz se ha confrontado con los hermanos Cabeza de Vaca. ¿Se subirá Maki al colectivo “Todos por Tamaulipas”? NOS VEMOS.