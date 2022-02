De las pasarelas al flow del reguetón: Dayanara, la primera artista urbana de Ecuador

Próximamente lanzará “El Menú”, junto a una de las youtubers más influyentes de Latinoamérica, la artista Katie Ángel.

“Siento que la evolución va de la mano con el aprendizaje. He aprendido muchísimo, gracias al temprano inicio que tuve en el mundo artístico. Sin duda, la mayor evolución que he tenido es poder pasar del mundo de las pasarelas a escenarios de conciertos, discotecas, estudios de grabación y poner a bailar reguetón a la gente. Creo que mi evolución, a muchos no le ha gustado tanto”, confiesa la artista.